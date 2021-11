COVID: O nouă religie de stat?

Ceea ce a început ca un virus a devenit rapid o epidemie și apoi o pandemie globală. Răspândirea unei infecții a pus bazele pentru ceea ce a devenit o industrie, iar acum se transformă într-o ideologie religioasă cu toate însemnele familiare, analizează Tim O’Brien într-un articol American Thinker.

Doar în al treilea trimestru din 2021, Pfizer a raportat că vânzările sale au crescut la 24,1 miliarde de dolari, o creștere de 134% față de anul trecut, în mare parte datorită vaccinului său împotriva COVID. Compania a declarat că anticipează că vânzările de vaccin COVID vor depăși 36 de miliarde de dolari în 2021 și 29 de miliarde de dolari în 2022.

La rândul său, Moderna raportează că anticipează vânzări de 17 miliarde de dolari în 2021 și o creștere la 22 de miliarde de dolari în 2022.

Johnson & Johnson a declarat că vânzările sale privind vaccinul COVID vor ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de dolari în 2021.

Asta înseamnă un total de 55,5 miliarde de dolari din vânzarea vaccinurilor în 2021, luând doar cei mai mari trei furnizori de vaccinuri din SUA. Și această cifră nu include o gamă largă de produse, servicii și industrii care au apărut pentru a satisface nevoile națiunii și ale lumii legat de COVID.

De la producătorii de măști, materiale de curățenie, dezinfectant pentru mâini și ventilatoare, până la marile companii farmaceutice plătite cu milioane de dolari pentru a distribui vaccinuri, COVID a devenit o industrie importantă.

Nașterea unui complex de autoritate și industrial

Politicienii și birocrații de la nivel local, statal și federal au profitat de criza COVID pentru a obține niveluri fără precedent de putere prin mandate de vaccinare, lockdown, restricții și, bineînțeles, modificări peste noapte ale procedurilor electorale.

Ar mai fi apoi sectorul sănătății publice. Acestea sunt zilele sale de glorie. Epidemiologii și alte personalități din domeniul sănătății publice, care înainte trebuiau să explice prietenilor cei mai apropiați ce anume lucrează mai exact, nu mai trebuie să facă asta acum. Le pot pur și simplu spune prietenilor și familiei să-i urmărească la buletinul de știri de seară. Da, poate că au intrat în domeniu din motive altruiste, dar dacă crezi că nu se bucură de atenția pe care o primesc, te amăgești singur.

COVID este un nou domeniu de studiu, vine la pachet cu fonduri federale pentru a analiza fiecare aspect al său, atâta timp cât cercetările nu afectează narațiunea aprobată. A permite pandemiei să-și urmeze cursul prin imunitatea de turmă și cu tratamente de multe ori ieftine și accesibile la scară largă nu mai par a fi o opțiune, dacă a fost vreodată. Vă amintiți de cele „15 zile pentru a încetini răspândirea?“

COVID este o industrie. Este aici și nu se clintește. Dar este mai mult decât atât. Este, totodată, o ideologie cu toate accesoriile unei religii consacrate.

Botezul Vaccinării

Vaccinurile COVID sunt considerate pe scară largă ca fiind ineficiente în prevenirea răspândirii virusului. Așadar, de ce se pune necontenit accentul pe schimbarea societății privind niște vaccinuri care nu funcționează?

La fel ca botezul creștin, vaccinul este botezul în această nouă credință. Apele botezului nu curăță sufletul de păcat la modul fizic, așa cum vaccinul nu poate preveni complet infectarea cu COVID. În context ideologic, este un rit simbolic de inițiere în credință.

Odată injectat, te poți număra printre credincioși, spre deosebire de „nevaccinații“ care, în ideologia COVID, sunt echivalentul ateilor din perioada anului 1400 d.Hr. Este perfect acceptabil să-i eviți, să-i demonizezi, să-i discriminezi, chiar să le refuzi asistența medicală salvatoare. De fapt, ai obligația să faci asta, astfel încât să-și învețe lecția și să se conformeze. În caz contrar, vor fi pedepsiți sever pentru a servi ca exemplu.

Nu contează că s-ar putea ca ei să aibă propriile obiecții religioase, antecedente medicale personale sau chiar imunitate naturală față de virus, care este mult mai eficientă în prevenirea răspândirii. Ceea ce contează este că pot fi numiți „anti-vacciniști“, un termen care, întâmplător sau nu, sună deranjant de similar cu „anti-Hrist“.

Pentru credincioși, dacă ești nevaccinat – indiferent din ce motiv – ești egoist, nu îți pasă de ceilalți. Te pui pe tine înaintea majorității, înaintea credinței.

Riturile ideologiei COVID

Așa cum catolicismul are propriile ritualuri sub forma a șapte sacramente, și ideologia COVID le are pe ale ei. Unul dintre ele este vaccinul booster. Dacă te-ai vaccinat cu un an în urmă, dar încă nu ai făcut injecția booster, riști să fi din nou etichetat drept „nevaccinat“. Vrei să-ți asumi acest risc?

Desigur, odată re-injectat, ai privilegiul de a ști că ești „născut din nou“.

Această nouă ideologie are chiar și ritul mărturisirii. Ți-a cerut angajatorul sau cei de la intrare la meciurile de fotbal sau baschet să-ți declari statutul de vaccinare? Cu ce diferă asta de ritul catolic al confesiunii?

Practicarea credinței implică adesea sacrificii. Nici ideologia COVID nu este lipsită de sacrificii. Deoarece efectele adverse ale vaccinului „sigur și eficient“ sunt „extrem de rare“, sarcina asumării riscului îți revine ție. Dacă ești unul dintre cei care ajunge la probleme cardiace cronice, tulburări neurologice permanente sau alte afecțiuni care-ți schimbă viața, acesta este sacrificiul pe care trebuie să fi dispus să îl faci pentru binele ideologiei.

Marii Preoți ai COVID

Desigur, nicio credință nu ar fi completă fără marii ei preoți, cel mai vizibil fiind doctorul Anthony Fauci. El este rugat în mod constant de către lideri și jurnaliști să binecuvânteze o activitate, un comportament sau un tratament medical în detrimentul altuia. O legiune de oameni caută aprobarea sau dezaprobarea sa în privința comportamentelor care până acum erau considerate nepăcătoase. Unii ar putea chiar să-l considere infailibil pe birocratul pontifical.

Nu este doar el. Există o armată de clerici COVID cu titluri precum „director de sănătate publică“, „guvernator“, „primar“, „director de resurse umane“, „miliardar din Silicon Valley“, „redactor“, „producător“ și „reporter“, toți aceștia fiind împlinitori ai Cuvântului când vine vorba de COVID. Fiecare are autoritate majoră pentru a lua decizii cu privire la implementarea ideologiei COVID.

A contracara Cuvântul sau narațiunea acestei noi credințe înseamnă a te face vinovat de păcatul „dezinformării“, care se pedepsește cu excluderea, cenzurarea și retragerea dreptului la „împărtășanie“ în sensul cel mai literal al cuvântului. Singura modalitate de a recâștiga accesul la congregație este retractarea.

Dacă practici o religie străveche, care ține foarte mult la cele Zece Porunci inițiale, așa cum au fost date lui Moise de Dumnezeu, probabil că o știi pe prima, care spune: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine.“

Ține minte asta, pentru că ți s-ar putea cere să alegi. Dumnezeul părinților noștri sau zeul COVID? Dar ține cont că zeul COVID este un zeu gelos.

