R. Moldova | Alegeri Parlamentare, 28 septembrie 2025 | Lista secțiilor de votare din SUA

Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice pentru țară, deoarece în urma lor se stabileș
Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice pentru țară, deoarece în urma lor se stabilește componența legislativului și direcția guvernării pentru următorii patru ani.
Miza principală constă în echilibrul dintre forțele pro-europene, care promovează integrarea în Uniunea Europeană, reformele și consolidarea instituțiilor statului, și cele pro-ruse, care pledează pentru relații mai strânse cu Federația Rusă și pentru menținerea unei politici externe orientate spre Est.
Pentru cetățenii moldoveni, aceste alegeri decid nu doar cine va guverna, ci și ritmul reformelor în domenii precum justiția, economia și lupta împotriva corupției. În plus, rezultatele pot influența stabilitatea politică și socială a Republicii Moldova, dar și orientarea strategică a țării în următorii ani.
Autoritățile moldovene au organizat 22 de secții de vot în Statele Unite ale Americii, la care cetățenii moldoveni sunt așteptați duminică.
Orarul secțiilor de votare
28 septembrie 2025, 7:00 am – 9:00 pm (ora locală)
LISTA SECȚIILOR DE VOTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII ÎN ORDINE ALFABETICĂ
Washington D.C.
Ambasada Republicii Moldova în SUA
2101 S Street NW, Washington, DC 20008
Arizona
Glendale
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Ioan Botezătorul
3749 W Behrend Dr, Glendale, AZ 85308
California
Sacramento
Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento
4136 E Commerce Way Suite 300, Sacramento, CA 95834
Colorado
Denver
Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (Românul)
1555 Jay St., Lakewood, CO 80214
Florida
Miami
15400 Biscayne Boulevard, Aventura, FL 33160
Orlando
Best Western Plus Orlando East – UCF Area
12101 Challenger Parkway, Orlando, FL 32826
Pensacola
2456 West 9 Mile Road, Pensacola, FL 32534
Georgia
Dacula
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria
2875 Winder Highway, Dacula, GA 30019
Illinois
Aurora
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Atanasie cel Mare
3003 Eola Road, Aurora, IL 60502
Niles
Logos Christian Academy
7280 North Caldwell Avenue, Niles, IL 60714
Massachusetts
Boston
William Raveis Real Estate – Brookline
191 Grove Street, Chestnut Hill, MA 02467
Minnesota
Bloomington
Courtyard by Marriott Edina Bloomington
4460 West 78th Street Circle, Bloomington, MN 55435
Nevada
Las Vegas
3570 West Post Road, Las Vegas, NV 89118
New York
New York City
Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU
35 East 29th Street, New York, NY 10016
North Carolina
Asheville
Moldovian Missionary Baptist Church
220 Johnston Boulevard, Asheville, NC 28806
Charlotte
McKee Road Baptist Church
4300 McKee Road, Charlotte, NC 28270
Raleigh
Christ Baptist Church
400 Newton Road, Raleigh, NC 27615
Ohio
Cleveland
4885 Neo Parkway, Garfield Heights, OH 44128
Tennessee
Knoxville
Wallace Memorial Baptist Church
701 Merchant Drive, Knoxville, TN 37912
Texas
Dallas
6537 Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, TX 75240
Virginia
Virginia Beach
5409 Virginia Beach Boulevard, Virginia Beach, VA 23462
Washington
Seattle
1050 Butte Avenue SE, Sumner, WA 98390
COMMENTS