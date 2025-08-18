Polonia: Noul președinte conservator, mesaj direct către Putin: „Rusia nu e invincibilă”

„Nu ne vom preda niciodată imperialismului rus și suntem alături de Ucraina în apărarea libertății sale” Noul președinte al Poloniei, conservatorul

„Nu ne vom preda niciodată imperialismului rus și suntem alături de Ucraina în apărarea libertății sale”

Noul președinte al Poloniei, conservatorul Karol Nawrocki, a declarat că Rusia nu este invincibilă, dar rămâne o „amenințare constantă” la adresa securității poloneze. Karol Nawrocki a făcut aceste declarații în timpul ceremoniilor de aniversare a înfrângerii istorice a forțelor sovietice în bătălia de la Varșovia din 1920.

Nawrocki este un politician apreciat de Administrația de la Casa Albă, iar președintele Trump l-a invitat oficial la Washington D.C. la scurt timp după investirea polonezului în funcție.

Poziționarea tranșantă a președintelui Polonez surprinde mișcarea auto-intitulată suveranistă din Europa, în special pe cea din România, mișcare care pledează pentru detașarea de proiectul comun de apărare europeană și abandonarea Ucrainei.

Pe 15 august, capitala Poloniei a găzduit o paradă militară de amploare pentru a marca Ziua Forțelor Armate și pentru a marca victoria care a contribuit la asigurarea independenței Republicii Poloneze.

Adresându-se mulțimii prezente, Nawrocki a afirmat că istoria oferă lecții valoroase.

„Victoria asupra bolșevicilor din 1920 ne-a învățat o lecție importantă. Ne-a învățat că Rusia neoimperială de astăzi, orice Rusie – pentru că Rusia de astăzi nu este cu mult diferită de predecesoarea sa sovietică – nu este invincibilă”, a spus el. „Asta ne spun eroii din 1920. Și vreau ca ofițerii și soldații noștri de astăzi să audă acest lucru. Rusia nu este invincibilă”, a spus președintele recent învestit în funcție.

Președintele a continuat să descrie Rusia ca pe o amenințare și a făcut referire la eforturile continue ale Poloniei de a-și consolida capacitatea militară.

„Desigur, Rusia este o amenințare constantă, și asta s-ar putea să nu se schimbe”, a spus el. „Dar voi continua să spun că istoria noastră, memoria noastră colectivă și eforturile noastre de modernizare trebuie să ne facă să credem că suntem gata să ne consolidăm potențialul, că putem să ne simțim în siguranță și că principalul nostru dușman nu este invincibil”, a continuat Nawrocki.

Forțe aliate din Statele Unite, România și Franța au participat la parada militară din Varșovia.

Foto: Karol Nawrocki / X

Share this: Facebook

X

