R. Moldova | Alegeri Parlamentare, 28 septembrie 2025 | Lista secțiilor de votare din SUA

Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice pentru țară, deoarece în urma lor se stabilește componența legislativului și direcția guvernării pentru următorii patru ani.

Miza principală constă în echilibrul dintre forțele pro-europene, care promovează integrarea în Uniunea Europeană, reformele și consolidarea instituțiilor statului, și cele pro-ruse, care pledează pentru relații mai strânse cu Federația Rusă și pentru menținerea unei politici externe orientate spre Est.

Pentru cetățenii moldoveni, aceste alegeri decid nu doar cine va guverna, ci și ritmul reformelor în domenii precum justiția, economia și lupta împotriva corupției. În plus, rezultatele pot influența stabilitatea politică și socială a Republicii Moldova, dar și orientarea strategică a țării în următorii ani.

Autoritățile moldovene au organizat 22 de secții de vot în Statele Unite ale Americii, la care cetățenii moldoveni sunt așteptați duminică.

Orarul secțiilor de votare

28 septembrie 2025, 7:00 am – 9:00 pm (ora locală)

LISTA SECȚIILOR DE VOTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII ÎN ORDINE ALFABETICĂ

Washington D.C.

Ambasada Republicii Moldova în SUA

2101 S Street NW, Washington, DC 20008

Arizona

Glendale

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Ioan Botezătorul

3749 W Behrend Dr, Glendale, AZ 85308



California

Sacramento

Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento

4136 E Commerce Way Suite 300, Sacramento, CA 95834

Colorado

Denver

Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (Românul)

1555 Jay St., Lakewood, CO 80214

Florida

Miami

15400 Biscayne Boulevard, Aventura, FL 33160

Orlando

Best Western Plus Orlando East – UCF Area

12101 Challenger Parkway, Orlando, FL 32826

Pensacola

2456 West 9 Mile Road, Pensacola, FL 32534

Georgia

Dacula

Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria

2875 Winder Highway, Dacula, GA 30019

Illinois

Aurora

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Atanasie cel Mare

3003 Eola Road, Aurora, IL 60502

Niles

Logos Christian Academy

7280 North Caldwell Avenue, Niles, IL 60714

Massachusetts

Boston

William Raveis Real Estate – Brookline

191 Grove Street, Chestnut Hill, MA 02467



Minnesota

Bloomington

Courtyard by Marriott Edina Bloomington

4460 West 78th Street Circle, Bloomington, MN 55435



Nevada

Las Vegas

3570 West Post Road, Las Vegas, NV 89118



New York

New York City

Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU

35 East 29th Street, New York, NY 10016



North Carolina

Asheville

Moldovian Missionary Baptist Church

220 Johnston Boulevard, Asheville, NC 28806

Charlotte

McKee Road Baptist Church

4300 McKee Road, Charlotte, NC 28270



Raleigh

Christ Baptist Church

400 Newton Road, Raleigh, NC 27615

Ohio

Cleveland

4885 Neo Parkway, Garfield Heights, OH 44128



Tennessee

Knoxville

Wallace Memorial Baptist Church

701 Merchant Drive, Knoxville, TN 37912

Texas

Dallas

6537 Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, TX 75240



Virginia

Virginia Beach

5409 Virginia Beach Boulevard, Virginia Beach, VA 23462

Washington

Seattle

1050 Butte Avenue SE, Sumner, WA 98390

