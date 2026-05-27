Progresiștii folosesc tehnici de comunicare marxiste pentru a menține puterea

Etichetele s-au schimbat, dar tacticile rămân aceleași, iar scopul final este, așa cum a fost întotdeauna, acela de a induce oamenii în eroare pentru

Etichetele s-au schimbat, dar tacticile rămân aceleași, iar scopul final este, așa cum a fost întotdeauna, acela de a induce oamenii în eroare pentru a le ceva puterea.

Nimic nu este cu adevărat nou sub soare. Etichetele se schimbă, dar metodele rămân mereu aceleași. Instinctele strategice care au animat mișcările politice de secole supraviețuiesc schimbărilor de imagine, noului jargon și strategiilor de marketing mai eficiente. Argumentul este surprinzător de simplu: urmărește mecanismele – modul în care sunt formulate ideile, cum sunt preluate instituțiile, cum este remodelat limbajul și cum este delegitimată disidența – și vei observa o continuitate structurală care contează mai mult decât numele de pe etichetă, analizează American Thinker.

Sun Tzu merită o mențiune: victoria provine adesea din modelarea convingerilor adversarului, mai degrabă decât din forța brută. Arta războiului subliniază ceea ce contează atât în politică, cât și pe câmpul de luptă: controlează mediul informațional astfel încât adversarul tău să reacționeze la convingerile sale imaginare, mai degrabă decât la fapte. Folosește tactici care te fac să pari slab când ești puternic, distant când ești aproape, divizat când ești unit – acestea sunt pârghiile pentru modelarea deciziilor. În viața modernă, aceste pârghii sunt narațiunile, instituțiile și sancțiunile sociale; ele sunt condițiile prealabile pentru rezultatele politice cu mult înainte de votare.

Luptele politice de astăzi se dau mai întâi în mintea oamenilor. Mișcările care acordă prioritate dominanței narative câștigă mai puțin prin convingerea scepticilor, cât prin transformarea disidenței într-o opțiune costisitoare din punct de vedere social și profesional. Ele fac acest lucru printr-o serie de mișcări deliberate: îi prezintă pe oponenți ca fiind corupți moral, astfel încât dezacordul să pară complicitate; redefinesc limbajul, astfel încât termenii vechi să capete o nouă încărcătură morală; preiau controlul asupra instituțiilor – mediul academic, mass-media, ONG-urile, departamentele de resurse umane ale corporațiilor – astfel încât infrastructura culturală să recompenseze conformitatea; impun norme de exprimare prin sancțiuni sociale care înlocuiesc argumentele cu ostracismul.

Acestea sunt acțiuni strategice atent elaborate, nu întâmplări. Scopul nu este doar de a câștiga o dispută, ci de a face ca anumite argumente și acțiuni ulterioare să devină de neconceput în cercurile civilizate; în timp, un consens fabricat pare inevitabil și aproape imposibil de depășit.

Ca o paranteză, acest lucru se întâmplă destul de des în prezent în cazul Iranului, care deține un control mai bun asupra discursului, dar nu și asupra faptelor. Cei de partea binelui trebuie să înțeleagă că a ceda controlul asupra discursului înseamnă a permite celeilalte părți să domine, indiferent cât de slabă ar fi aceasta în realitate.

Progresiștii americani, care sunt moștenitorii marxismului, folosesc adesea aceleași instrumente pe care marxiștii le-au perfecționat – acapararea culturală, ingineria lingvistică, controlul instituțional și cadrul moral – pentru a acapara politica și problemele sociale.

Odată ce înțelegi mecanismele, paralelele se revelează: cadrul narativ prezintă o parte ca opresor și cealaltă ca oprimată, conferind o legitimitate aproape automată și făcând ca disidența să pară lipsită de moralitate; limbajul este redefinit astfel încât vechile categorii să nu mai corespundă unei noi gramatici morale; instituțiile sunt tratate nu ca arene neutre de dezbatere, ci ca instrumente care trebuie capturate și reorientate – mediul academic pentru a forma cadre, mass-media pentru a stabili agenda, conformitatea corporativă pentru a impune norme; normele de exprimare trebuie impuse nu prin argumente, ci prin sancțiuni sociale și profesionale care fac ca dezacordul să fie costisitor pe mai multe fronturi.

Dacă punem progresismul și marxismul unul lângă altul, paralelele sunt de natură structurală — ele țin de modul în care fiecare dintre aceste curente construiește și utilizează puterea, cultura, limbajul și legitimitatea pentru a modela comportamentul public. Graficul de mai jos schițează această comparație; trageți o linie de la mecanismele de funcționare până la rezultat.

Categorie Progresismul Doctrina marxistă Suprapunere Narațiune fundamentală Societatea este împărțită în opresori și grupuri marginalizate; politica este prezentată ca o mișcare de eliberare. Societatea se împarte în opresori burghezi și oprimați proletari; istoria este o luptă de clasă. Cadrul moral al opresorului și al celui oprimat. Legitimitate morală Identitățile marginalizate dețin autoritatea morală; disidența este prezentată drept un privilegiu sau o complicitate. Proletariatul deține autoritatea morală; disidența este o „conștiință falsă”. Asimetria morală este folosită pentru a discredita dezacordul. Perspectiva instituțiilor Instituțiile sunt considerate ca fiind părtinitoare din punct de vedere structural și având nevoie de o reformă radicală. Instituțiile sunt considerate instrumente de opresiune de clasă care trebuie transformate sau desființate. Scepticismul față de instituțiile tradiționale. Rolul limbajului Redefinirea termenilor pentru a schimba normele culturale; controlul discursului acceptabil. Limba este remodelată pentru a reflecta obiectivele ideologice; controlul discursului este esențial pentru putere. Ingineria lingvistică ca instrument politic. Strategia culturală Influență prin intermediul mediului academic, al mass-media, al resurselor umane, al ONG-urilor și al producției culturale. Preluarea suprastructurii culturale pentru a remodela conștiința. Captarea culturală ca mecanism al schimbării. Normele de exprimare Se descurajează discursurile „dăunătoare” sau „periculoase”; există sancțiuni sociale pentru cei care își exprimă dezacordul. Discursul contrarevoluționar este interzis; se așteaptă conformitatea ideologică. Respectarea limitelor ideologice. Tactici politice Mobilizarea prin activism, urgență morală și cadrul narativ. Mobilizarea prin agitație, propagandă și mesaje revoluționare. Politica este prezentată ca o urgență morală care necesită luarea de măsuri. Perspectiva disidenței Disidența este catalogată drept intoleranță, dezinformare sau o amenințare la adresa persoanelor vulnerabile. Opunerea etichetată drept reacționară, burgheză sau contrarevoluționară. Delegitimarea punctelor de vedere opuse. Obiective finale „Echitate” – reducerea disparităților între grupurile identitare Egalitatea rezultatelor prin restructurarea societății. Egalitatea bazată pe rezultate ca imperativ moral. Metode strategice Dominanța narativă, încadrarea emoțională și gestionarea percepției. Modelarea conștiinței, condiționarea ideologică și gestionarea percepției. Percepția ca teren de luptă; narațiunea ca armă.

Acestea nu sunt deloc tactici aleatorii. Ele alcătuiesc o strategie coerentă, greu de contracarat: creează un consens prin modelarea mediului cultural, apoi transformă acest consens în politici și schimbări instituționale. Când disidența devine un risc pentru reputație sau un risc economic, dezbaterea se stinge; când dezbaterea se stinge, puterea se concentrează în mâinile celor care controlează instituțiile și normele culturale, exact așa cum vedem că se întâmplă în viața de zi cu zi.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Ce ar trebui să facem, așadar? Să încetăm să mai considerăm etichetele drept dovezi și să acceptăm faptul că suntem manipulați printr-o metodă bine documentată, testată și extrem de eficientă. Să apărăm cu fermitate și hotărâre instituțiile esențiale care constituie spații de discuție și dezbatere: universități care nu doar tolerează, ci încurajează dezacordul sincer, mass-media care relatează știrile și caută adevărul în loc să servească interesele unei tabere, locuri de muncă care protejează libertatea de exprimare în loc să impună teste ideologice care merg într-o singură direcție.

Să insistăm asupra clarității limbajului: să semnalăm redefinirile care împiedică dezbaterea și să cerem un limbaj precis înainte de adoptarea politicilor. Să restabilim credința în arta persuasiunii: să tolerăm ideile incomode, să recompensăm curajul intelectual și să refuzăm ca sancțiunile sociale să înlocuiască refutarea rațională. În cele din urmă, să înțelegem că se duce un război pentru putere și control și, mai mult decât atât, că luptăm din nou cu aceiași vechi dușmani, doar că sub o altă etichetă.

Persuasiunea invită la contraargumente și corecturi; coerciția închide dezbaterea și concentrează puterea.

Foto: AI / Tribuna.US

Share this: Facebook

X

