Realitatea cruntă: Creștinii din Nigeria sunt uciși doar pentru că sunt creștini

Islamiștii duc un război religios în nordul Nigeriei

La ora 2 dimineața, pe 21 noiembrie, oameni înarmați au atacat un internat creștin din centrul Nigeriei, răpind 303 elevi și 12 profesori, probabil pentru a cere răscumpărare. A fost al treilea atac de acest fel într-o săptămână. De la începutul anilor 2010, aproximativ un milion de creștini au fost strămutați din cauza violențelor, bisericile au fost distruse, mii de oameni au murit.

„Vestea bună este că nu este nimic personal. Cel puțin așa ne spun unii jurnaliști și politicieni. Orice nigerian care crede că a fost răpit pentru că este creștin este victima unei campanii de dezinformare promovate de Donald Trump, care cere Nigeriei să pună capăt acestui așa-zis „genocid”, altfel va interveni cu „armele în mână”, scrie The Telegraph.

The New York Times susține că „nu este atât de simplu”: securitatea este precară pentru toate religiile, iar studenții islamici au fost și ei capturați. Alții au susținut că rata victimelor musulmane și creștine este comparabilă. BBC a mobilizat Unitatea sa Globală de Dezinformare pentru a pune la îndoială cifrele ridicate ale morților și motivele din spatele divulgării acestora. Simon Tisdall de la The Guardian a concluzionat că, deși „amenințarea terorismului islamist este reală… nu există dovezi de genocid… intervenția lui Trump a fost una politică, nu religioasă”.

Totul amintește de un moment delirant din 2022, când, în urma unui masacru îngrozitor la biserica St Francis din Nigeria, Michael Higgins, fostul președinte al Irlandei, ar fi spus că atacul era legat de „schimbările climatice”. Da, schimbările climatice.

Argumentul, susținut de guvernul nigerian, este că schimbările climatice au dus la o competiție violentă pentru terenuri, în timp ce păstorii fulani iau ostatici pentru a obține banii de care au atâta nevoie. Dar temerile legate de creșterea nivelului mării îi fac pe europeni să se lipească de asfalt. În Nigeria, ecologiștii ard biserici. De ce foamea de terenuri ar trebui să ducă la atacarea școlilor religioase, uciderea preoților sau răpirea călugărițelor? Cine ar fi crezut că încălzirea globală este sectară?

Observatorul pentru Libertatea Religioasă în Africa susține că violența etnică a „modificat peisajul demografic din centrul Nigeriei”, că între octombrie 2019 și septembrie 2024, creștinii din unele state „au fost uciși într-un ritm de 5,2 ori mai mare decât musulmanii, raportat la dimensiunea populației lor”.

Poate că creștinii au fost alungați mai puțin pentru că sunt creștini, ci mai degrabă pentru că se întâmplă să stea în cale, dar rezultatul rămâne același: o formă de curățare etnică. În august, Aid to the Church in Need l-a intervievat pe părintele Ukuma Jonathan Angbianbee, al cărui oraș – cu o populație creștină de până la 98% – tocmai fusese atacat de teroriști (trei morți). Care a fost motivul, l-au întrebat ei? „Este multidimensional”, a răspuns el: atacatorii vor pământ. Dar când „bisericile noastre sunt atacate, oamenii nu mai sunt acolo, comunitatea noastră este decimată” – atunci nu suntem departe de a fi „motivați religios”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Guvernul nigerian este probabil dornic să minimizeze elementul persecuției religioase, pentru a nu alimenta tensiunile și a nu submina eforturile sincere de pace, și este demn de remarcat faptul că președintele țării este musulman căsătorit cu o creștină. Este vorba de un stat multietnic, cu protecție religioasă garantată de Constituție.

Însă raportul din 2025 al Comisiei Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională (USCIRF) afirmă în mod clar că „bandiții vizează în principal comunitățile creștine din nord-vestul Nigeriei”, în timp ce campaniile de extorcare „au vizat în primul rând fermele creștine”.

USCIRF este o organizație complet imparțială; cu siguranță nu este un instrument al administrației Trump. Într-adevăr, imaginea de ansamblu a islamismului care se răspândește în Africa – ucigând atât musulmani, cât și creștini, dar, în mod logic, reprezentând o amenințare deosebită pentru minoritățile religioase – a fost considerată mult timp de mulți observatori ca fiind evidentă.

Deci, de ce, în ultimele săptămâni, occidentalii au pus-o la îndoială cu atâta bucurie?

Acest lucru nu s-a întâmplat atât de mult în cazul Gazei. Atunci, atrocitățile Hamas au fost distruibuite online, statisticile privind cel mai rău scenariu au fost acceptate și s-au permis marșuri după marșuri în marile orașe în sprijinul palestinienilor. Durerea musulmanilor la moartea musulmanilor a fost tratată cu simpatie; loialitatea evreilor față de Israel a fost considerată demnă de dispreț.

Dar când un creștin este împușcat la altarul său în Africa, liberalul occidental se preface brusc că este antropolog. Afirmațiile sunt supuse îndoielii. Nu luăm partea nimănui.

Mulți occidentali se interesează de Africa doar când aceasta deschide o discuție despre noi înșine, de aceea remarca lui Trump i-a transformat pe scriitori în sceptici ai genocidului. Narațiunea de astăzi: organizațiile caritabile de extremă dreapta și un președinte fascist folosesc africanii morți pentru a obține voturi.

Nu contează că creștinii nigerieni cer ajutor, insistând că are loc o curățare etnică. Când occidentalii treziți au spus că trebuie să „respectăm experiența trăită de oameni”, se pare că se refereau exclusiv la ei înșiși, nu la congolezii cărora islamiștii le-au tăiat gâtul într-o clinică pe 14 noiembrie. Nici la clericii închiși în Armenia. Nici la sutele de persoane aflate în închisorile din Pakistan pentru blasfemie. Ei au coborât cumva pe lista preocupărilor, chiar dacă cauza lor ar trebui să fie și a noastră, deoarece Occidentul este ceea ce este datorită creștinismului.

Refuzul nostru de a ne grăbi să apărăm frații noștri religioși este bizar și unic pentru noi. Națiunile musulmane cu siguranță nu simt acest lucru. Unii spun, în mod ironic, că această aparență de imparțialitate este o moștenire creștină – principiul că toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu s-a infiltrat în ADN-ul nostru cultural, făcându-ne reticenți să acordăm prioritate unei victime în detrimentul alteia.

Dar faptul că națiunile creștine nu au nicio obligație specială față de străinii creștini este teologic nejustificat și inuman. De ce ne pasă în mod special când britanicii sunt prinși într-un dezastru natural în străinătate? De ce, când izbucnește un incendiu, ne îngrijorăm în mod special dacă propriii noștri copii sunt prinși înăuntru? Pentru că parțialitatea este naturală, rădăcina îndatoririlor pe care trebuie să le onorăm personal.

Occidentul are obligația de a apăra creștinii din lume, măcar pentru că, așa cum sugerează situația în deteriorare din Nigeria, nu ne putem baza pe nimeni altcineva să o facă. Obiectivitatea noastră ipocrită nu este împărtășită de islamiștii înarmați cu macete.

Share this: Facebook

X

