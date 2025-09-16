Rubio reafirmă sprijinul SUA pentru eforturile Israelului de a distruge Hamas

Aflat într-o vizită oficială în Israel, diplomatul de rang înalt al președintelui Donald Trump, Secretarul de Stat Marco Rubio, s-a abținut să critice

Aflat într-o vizită oficială în Israel, diplomatul de rang înalt al președintelui Donald Trump, Secretarul de Stat Marco Rubio, s-a abținut să critice Israelul pentru atacul cu rachete asupra Qatarului de săptămâna trecută și a declarat că prioritatea este să se asigure că Hamas se predă și se dezarmează pentru a pune capăt războiului din Gaza.

„Ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă acum, pe ceea ce se va întâmpla în continuare”, a declarat luni Marco Rubio reporterilor din Ierusalim, sugerând că SUA doresc să treacă peste consecințele diplomatice ale atacului. „Un element important este determinarea rolului pe care îl poate juca în continuare Qatarul – aliat al SUA și mediator între Hamas și Israel – în rezolvarea conflictului”, a afirmat acesta.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Secretarul a vorbit alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a supravegheat atacul fără precedent asupra unui complex al Hamas din capitala Qatarului, Doha, pe 9 septembrie. Netanyahu a semnalat că țara sa va continua să vizeze membrii grupării militante palestiniene — cu care Israelul se luptă de aproape doi ani — oriunde s-ar afla aceștia.

Marți, Rubio a călătorit în Qatar, într-o demonstrație de sprijin pentru gazda celei mai mari baze militare americane din regiune. Secretarul de Stat a promis sprijin ferm pentru securitatea Qatarului și a cerut liderilor să rămână angrenați în procesul de negociere pentru eliberarea ostaticilor răpiți de organizația teroristă Hamas, pe 7 octombrie 2023.

Atacul israelian a ucis mai mulți membri Hamas și un agent de securitate din Qatar și a provocat panică în Doha. Acțiunea a fost condamnată pe scară largă de guvernele arabe și europene, care au afirmat că aceasta va destabiliza și mai mult Orientul Mijlociu. Trump a declarat că nu este mulțumit de operațiune, iar Casa Albă a adăugat că aceasta „nu a contribuit la promovarea obiectivelor Israelului sau ale Americii”.

În același timp, Casa Albă a confirmat că președintele american a fost informat cu privire la acest atac și că l-a avizat, concomitent cu informarea partenerilor qatarezi.

Foto: Benjamin Netanyahu / Facebook

Share this: Facebook

X

