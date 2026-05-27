Democrata texană care a promovat „castrarea sioniștilor americani” pierde alegerile primare

Candidata democrată din Texas, care a promovat în campania electorală transformarea unui centru de detenție al Serviciului de Imigrare și Vamă într-o închisoare și o „fabrică de castrare” pentru „sioniștii americani”, a pierdut marți cursa pentru reprezentarea celui de-al 35-lea district electoral al statului Texas.

Înfrângerea suferită de Maureen Galindo în turul al doilea al alegerilor primare amână coșmarul de imagine pe care Partidul Democrat l-ar fi avut dacă ar fi susținut un candidat considerat „simbolul” antisemitismului în plină expansiune din rândul stângii. Totuși, partidul rămâne plin de suficienți antisemiți încât să organizeze un miting sub sloganul „Palestina liberă”.

Galindo a fost învinsă de adversarul său, Johnny Garcia, responsabilul cu relațiile publice al Biroului șerifului din comitatul Bexar. Cu 75% din secțiile de votare centralizate, Garcia o devansa pe Galindo cu peste 20 de puncte procentuale.

„Centrul de castrare” pentru „sioniști”

Soarta lui Galindo a luat o întorsătură începând din martie, când a ieșit pe primul loc dintre cei patru candidați din primare, calificându-se pentru turul doi. Ea a devenit o povară pentru democrații care preferă ca antisemitismul lor să fie amestecat cu „progresismul”.

Galindo, terapeută matrimonială și familială (terapeută sexuală) care a obținut o diplomă de master în psihologie comunitară la o universitate din Portland, Oregon, s-a trezit în centrul atenției naționale după ce a postat pe Instagram că, în calitate de reprezentantă a celui de-al 35-lea district, ar transforma Centrul de Procesare a Imigrației din județul Karnes al ICE într-o „închisoare pentru sioniștii americani și foștii ofițeri ICE acuzați de trafic de persoane”.

Ea a adăugat că centrul „va fi, de asemenea, un centru de castrare pentru pedofili, care probabil vor fi majoritatea sioniștilor”.

La începutul acestei luni, în cadrul unui interviu acordat postului Texas Public Radio, ea părea să-l acuze pe Garcia de infracțiuni grave.

„Poate că Johnny Garcia și alții care îl susțin, sau oricine este susținut de Israel, ar trebui judecați pentru trădare”, a spus ea, repetând un argument des întâlnit în rândul stângii, potrivit căruia Israelul ar fi comis un „genocid” împotriva locuitorilor din Gaza, în urma atacului barbar al grupării Hamas din Gaza asupra israelienilor, din 7 octombrie 2023. Oficialii israelieni și americani au negat aceste acuzații.

Galindo a fost nevoită să clarifice — adică să-și retragă — unele dintre comentariile sale mai controversate, insistând că nu este antisemită.

„Ea dorește ca centrul ICE din Karnes să fie transformat într-o închisoare pentru sioniștii miliardari care au profitat de pe urma materialelor și traficului legate de statul penitenciar genocid”, afirmă site-ul campaniei candidatei într-o declarație adresată presei. Campania susține că Galindo „NU a spus NICIODATĂ că vrea ca cineva să fie în lagăre de internare!!”, dând vina pentru utilizarea acestor descriptori pe un „jurnalist foarte lipsit de etică, disperat să o discrediteze printr-un titlu de articol care poate fi capturat într-o captură de ecran”. „Urmărirea penală”, a afirmat candidata la Congres, „nu are legătură cu religia”. Ea i-ar aresta pe evanghelici, catolici, mormoni, evrei și alții dacă ar considera că aceștia sunt „sioniști miliardari” care profită de pe urma centrelor de detenție în care sunt cazați imigranții ilegali.

Problema antisemitismului în rândul democraților

Confruntați cu presiuni din partea republicanilor și cu un dezastru de imagine, democrații de la nivel local și național și-au retras sprijinul și i-au îndemnat pe democrații din Texas să voteze pentru adversarul lui Galindo. Reprezentantul texan Al Green, un democrat care se mândrește cu faptul că a fost exclus din audiența discursurilor președintelui Donald Trump privind starea națiunii, a redactat chiar o rezoluție a Camerei Reprezentanților prin care condamna „comentariile pline de ură” ale lui Galindo. (În aceeași ordine de idei, Green a fost învins în turul doi al alegerilor de marți.)

Deputata Alexandria Ocasio-Cortez, democrată din New York, a calificat aceste comentarii drept „gunoi plin de prejudecăți și antisemitism”.

„Maureen Galindo este o rușine din punct de vedere moral, care nu are ce căuta în cursa electorală, cu atât mai puțin într-o funcție aleasă”, a declarat pentru Fox News Digital deputatul Ritchie Torres, democrat din New York. „Așadar, ar trebui să se retragă din cursă din rușine”.

Galindo nu a plecat nicăieri. De ce ar fi făcut-o? Ea și-a bazat campania pe genul de idei pe care colegii ei democrați le promovează de ani de zile.

Cine ar putea uita modul în care AOC a descris centrele de detenție pentru imigranții ilegali drept „lagăre de concentrare”? Da, ea a făcut această comparație îngrozitoare în 2019, în timpul primului mandat al lui Trump.

AOC și „colegii ei de echipă” au acuzat în mod constant Israelul că ar comite „genocid” în Gaza, chiar și în timp ce Hamas și Hezbollah au condus o campanie neîncetată de teroare împotriva singurei democrații adevărate din Orientul Mijlociu. Deputata Rashida Tlaib, democrată din Michigan, s-a alăturat imnului necurat „de la râu până la mare, Palestina va fi liberă”, un slogan antisemit „care incită la genocid și la distrugerea statului evreu”, potrivit rezoluției Camerei Reprezentanților care o condamnă pe deputata radicală.

După cum am văzut, Partidul Democrat de astăzi are o relație complicată cu antisemitismul, întrucât curtează și susține alegători și candidați antisemiti. Luați exemplu candidatul la Senat din Maine, Graham Platner, și tatuajul său cu aspect nazist. Platner pretinde că nu știe nimic, ceea ce ar trebui să le strige alegătorilor că este prea prost pentru a fi senator al SUA – și asta spune ceva. Declarațiile anterioare ale democratului, conform cărora este comunist și că ofițerii de aplicare a legii sunt „nemernici”, încă sunt bine primite de extrema stângă, care controlează efectiv partidul lui John F. Kennedy.

Vestea bună este că alegătorii din cel de-al 35-lea district electoral din Texas au transmis un mesaj clar: cel puțin pentru moment, există o limită pe care nu o pot depăși.

Garcia rămâne însă membru al unui partid care se îndreaptă tot mai mult spre stânga. El se va confrunta cu omul de afaceri Carlos De La Cruz, candidatul republican susținut de Trump, care l-a învins categoric pe adversarul său din cadrul Partidului Republican. Circumscripția pare să încline spre republicani, dar democrații speră să câștige locul din circumscripția redesenată, care include zona de sud-est a orașului San Antonio.

