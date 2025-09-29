România | „Luna Diasporei” și „Ziua Românilor de Pretutindeni” – ce stabilește noul proiect legislativ

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în dezbatere publică un proiect de lege ce vizează modificarea Legii nr. 299/2007 privind spriji

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în dezbatere publică un proiect de lege ce vizează modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor din Diaspora. Propunerile pot fi trimise până la 4 octombrie 2025.

Una dintre modificările-cheie prevede instituirea lunii august ca „Luna Diasporei”, perioadă în care autoritățile centrale și locale vor organiza evenimente dedicate românilor din străinătate, alături de universități, organizații civice și instituții publice.

Totodată, proiectul propune ca Ziua Românilor de Pretutindeni să fie marcată anual în data de 31 august, concomitent cu Ziua Limbii Române. Această măsură semnificativă urmărește să confere o valoare dublă sărbătorii – celebrarea Limbii Române și recunoașterea comunităților românești din afara țării.

Proiectul de lege precizează că nu sunt prevăzute costuri bugetare suplimentare; inițiativa urmărește valorificarea resurselor existente pentru a crește vizibilitatea activităților dedicate diasporei.

Potrivit DPR, prin această lege se intenționează consolidarea dialogului între stat și comunitățile românești din diaspora, și întărirea sentimentului identitar și cultural.

Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi trimise pe adresa secretariat@dprp.gov.ro, cu mențiunea „Propuneri referitoare la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni”.

Mai multe detalii, aici – https://dprp.gov.ro/web/consultare-publica/drp-lanseaza-spre-consultare-publica-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-299-2007-privind-sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni-2/

