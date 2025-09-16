Procurorii din Utah solicită pedeapsa cu moartea pentru asasinul lui Charlie Kirk

Procurorul general al Districtului Utah, Jeff Gray, a declarat marți că statul va solicita pedeapsa cu moartea pentru tânărul acuzat că l-a împușcat m

Procurorul general al Districtului Utah, Jeff Gray, a declarat marți că statul va solicita pedeapsa cu moartea pentru tânărul acuzat că l-a împușcat mortal pe Charlie Kirk săptămâna trecută la un eveniment universitar, anunțând șapte capete de acuzare statale, inclusiv omor calificat.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat joi în cazul asasinării lui Kirk. Moartea activistului conservator a șocat națiunea, reaprinzând îngrijorările cu privire la creșterea violenței politice în SUA, dar și provocând acuzații reciproce între partide cu privire la vinovații pentru acest incident.

„Asasinarea lui Charlie Kirk este o tragedie americană”, a declarat Gray într-o conferință de presă. „Charlie Kirk a fost asasinat în timp ce exercita unul dintre cele mai sacre și prețuite drepturi americane, fundamentul republicii noastre democratice, schimbul liber de idei în căutarea adevărului, înțelegerii și unei uniuni mai perfecte”, a adăugat el.

Pe lângă acuzația de crimă, Robinson se confruntă cu acuzații de infracțiune gravă pentru folosirea unei arme de foc care a cauzat vătămări corporale grave, obstrucționarea justiției, influențarea martorilor și comiterea unei infracțiuni violente în prezența unor copii.

Prima înfățișare a lui Robinson în fața instanței este programată să aibă loc marți după-amiază, în format virtual. Nu a fost clar imediat dacă Robinson are un avocat al apărării. El este reținut fără cauțiune de la arestarea sa.

Președintele Trump a cerut pedeapsa cu moartea în urma uciderii lui Kirk, dar Gray a declarat că decizia a fost luată „în mod independent, în calitate de procuror al comitatului, pe baza exclusivă a probelor disponibile, a circumstanțelor și a naturii crimei”.

Solicitarea pedepsei cu moartea declanșează un proces juridic îndelungat, care va include un proces în două părți, în care juriul va avea sarcina nu numai de a stabili vinovăția lui Robinson, ci și dacă faptele din caz îl fac eligibil pentru execuție.

În caz contrar, Robinson riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață dacă va fi condamnat.

Asasinat motivat politic și ideologic

Conform declarațiilor guvernatorului statului Utah pe parcursul weekend-ului, Spencer James Cox, Tyler Robinson devenise „mai politic”, manifestând o ostilitate tot mai vizibilă față de Charlie Kirk. La o cină de familie dinaintea atacului, Robinson ar fi spus că Charlie Kirk „era plin de ură și răspândea ură”, menționând și viitorul eveniment al activistului conservator la Utah Valley University.

Marți, Procurorul General al Districtului Utah completează informațiile din weekend și o citează pe mama lui Robinson care susține că în ultimii ani Robinson a devenit mai implicat politic și a început să încline ideologic tot mai mult spre stânga, devenind activist pro-gay și susținător al drepturilor „transgender”.

De asemenea, discuțiile cu părinții lui Tyler Robinson au relevat faptul că acesta a început o relație cu colegul lui de cameră, un bărbat biologic „transgender” și care „se află într-un proces de a deveni femeie”. Acest lucru a rezultat în numeroase discuții cu membri familiei, dar în special între Robinson și tatăl lui, care deține convingeri politice total diferite.

Într-o conversație care a avut loc înainte de asasinarea lui Kirk, Robinson l-a acuzat pe Kirk că „răspândește ură”.

Pedeapsa cu moartea în Statul Utah

Pedeapsa cu moartea în statul Utah rămâne legală, dar este folosită foarte rar și doar în cazuri de omor agravat care includ factori agravanți specifici precum crime comise pentru câștig financiar, uciderea unui ofițer de poliție sau a unui pompier, uciderea în timp ce făptașul se află deja în detenție etc.

Utah permite metoda plutonului de execuție dacă injectarea letală nu este disponibilă sau este contestată legal.

La nivel național, 27 de state încă au pedeapsa cu moartea legală – în sensul că este prevăzută de lege. Dintre acestea, unele au diverse moratorii sau nu au făcut execuții de mult timp.

Cine a fost Charlie Kirk

Moartea lui Charlie Kirk, o figură proeminentă conservatoare și fondator al organizației Turning Point USA, a provocat un val de șoc la nivel global. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în gât, în timp ce se afla pe scena unui eveniment organizat la Utah Valley University, intitulat „The American Comeback Tour”.

Kirk a devenit, în ultimul deceniu, unul dintre cei mai influenți actori ai conservatorismului american. Fără să urmeze studii universitare, el a înființat în 2012 Turning Point USA, o organizație care a crescut rapid și a devenit platformă de mobilizare pentru tinerii republicani. Prin conferințele AmericaFest și prin turneele de dezbateri pe campusuri, Kirk a reușit să atragă zeci de mii de studenți și să creeze o punte între tineretul republican și liderii de vârf ai Partidului Republican.

Charlie Kirk era căsătorit și avea doi copii minori.

