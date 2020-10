Realizările Administrației Trump în domeniile Vieții, Familiei și Libertății Religioase (Partea IV)

Până în prezent, Administrația Președintelui Donald Trump a adoptat măsuri semnificative în domeniile care îi preocupă pe conservatorii sociali – Viață, Familie și Libertate Religioasă.

Realizările din anul 2017 pot fi citite în Partea I, AICI

Realizările din anul 2018 pot fi citite în Partea II, AICI

Realizările din anul 2019 pot fi citite în Partea II, AICI

– 2020–

• Pe 16 ianuarie, Secretarul HHS, Alex Azar, a organizat o întâlnire cu 34 de țări despre cum să promoveze sănătatea femeilor și să protejeze viața copiilor nenăscuți. Această întâlnire a urmat unei invitații trimise de Secretarul Azar și Secretarul de Stat Mike Pompeo către 70 de țări, invitându-le să se alăture unei coaliții pentru a se opune eforturilor internaționale de consacrare a avortului ca drept al omului.

• Pe 16 ianuarie, Departamentele Educației și Justiției au emis îndrumări privind protejarea constituțională a rugăciunii și expresiei religioase în școlile publice elementare și secundare. Aceste reglementări asigură că rugăciunea în școli este protejată corespunzător și că nu este interzisă sau restrânsă neconstituțional.

• Pe 16 ianuarie, Biroul de Management și Buget al Casei Albe (OMB) a trimis o circulară șefilor departamentelor și agențiilor executive, dându-le îndrumări cu privire la Ordinul Executiv 1379 8, „Promovarea Libertății de Exprimare și a Libertății Religioase”. Pentru a proteja capacitatea organizațiilor religioase de a funcționa în spațiul public, această circulară a cerut agențiilor să revizuiască Ordinul Executiv și să publice politici cu privire la modul în care se vor conforma.

• Pe 17 ianuarie, nouă agenții federale au propus un set de reguli de conformare pentru a permite organizațiilor bazate pe credință să participe la programe de granturi sau să devină contractori. Noile reguli au eliminat două cerințe impuse organizațiilor bazate pe credință, reguli care nu au fost impuse și organizațiilor seculare.

• Pe 22 ianuarie, Centrele pentru Servicii Medicale și Medicaid din cadrul HHS au aprobat o derogare de planificare familială pentru Texas, pentru a implementa un program Medicaid administrat de stat, care exclude furnizorii de avort precum Planned Parenthood. Astfel că Texasul devine primul stat care primește finanțare Medicaid pentru un program de planificare familială care nu include furnizorii de avort.

• Pe 24 ianuarie, Președintele Trump a devenit primul președinte în funcție care a ținut un discurs în persoană la Marșul anual Pentru Viață din Washington D.C. În discursul lui, președintele a afirmat adevărul etern că fiecare copil este un dar sacru de la Dumnezeu și și-a reiterat determinarea de a apăra demnitatea și sanctitatea fiecărei vieți umane.

• Tot pe 24 ianuarie, Secretarul HHS a emis o notificare către California de încălcare a reglementărilor Amendamentului Federal Weldon pentru mandatarea tuturor asiguratorilor de sănătate să asigure acoperirea avortului. Mandatul Californiei de acoperire a avortului prin asigurare a privat peste 28.000 de locuitori de planuri care nu acoperă avortul. Este a doua oară când California primește o notificare de încălcare a legilor de Conștiință și de Libertate Religioasă.

• În luna februarie, administrația Trump a îndeplinit rolul de Consilier Special al Președintelui pentru Libertate Religioasă Internațională din cadrul Consiliului de Securitate Națională. Acest rol a fost autorizat prin Legea Libertății Religioase Internaționale din 1998, dar a rămas neîmplinit timp de peste 20 de ani de la adoptarea legii. Președintele Trump este primul președinte care dedică o echipă cu normă întreagă pentru acest rol, pe care îl ocupă permanent.

• Pe 4 februarie, în timpul discursului privind Starea Națiunii, Președintele Trump a cerut Congresului să adopte o legislație care să interzică avorturile la termen lung. Pentru a întări necesitatea unei astfel de legislații, Trump a invitat-o la eveniment pe Ellie Schneider, care a fost născută la doar 21 de săptămâni de sarcină.

• Pe 5 februarie, Secretarul de Stat, Mike Pompeo, a lansat Alianța Internațională pentru Libertatea Religioasă. Alianța va unii liderii guvernamentali din națiunile cu aceeași mentalitate pentru a strategiza modalități de promovare a Libertății Religioase și de protejare a minorităților religioase din întreaga lume.

• Pe 25 februarie, OMB a emis o Declarație de Politică Administrativă care sprijină ferm două proiecte de lege pro-viață din Senatul SUA: Legea de Protecție a Copilului Nenăscut Capabil de Durere și Legea de Protecție a Supraviețuitorilor Avortului. Dacă Congresul ar fi adoptat aceste proiecte, consilierii președintelui i-ar fi recomandat să le semneze pe amândouă în lege.

• Pe 24 martie, DOJ a depus o declarație de interes într-un caz prin care protejează femeile de bărbații care intră în competițiile sportive feminine. Declarația spune clar: calificările atletice pe baza „identității de gen” sunt dăunătoare sportului feminin.

• Pe 28 martie, pe fondul pandemiei de coronavirus, HHS OCR a emis o declarație puternică prin care amintea entităților de sănătate că au obligația de a trata persoanele cu dizabilități cu aceeași demnitate și valoare ca pe toți ceilalți. OCR și-a reiterat datoria de a aplica legile actuale privind drepturile civile și a colaborat deja cu statele pentru a elimina practicile discriminatorii din planurile lor de sănătate pandemică.

• Pe 2 aprilie, Ambasadorul SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională, Sam Brownback, a ținut o conferință specială. A cerut Chinei, Coreei de Nord, Iranului și Rusiei să-și elibereze prizonierii de conștiință pe fondul pandemiei de coronavirus. Mulți dintre acești prizonieri au fost închiși pentru credința lor.

• Pe 3 aprilie, Administrația Micilor Afaceri (SBA) a publicat un document FAQ care confirmă faptul că bisericile și organizațiile nonprofit sunt eligibile pentru asistență, precum Programul de Protecție a Salariilor (PPP), în legislația de salvare a coronavirusului, cunoscută sub numele de CARES Act. În plus, administrația s-a asigurat că afacerile de avort precum Planned Parenthood nu vor avea acces la fonduri prin CARES Act.

• Pe 14 aprilie, DOJ a depus o declarație de interes pentru protejarea Libertății Religioase a membrilor unei biserici din Greenville, Mississippi. În timpul pandemiei de coronavirus, municipalitatea Greenville a interzis toate slujbele religioase, chiar și pe cele care au putut respecta standardele de distanțare socială prin servicii religioase de tipul drive-in.

• Pe 17 aprilie, Departamentul pentru Securitate Internă a inclus „clerul bisericesc pentru sprijin esențial” în lista de personal și entități considerate „esențiale” pe fondul pandemiei. Această desemnare a permis clerului și pastorilor mai multă libertate de a continua să funcționeze și să-i ajute pe cei din jurul lor care au nevoie de ajutor în această perioadă.

• Pe 27 aprilie, Procurorul General William Barr a îndrumat procurorii federali să monitorizeze și, dacă este necesar, să ia măsuri pentru corectarea politicilor de stat și locale care discriminează instituțiile religioase și credincioșii prin măsurile de gestionare a pandemiei COVID-19.

• Pe 30 mai, DOJ a de pus de declarație de interes în sprijinul Libertății Religioase a Bisericii Lighthouse Fellowship din Chincoteague Island, Virginia. După ce biserica a organizat o slujbă cu 16 persoane în Duminica Floriilor (cu protocoale stricte de distanțare socială), s-a emis o citație penală și o somație împotriva pastorului, în conformitate cu ordinul executiv al Guv. Ralph Northam, care interzicea serviciile religioase în persoană, dar care în același timp permitea adunări mari de oameni pentru afaceri precum magazinele de băuturi alcoolice și curățătoriile.

• Începând cu 12 mai, Administrația Trump a fost responsabilă de confirmarea a 193 de judecători federali, inclusiv doi judecători ai Curții Supreme și 51 de judecători federali de curți de apel. Până în mai 2020, Președintele Trump a numit deja 200 de judecători pro-viață și pro-libertate religioasă.

• Pe 15 mai, DOL a emis îndrumări de punere în aplicare a Ordinului Executiv al Libertății Religioase emis de administrația și a îndrumărilor DOJ privind Libertatea Religioasă.

• Pe 18 mai, Administratorul Interimar al USAID, John Barsa, a trimis o scrisoare Secretarului General ONU, pledând ca organizația să nu promoveze avortul în timpul pandemiei de coronavirus. Barsa a menționat că avortul nu este un „serviciu esențial” și că există multe nevoi reale de sănătate în acest moment. Prin urmare, Statele Unite, care sunt alături de comunitatea internațională pro-viață sub administrația Trump, nu privesc cu amabilitate aceste eforturi de promovare a avortului de către ONU.

• Pe 2 iunie, Președintele Trump a semnat un Ordin Executiv privind Promovarea Libertății Religioase Internaționale, prin care recunoștea Promovarea Libertății Religioase Internaționale ca un imperativ moral și de securitate națională pentru Statele Unite.

• Pe 12 iunie, confruntându-se cu o puternică opoziție din partea organizațiilor LGBT, HHS a finalizat regulamentul care clarifică faptul că discriminarea bazată pe sex din Secțiunea 1557 a Affordable Care Act trebuie interpretată în sensul exact al cuvântului. Prin urmare, nu include „identitatea de gen” sau „întreruperea sarcinii”, așa cum prevedea regulamentul administrației Obama în 2016.

• Pe 19 iunie, DOJ a depus o declarație de interes pentru apărarea constituționalității legii Fairness in Women’s Sports Act din Idaho. Această lege asigură că numai femeile sportive din punct de vedere biologic au voie să concureze în sporturile feminine. Prin restricționarea participării sportivilor de sex masculin, sporturile feminine au o șansă corectă competițională.

• Pe 24 iunie, Președintele Trump a emis un Ordin Executiv pentru a consolida sistemul american de asistență maternală și adopție. Printre altele, această acțiune urmărește dezvoltarea parteneriatelor cu organizațiile bazate pe credință pentru îngrijirea copiilor și protejarea familiilor.

• Pe 29 iunie, Casa Albă a emis o declarație prin care a condamnat hotărârea Curții Supreme în cazul June Medical Services v. Russo.

• Pe 30 iunie, Casa Albă a emis o declarație în care lăuda decizia Curții Supreme în cazul Espinoza v. Montana Department of Revenue. Această hotărâre este o victorie pentru Libertatea Religioasă, care se asigură că școlile religioase nu sunt discriminate în programele de vouchere de stat.

• Pe 8 iulie, Secretarul HHS a emis o declarație de celebrare a hotărârii Curții Supreme în cazul Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania. Hotărârea a confirmat extinderea de către Administrația Trump a protecției Libertății Religioase în temeiul mandatului de contracepție al Affordable Care Act.

• Pe 9 iulie, Departamentul Trezoreriei a sancționat patru oficiali guvernamentali chinezi și o entitate guvernamentală chineză pentru abuzurile lor împotriva minorității musulmane uigure din China.

• Pe 21 iulie, OCR a soluționat o plângere de discriminare religioasă împotriva Prince George’s Hospital Center al Maryland Medical System (UMMS). Din cauza restricțiilor COVID-19, spitalul a respins cererea unui pacient de a fi vizitat de un preot catolic care să-i ofere asistență spirituală. OCR a colaborat cu sistemul spitalicesc pentru a-și revizui politica vizitelor pentru a permite vizitele religioase în timpul pandemiei.

• Pe 31 iulie, Departamentul Trezoreriei a sancționat o organizație paramilitară chineză în legătură cu încălcările drepturilor omului împotriva musulmanilor uigur din China.

• Pe 5 august, Vicepreședintele Mike Pence a susținut un discurs despre importanța protejării vieții și a reafirmat pozițiile pro-viață ale administrației Trump. A devenit, de asemenea, primul vicepreședinte care a vizitat un centru ce resurse pentru sarcină – aceste centre sunt foarte importante prin asigurarea de sprijin femeilor care se confruntă cu criza sarcinilor.

• Pe 17 august, Departamentul de Stat, în colaborare cu alte agenții federale, a lansat o a doua revizuire a politicii PLGHA, care solicită beneficiarilor de fonduri globale americane să certifice că nu vor efectua și nu vor promova avortul. Acest raport reafirmă poziția Statelor Unite de a proteja viața copiilor nenăscuți la nivel global.

• Pe 18 august, Comisia Consultativă pentru Etica Cercetării Țesuturilor Fetale Umane a emis recomandări privind etica propunerilor de cercetare a țesutului fetal. Comisia a recomandat să nu finanțeze 13 din cele 14 propuneri din cauza preocupărilor etice cu privire la modul în care va fi utilizat țesutul fetal de la copiii avortați.

• Pe 20 august, OCR a soluționat o plângere privind drepturile civile împotriva statului Utah, ajutând statul să își modifice politica privind standardele de îngrijire (CSC), pentru a se asigura că persoanele în vârstă și cele cu dizabilități nu sunt discriminate atunci când nu există resurse medicale suficiente. Aceasta este deja a șaptea rezoluție OCR care ajută statele să creeze planuri CSC care prețuiesc demnitatea întregii vieții umane.

• Pe 25 august, USAID și-a lansat politica actualizată privind Egalitatea de Gen și Împuternicirea Femeilor cu scopul de a „abilita femeile și fetele să participe deplin și să beneficieze în mod egal de dezvoltarea societății lor”. Această politică actualizată ia în considerare diferențele biologice dintre bărbați și femei și recunoaște importanța consolidării „familiilor și comunităților” pentru atingerea obiectivului ei.

Sursa: FRC Action

Tribuna.US