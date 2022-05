Procurorul General finlandez continuă acuzarea împotriva parlamentarei creștine care a citat Biblia

Procurorul General al Finlandei a anunțat vineri că va contesta o decizie judecătorească unanimă prin care i-au fost respinse acuzațiile de „discurs instigator la ură” împotriva unui politician creștin pentru că a citat Biblia pe Twitter.

Acest lucru însemnă că deputata Päivi Räsänen, care a petrecut deja trei ani de investigații, interogatorii și urmăriri penale din partea propriului guvern, trebuie să continue acum să lupte în instanță pentru ca creștinismul să rămână legal în Finlanda, eventual în întreaga Europă.

„Decizia procurorului de a face apel la verdictul de achitare poate conduce la ajungerea cazului până la Curtea Supremă, oferind posibilitatea de a asigura un precedent care protejează libertatea de exprimare și de religie pentru toți finlandezii. Mă bucur, de asemenea, că această decizie va duce la continuarea discuțiilor despre predarea Bibliei în societatea finlandeză. Sunt gata să apăr libertatea de exprimare și de religie în toate instanțele necesare până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a declarat vineri Räsänen.

În fața instanței finlandeze care a decis în cele din urmă în favoarea parlamentarului creștin pe 30 martie avocații lui Räsänenau susținut că aplicarea legilor finlandeze privind privilegiul de identitate așa cum și-a dorit procurorul general ar interzice efectiv creștinismul în Finlanda. Procurorul a susținut că Räsänen a încălcat legea Finlandei cu privire la discursul instigator la ură prin trei capete de acuzare: prin postarea pe Twitter a unei imagini cu versete din Biblie în timpul unei dezbateri publice despre dacă biserica de stat din Finlanda ar trebui să susțină un eveniment homosexual; prin exprimarea dogmei creștine în timpul unei dezbateri radiofonice; și scriind o broșură intitulată „El i-a creat bărbați și femei” despre teologia creștină conform căreia Dumnezeu îi face pe bărbați și femei diferiți și că aceste diferențe biologice sunt importante.

Episcopul luteran care a publicat broșura lui Räsänen este și el urmărit penal.

Procurorul General al Finlandei susține că explicația publică a lui Räsänen și a Episcopului Juhana Pohjola cu privire la opiniile creștine despre sex echivalează cu tratarea homosexualilor ca fiind inferiori. Räsänen spune că acesta și afirmațiile similare ale procurorului sunt false și defăimătoare, deoarece creștinismul învață că fiecare om este atât păcătos, cât și iubit infinit de Dumnezeu.

„În acest apel, procurorul susține că în broșura din 2004 am spus că “toți homosexualii sunt și ar trebui să fie considerați inferiori”; de fapt, nu am spus niciodată acest lucru și nu am avut această părere nici acum, nici în trecut”, a scris Rasanen în declarația sa din 29 aprilie. „Dimpotrivă, în broșură eu afirm că ‘Conform conceptului creștin de umanitate, toată lumea, indiferent de orientarea sexuală, este egală și are aceeași valoare”.

Majoritatea țărilor europene au legi privind „discursul instigator la ură” similare cu cea din Finlanda, a declarat avocatul Alliance Defending Freedom, Paul Coleman. Aceasta înseamnă că, dacă instanțele acceptă argumentele procurorului, această interpretare a legilor privind privilegiul identității ar putea duce la interzicerea creștinismului în Europa. De asemenea, ar scoate efectiv în afara legii libertatea de exprimare pe un continent care, din punct de vedere istoric, a creat și a protejat cu tărie acest ideal ca fiind un drept natural al omului.

