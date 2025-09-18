Procurorul General Bondi onorează moștenirea lui Kirk făcând exact opusul lui Charlie Kirk

Procurorul General pare să considere că „discursul instigator la ură” este ilegal. Charlie Kirk știa mai bine că nu e În timp ce milioane de americ

Procurorul General pare să considere că „discursul instigator la ură” este ilegal. Charlie Kirk știa mai bine că nu e

În timp ce milioane de americani continuau să plângă la câteva zile după asasinarea unui lider conservator proeminent, Procurorul General al SUA, Pam Bondi, a anunțat planul de a onora moștenirea lui Charlie Kirk făcând exact opusul a tot ceea ce Charlie Kirk a reprezentat.

La doar șase zile după ce Kirk a fost ucis la un eveniment care promova dezbaterea liberă și deschisă în spațiul public, Bondi a apărut ca invitată la un podcast pentru a face o promisiune fermă că va ancheta penal persoanele considerate a fi implicate în „discursuri de ură”.

Este oare prea mult să ne așteptăm ca procurorul general al SUA să înțeleagă elementele de bază ale Primului Amendament? Progresiștii au petrecut ani de zile încercând să creeze și să definească o categorie numită „discursul instigator la ură”. Această interpretare greșită a Primului Amendament pare să se fi infiltrat în aprovizionarea cu apă a orașului Washington, deoarece Procurorul General Pam Bondi a repetat-o în urma asasinării lui Charlie Kirk.

Context

Discutând despre activitatea lui Kirk în campusurile universitare, doamna Bondi a menționat antisemitismul „dezgustător” manifestat în multe universități, și până aici totul bine. Dar asta nu e tot.

„Există libertatea de exprimare și există discursul instigator la ură, iar acesta nu are loc în societatea noastră, mai ales acum, mai ales după ce i s-a întâmplat lui Charlie”, a declarat cea mai înaltă autoritate juridică a țării în cadrul podcast-ului. „Vă vom viza cu siguranță, vă vom urmări, dacă vizați pe cineva cu discursuri instigatoare la ură”.

În schimb, Kirk ar vrea să spună ceva:

„Punctul meu de vedere este că până și discursurile instigatoare la ură ar trebui să fie complet și total permise în țara noastră. Cele mai dezgustătoare discursuri ar trebui protejate în mod absolut”, a spus el odată în fața unei mulțimi. „ACLU avea acest punct de vedere. Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a intentat un proces pentru ca naziștii legitimi să poată mărșălui prin centrul orașului Skokie”.

De ce?

„De îndată ce folosești cuvântul „ură”, acesta devine un termen foarte subiectiv”, a spus Kirk într-un videoclip postat de grupul său în 2020. „Apoi, dintr-o dată, totul se reduce la percepția sau la modul de aplicare al celui care deține puterea”.

Charlie Kirk avea dreptate, după cum demonstrează aproape zilnic guvernele din întreaga lume. Poliția britanică înarmată l-a arestat recent pe Graham Linehan, scenarist de seriale TV, și, potrivit unor surse, l-a interogat în legătură cu postările sale pe internet, inclusiv una care spunea: „Dacă un bărbat care se identifică ca transgen se află într-un spațiu rezervat femeilor, comite un act violent și abuziv. Faceți scandal, chemați poliția și, dacă nimic altceva nu funcționează, loviți-l în testicule”. El spune că era o glumă și că este o prostie, dar este oare o infracțiune?

Mark Rowley, comisarul poliției din Londra, a declarat că există „motive rezonabile să se creadă că a fost comisă o infracțiune”, întrucât legislația britanică „stabilește că amenințarea cu lovirea unei persoane aparținând unui grup protejat poate constitui o infracțiune”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Cu toate acestea, el a continuat să critice guvernul pentru că nu a lăsat poliției „altă opțiune decât să înregistreze astfel de incidente ca infracțiuni atunci când sunt raportate”, adăugând: „Nu cred că ar trebui să supraveghem dezbaterile toxice legate de războaiele culturale, iar ofițerii se află în prezent într-o poziție imposibilă”.

Mai mult, într-o apariție din acest an la Oxford Union, Kirk le-a spus spectatorilor britanici:

„Libertatea de exprimare este un drept din naștere pe care ni l-ați acordat, iar voi ați decis să nu-l codificați, iar acum – puf – practic a dispărut”. Cu alte cuvinte, slavă Domnului pentru Primul Amendament.

Libertatea de exprimare nu este absolută în SUA, dar excepțiile sunt puține, iar „discursul instigator la ură” nu se numără printre acestea. Curtea Supremă a statuat într-un caz celebru din 1969, Brandenburg vs Ohio, că guvernul poate pedepsi discursul ca incitare numai dacă acesta este îndreptat către și poate produce „acțiuni ilegale iminente”. Expresiile generale de ură pe internet sunt condamnabile, dar nu constituie motiv de urmărire penală.

Marți dimineață, doamna Bondi a încercat să repare greșeala, scriind pe rețelele de socializare: „Discursul instigator la ură care depășește limita amenințărilor cu violență NU este protejat de Primul Amendament”.

Dar apoi a amestecat în mod incoerent totul, de la „retorica violentă” la atacuri cibernetice și până la chemarea unei echipe SWAT la domiciliul unui membru al Congresului. Procurorul general nu și-a retractat nici declarația de luni, potrivit căreia Departamentul de Justiție ar putea „urmări penal” Office Depot sau fostul său angajat care a refuzat să tipărească un poster pentru priveghiul lui Kirk.

Pam Bondi nu a avut un mandat remarcabil în calitate de procuror general, deoarece pare să urmeze prea des ultimele tendințe din social media și televiziunea prin cablu. Dar ea este o reprezentantă a legii, nu un coach în gestionarea furiei pe social media, și a jurat să respecte Constituția.

Poate că doamna Bondi ar trebui să renunțe să mai apară în podcasturi despre Charlie Kirk până când va asculta câteva podcasturi ale lui Charlie Kirk.

Foto: AGPamBondi / X

Share this: Facebook

X

