Războiul pe Groenlanda din 2026

Lecția lui Trump despre cum să transformi aliații SUA în prieteni ai Chinei

De mai bine de 75 de ani, visul cel mai drag al strategiei rusești a fost să divizeze Europa de Vest de SUA și să destrame alianța NATO. Acum, acest lucru este posibil, întrucât președintele Trump își continuă campania de cucerire a Groenlandei, indiferent de părerea localnicilor sau a protectoratului acesteia, Danemarca, scrie echipa editorială a WSJ într-o opinie critică.

Sâmbătă, Trump a amenințat că va impune o taxă vamală de 10% începând cu 1 februarie asupra câtorva țări europene care s-au opus încercării sale de a obține suveranitatea SUA asupra Groenlandei. Taxa vamală ar urma să crească la 25% începând cu 1 iunie. Se presupune că această taxă s-ar adăuga la ratele pe care Trump le-a negociat deja în acordurile comerciale de anul trecut (10% pentru Marea Britanie, 15% pentru Uniunea Europeană).

Țintele sunt Danemarca (care deține Groenlanda), Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos, Finlanda și Regatul Unit. Toate au participat recent la un exercițiu militar pe cea mai mare insulă din lume, care avea scopul de a asigura Washingtonul că Europa dorește să colaboreze cu SUA pentru a apăra Groenlanda de Rusia și China.

„Dar Trump nu acceptă cooperarea în cadrul alianței ca răspuns. El dorește ca Statele Unite să dețină Groenlanda, gheața, mineralele, poziția strategică și cei 56.000 de locuitori ai acesteia. Și pare dispus să îi forțeze pe toți ceilalți pentru a obține acest lucru”.

Există motive întemeiate pentru care Washingtonul să fie interesat de Groenlanda, printre care poziția strategică a insulei și rezervele neexploatate de minerale rare. Donald Trump nu este primul președinte care sugerează cumpărarea ei, dar SUA au deja un grad ridicat de acces la insulă, iar Danemarca este dispusă să negocieze mai mult. Însă tarifele vamale în scopul imperialismului agresiv sunt o modalitate greșită de a încheia un acord și ar putea întări opoziția pe insulă și în Europa.

„Domnul Trump își asumă un risc imprudent cu alianța NATO, care promovează interesele SUA în Arctica. Dacă nu ne crede, poate căuta Norvegia, Suedia și Finlanda într-un atlas. Cele două din urmă au aderat recent la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și deja descoperă că, cu domnul Trump, niciun act strategic bun nu rămâne nepedepsit”, atenționează autorii.

Nici aspectul economic nu are sens. Toate țările de pe lista sa de tarife, cu excepția Regatului Unit, sunt membre ale Uniunii Europene și au o politică comercială comună. Acest lucru înseamnă că orice tarif pe care îl impune acestor țări va trebui să se extindă la întregul bloc de 27 de membri. Cam atât cu acordurile comerciale pe care Trump le-a negociat cu mare fast anul trecut cu UE și Regatul Unit.

Membrii Parlamentului European, care încă trebuie să aprobe acordul dintre SUA și UE, amenință să înghețe acest pact. Această intimidare nu este bine primită de opinia publică europeană, ceea ce îngreunează sarcina politicienilor de a-i oferi lui Trump ceea ce dorește în privința Groenlandei sau a oricărui alt subiect. Mesajul transmis acestor țări este că nu se poate avea încredere în niciun acord cu Trump și SUA, deoarece acesta îl va anula dacă consideră că îi servește intereselor sale politice mai largi.

Războiul tarifar din Groenlanda din 2026 pune în pericol alte priorități ale SUA. Taxa comercială aplicată Marii Britanii ar putea perturba un acord încheiat de Trump anul trecut, în baza căruia Marea Britanie va plăti mai mult pentru produsele farmaceutice în schimbul renunțării de către Washington la tarifele aplicate importurilor de medicamente din Marea Britanie. Apropo de asta: este un mister de ce Trump ar dori să se îndrepte către alegerile de la jumătatea mandatului impunând prețuri mai mari alegătorilor îngrijorați de accesibilitate.

„Nimeni nu ar trebui să subestimeze șocul pe care îl produce proiectul său din Groenlanda în rândul aliaților. Împreună cu tarifele sale și înclinația sa către Rusia împotriva Ucrainei, el îndepărtează Europa de Vest într-un mod care va fi greu de reparat. Este adevărat că Europa s-ar putea să nu fie în măsură să reziste dacă Trump dorește cu adevărat să intre în război pentru insulă. Dar atunci putem spune adio NATO”, avertizează WSJ.

Ironia tristă este că Rusia și China ar putea fi marii câștigători, deși Trump justifică necesitatea Groenlandei în numele descurajării ambelor țări. Prim-ministrul Canadei s-a înclinat în fața lui Xi Jinping săptămâna trecută, iar prim-ministrul britanic se îndreaptă acolo luna aceasta. UE și țările din America de Sud au încheiat un important acord de liber schimb.

