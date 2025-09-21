Memorial Charlie Kirk: „Îl iert”, spune Erika Kirk despre atacator | VIDEO

Serviciul memorial pentru activistul conservator Charlie Kirk a avut loc duminică, pe State Farm Arena în Arizona, la puțin mai mult de o săptămână du

Serviciul memorial pentru activistul conservator Charlie Kirk a avut loc duminică, pe State Farm Arena în Arizona, la puțin mai mult de o săptămână după ce uciderea sa a zguduit politica americană.

Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației au fost programați să vorbească la evenimentul desfășurat pe stadionul State Farm din Arizona, care a adunat zeci de mii de oameni îndoliați.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fondat Turning Point USA la 18 ani și a devenit una dintre cele mai proeminente voci conservatoare din țară. Influența sa, în special asupra tinerilor, l-a ajutat pe Trump să ajungă la Casa Albă. Însă unele dintre comentariile sale privind violența armată, problemele LGBTQ, rasa și altele au atras deseori critici din partea liberalilor și a altor grupuri.

Erika Kirk a spus că preluarea conducerii Turning Point USA nu este un lucru pe care îl tratează cu ușurință, după ce a fost aleasă la începutul acestei săptămâni să își înlocuiască soțul în funcția de director general.

„Charlie și cu mine eram uniți prin scop. Pasiunea lui era pasiunea mea, iar acum această misiune este misiunea mea”, a declarat ea. „Când le vorbea tinerilor, era întotdeauna nerăbdător să le spună despre viziunea lui Dumnezeu pentru căsătorie și cum, dacă ar avea curajul să o trăiască, aceasta le-ar îmbogăți fiecare parte a vieții, în același fel în care ne-a îmbogățit-o și nouă”, a spus ea.

Ea a spus că evenimentele din campus vor continua, subliniind nevoia de dezbateri și importanța Primului Amendament.

„Niciun asasin nu ne va opri vreodată să apărăm aceste drepturi, pentru că atunci când oprești conversația, când oprești dialogul, asta se întâmplă. Când ne pierdem abilitatea și voința de a comunica, ajungem la violență”, a spus ea.

Erika Kirk a declarat că soțul ei, Charlie Kirk, „a vrut să salveze tineri exact ca cel care i-a luat viața”.

„Răspunsul la ură nu este ura”, a spus Erika Kirk.

Ea a afirmat că îl iartă pe Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a ucis pe Charlie Kirk.

„Pe acel băiat… Pe acel tânăr, îl iert”, a spus ea, încercând să își stăpânească lacrimile. „Îl iert”.

O voce pentru o generație

Kirk era mai mult decât un activist conservator. El a reușit ceea ce puțini lideri politici contemporani pot pretinde: să devină un reper pentru o întreagă generație. Prin conferințele AmericaFest și turneele de dezbateri pe campusuri, a adus politica în viețile tinerilor și a demonstrat că ideile pot fi câștigate prin dialog, chiar și în medii ostile.

Charlie Kirk era și polarizant. Mulți îl contestau, adesea cu vehemență. Însă tocmai în această tensiune stătea forța sa – în disponibilitatea de a urca pe scenă, de a răspunde întrebărilor și de a provoca la dialog. A ales dezbaterea, nu tăcerea. A ales confruntarea de idei, nu intimidarea.

O lecție amară

Istoria recentă americană abundă în exemple de politicieni și judecători care au fost ținta atacurilor armate. Rep. Steve Scalise, judecătorul Brett Kavanaugh, guvernatori și congresmeni, însuși președintele Trump – toți au simțit deja cât de fragilă este granița dintre dezacord și atac.

Însă, dacă moartea lui Charlie Kirk trebuie să însemne ceva, atunci să fie un avertisment că democrația nu rezistă atunci când arma înlocuiește argumentul.

