HomePagini Moldovenești

R. Moldova | Alegeri Parlamentare, 28 septembrie 2025 | Lista secțiilor de votare din SUA

0

R. Moldova | Alegeri Parlamentare, 28 septembrie 2025 | Lista secțiilor de votare din SUA

Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice pentru țară, deoarece în urma lor se stabileș

Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice pentru țară, deoarece în urma lor se stabilește componența legislativului și direcția guvernării pentru următorii patru ani.

Miza principală constă în echilibrul dintre forțele pro-europene, care promovează integrarea în Uniunea Europeană, reformele și consolidarea instituțiilor statului, și cele pro-ruse, care pledează pentru relații mai strânse cu Federația Rusă și pentru menținerea unei politici externe orientate spre Est.

Pentru cetățenii moldoveni, aceste alegeri decid nu doar cine va guverna, ci și ritmul reformelor în domenii precum justiția, economia și lupta împotriva corupției. În plus, rezultatele pot influența stabilitatea politică și socială a Republicii Moldova, dar și orientarea strategică a țării în următorii ani.

Autoritățile moldovene au organizat 22 de secții de vot în Statele Unite ale Americii, la care cetățenii moldoveni sunt așteptați duminică.

Orarul secțiilor de votare

28 septembrie 2025, 7:00 am – 9:00 pm (ora locală)

LISTA SECȚIILOR DE VOTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII ÎN ORDINE ALFABETICĂ

Washington D.C.
Ambasada Republicii Moldova în SUA
2101 S Street NW, Washington, DC 20008

 

Arizona
Glendale
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Ioan Botezătorul
3749 W Behrend Dr, Glendale, AZ 85308

 

California
Sacramento
Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento
4136 E Commerce Way Suite 300, Sacramento, CA 95834

 

Colorado
Denver
Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (Românul)
1555 Jay St., Lakewood, CO 80214

 

Florida
Miami
15400 Biscayne Boulevard, Aventura, FL 33160

Orlando
Best Western Plus Orlando East – UCF Area
12101 Challenger Parkway, Orlando, FL 32826

Pensacola
2456 West 9 Mile Road, Pensacola, FL 32534

 

Georgia
Dacula
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria
2875 Winder Highway, Dacula, GA 30019

 

Illinois
Aurora
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Atanasie cel Mare
3003 Eola Road, Aurora, IL 60502

Niles
Logos Christian Academy
7280 North Caldwell Avenue, Niles, IL 60714

 

Massachusetts
Boston
William Raveis Real Estate – Brookline
191 Grove Street, Chestnut Hill, MA 02467

 

Minnesota
Bloomington
Courtyard by Marriott Edina Bloomington
4460 West 78th Street Circle, Bloomington, MN 55435

 

Nevada
Las Vegas
3570 West Post Road, Las Vegas, NV 89118

 

New York
New York City
Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU
35 East 29th Street, New York, NY 10016

 

North Carolina
Asheville
Moldovian Missionary Baptist Church
220 Johnston Boulevard, Asheville, NC 28806

Charlotte
McKee Road Baptist Church
4300 McKee Road, Charlotte, NC 28270

Raleigh
Christ Baptist Church
400 Newton Road, Raleigh, NC 27615

 

Ohio
Cleveland
4885 Neo Parkway, Garfield Heights, OH 44128

 

Tennessee
Knoxville
Wallace Memorial Baptist Church
701 Merchant Drive, Knoxville, TN 37912

 

Texas
Dallas
6537 Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, TX 75240

 

Virginia
Virginia Beach
5409 Virginia Beach Boulevard, Virginia Beach, VA 23462

 

Washington
Seattle
1050 Butte Avenue SE, Sumner, WA 98390

Newer Post
Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DISQUS: 0