Empatia, noua armă a teroriștilor Hamas: Cum este exploatată ignoranța Occidentului

În era războaielor purtate nu doar pe câmpul de luptă, ci și pe ecranele telefoanelor, percepția publicului devine o armă la fel de puternică precum forța militară. Un expert militar britanic avertizează că Hamas a înțeles perfect această realitate și exploatează empatia și ignoranța Occidentului pentru a-și promova obiectivele teroriste. Analiza sa arată cum emoțiile pot fi manipulate, cum adevărul este distorsionat și cum opinia publică devine un teren de confruntare intensă.

În opinia lui Andrew Fox, ofițer în rezervă al armatei britanice și cercetător la Henry Jackson Society, pentru The Jerusalem Post, Hamas nu este doar un adversar militar, ci și un maestru al manipulării emoționale. Fox susține că organizația teroristă „înarmează empatia” occidentală, profitând de faptul că mulți oameni din Vest au o înțelegere superficială a războiului din Gaza.

Experiență militară

„În privința războiului din Israel, experiența mea, cunoștințele academice și pregătirea militară mă determină să cred că IDF a dus acest război, în special în Gaza, într-o manieră care respectă legile conflictelor armate”, afirmă expertul militar. Desigur, au existat incidente în care comportamentul unor soldați a depășit aceste limite, dar sunt conștient și de faptul că IDF investighează sute de acuzații împotriva trupelor sale. Dacă aș fi considerat că Israelul comite genocid sau crime de război la scară largă, aș fi spus-o. Cu toate acestea, după ce am analizat faptele, nu aceasta este poziția mea. Cred că dovezile pe care le-am văzut cu ochii mei indică concluzia opusă. Împărtășirea acestei poziții este ceea ce face ca acest lucru să treacă de la rațional la nebunesc”, spune Fox.

El explică faptul că „social media a amplificat această lipsă de înțelegere. Imaginile pot ajunge în buzunarele oamenilor chiar când praful de după un bombardament încă se așterne”, ceea ce duce la reacții emoționale rapide, adesea lipsite de context.

Fox relatează și experiențele sale personale din spațiul online, unde descrie un „amestec ciudat de gaslighting și abuzuri neîncetate”. El povestește că unii contestă chiar și lucrurile pe care le-a observat direct, punând sub semnul întrebării legitimitatea propriilor sale argumente și etichetându-l drept „răufăcător” în discuție.

„Această campanie de propagandă funcționează la fel ca toate campaniile de propagandă: pe emoție. Inamicii Israelului înțeleg psihologia occidentală și au transformat puterea empatiei într-o armă. Au preluat imaginile războiului și le-au prezentat ca pe ceva unic. Procedând astfel, ei prezintă singurul stat evreiesc din lume și singura democrație din Orientul Mijlociu ca pe ceva unic și malefic. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram Occidentalii blânzi și confortabili nu înțeleg războiul. Am petrecut decenii luptând doar în războaie de contrainsurgență pe care le-am ales în alte părți ale lumii. Oamenii nu înțeleg adevărata profunzime a ororii din 7 octombrie și nici nu înțeleg cum arată un război când este purtat împotriva unui stat terorist la propria graniță. Ei nu înțeleg că războiul este un lucru teribil, în care civilii și copiii suferă întotdeauna cel mai mult, mai ales când sunt forțați să se expună pericolului de către propriii lor lideri teroriști care practică politica sacrificiului uman pentru a obține avantaje în materie de relații publice”.

Expertul militar spune că orice menționare a atrocităților din 7 octombrie — inclusiv „violurile” despre care afirmă că are dovezi — atrage imediat valuri de bot-uri și conturi anonime care încearcă să-i discrediteze afirmațiile. Scopul acestora, în opinia sa, este „să transforme discuția într-un loc neplăcut pentru cei care apără comportamentul Israelului și să descurajeze aliații să se exprime”.

Războiul informațional și pierderea reperelor

Fox insistă că, în ciuda haosului informațional, adevărul rămâne central:

„Cred că adevărul are sens. Doar pentru că rețelele sociale arată un colaps sistemic, nu înseamnă că adevărul își pierde importanța”.

El avertizează că, odată ce luptele se vor încheia, „un deznodământ just are nevoie de adevăr. Fără el, nu va exista nici dreptate, nici pace — nici pentru palestinieni, nici pentru israelieni”.

O bătălie pentru percepție

Analiza lui Fox arată că lupta nu se duce doar cu arme și tactici militare, ci și cu imagini, emoții și narațiuni. Teroriștii Hamas exploatează empatia occidentală pentru a-și promova obiectivele strategice teroriste, transformând opinia publică într-un câmp de bătălie invizibil, dar decisiv.

