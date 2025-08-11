Rata natalității în SUA scade la nivelul care poate duce la sinucidere civilizațională

Nu numai că Statele Unite nu reușesc să creeze suficienți noi americani prin naștere, dar nici nu reușesc să transforme imigranții în americani în sen

„Națiunile din prima lume sunt pe moarte”, a avertizat Pat Buchanan în cartea sa din 2002, The Death of the West (Moartea Occidentului). „Ele se confruntă cu o criză mortală, nu din cauza a ceva ce se întâmplă în Lumea a Treia, ci din cauza a ceea ce nu se întâmplă acasă și în casele Lumii Întâi”.

Datele publicate recent de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că rata natalității în SUA scade la niveluri care pot duce la sinuciderea civilizației, femeile având în medie 1,6 copii, informează The Federalist.

Conform datelor CDC, rata natalității a scăzut pentru femeile cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani între 2023 și 2024, în timp ce a crescut pentru femeile cu vârste cuprinse între 40 și 44 de ani.

Rata generală a fertilității (GFR), care reprezintă numărul de nașteri la 1.000 de femei cu vârste cuprinse între 15 și 44 de ani, „a scăzut cu 22% între 2007 și 2024”.

În timp ce ratele de fertilitate sunt în scădere, numărul nașterilor a crescut cu aproximativ 1% între 2023 și 2024, potrivit datelor.

Femeile amână momentul de a avea copii sau renunță complet la această idee — în parte datorită ascensiunii mentalității enervante a femeilor hiper-independente, care susțin că căsătoria și maternitatea sunt lanțuri, alături de „pierderea religiozității” și „disponibilitatea metodelor contraceptive” și a avortului, așa cum subliniază David Harsanyi în aceste pagini.

Rezultatul? Țara este pe moarte.

După cum a avertizat Buchanan, o națiune care nu se reproduce nu va supraviețui. Scăderea populației autohtone duce la un rezultat inevitabil: imigrația în masă.

După cum a remarcat Jonathan Abbamonte de la The Heritage Foundation, „fără o creștere substanțială a fertilității, Statele Unite vor continua să depindă din ce în ce mai mult de imigrație pentru a încetini îmbătrânirea populației și a preveni scăderea populației”.

Unul dintre cele mai evidente rezultate ale scăderii populației este reducerea forței de muncă. Dar forța de muncă este destul de ușor de înlocuit. O țară poate oricând să importe forță de muncă — Statele Unite pot importa forță de muncă în viitorul previzibil dacă există o penurie de muncitori. Dar ceea ce o țară nu poate importa este o cultură, un patrimoniu, un set de valori specifice care vor ajuta republica să dăinuie.

America pur și simplu nu poate să-și externalizeze viitorul către oameni din alte țări. Și nu este vorba despre „xenofobie” sau orice altă „fobie” pe care stânga o va arunca asupra americanilor. O țară – orice țară – care își înlocuiește populația cu oameni din altă parte pentru că proprii săi cetățeni nu se reproduc devine cu totul altceva. Dacă nu facem mai mulți americani, nu vom mai avea niciunul. Și fără americani, nu va mai exista America.

Nu numai că Statele Unite nu reușesc să creeze suficienți noi americani prin naștere, dar nici nu reușesc să transforme imigranții în americani în sensul propriu al cuvântului, ceea ce face ca perspectiva de a stimula populația în declin cu ajutorul străinilor să fie și mai problematică.

Desigur, nu a fost întotdeauna așa. În secolele XIX și XX, SUA au asimilat cu succes milioane de imigranți — germani, italieni, polonezi, irlandezi și așa mai departe — deoarece aceștia împărtășeau o bază de norme culturale și sociale, valori și religie similare. Adesea, aceștia deveneau americani în decursul unei singure generații.

Dar, de la adoptarea Legii privind imigrația și cetățenia din 1965, acest proces de asimilare s-a întrerupt. America a cunoscut un val de migrație în masă din țări care sunt diferite de ea. Limbile, culturile, religiile și filosofiile politice diferite sunt toate elemente care constituie bariere în calea asimilării. Iar singurul lucru care ar putea facilita procesul de asimilare a fost subminat de stânga – și anume identitatea națională comună.

Stânga detestă excepționalismul american. Ei îl demonizează, învățându-i pe copii și pe tinerii adulți că America este un loc rău care trebuie să ispășească păcatele sale. Deci, cum ar trebui să asimilăm străinii în cultura și modul de viață american, când noi înșine ne-am denigrat și respins propria moștenire?

Rata natalității în America a scăzut acum la niveluri care duc la sinuciderea civilizației. Și în vidul lăsat de un popor care nu se reproduce, alt popor o va face — dar nu va fi american.

