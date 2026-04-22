Religia câștigă teren printre tinerii bărbați din SUA: Interesul lor a crescut cu 50% față de 2023

Un nou sondaj Gallup a relevat că 42% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani afirmă acum că religia este „foarte importantă” în viața lor, față de 28% în perioada 2022-2023 — o creștere de 14 puncte procentuale care oferă unul dintre cele mai clare indicii de până acum că tinerii bărbați acordă o importanță tot mai mare credinței.

Schimbarea este remarcabilă nu doar datorită amplorii creșterii, ci și datorită modului în care Gallup a efectuat măsurătorile. Nu a fost vorba doar de frecventarea bisericii, citirea Bibliei sau apartenența culturală. A fost vorba despre faptul dacă religia are o pondere reală în viața unei persoane. În ceea ce privește această întrebare, tinerii depășesc acum tinerele cu o marjă semnificativă din punct de vedere statistic, procentul tinerelor scăzând ușor de la 32% la 29%.

De asemenea, Gallup a constatat că 40% dintre tinerii bărbați declară în prezent că participă la slujbe religioase cel puțin o dată pe lună, în creștere cu șapte puncte procentuale față de perioada 2022-2023 și cel mai ridicat nivel înregistrat pentru acest grup din 2012-2013. Tinerele femei se situează la mică distanță, cu 39%. În ceea ce privește identitatea religioasă, 63% dintre tinerii bărbați au declarat că se identifică cu o religie, procent statistic neschimbat față de acum doi ani, dar totuși peste nivelul minim înregistrat recent.

Rezultatele aduc date concrete care confirmă o tendință din ce în ce mai greu de ignorat. Până acum, majoritatea dovezilor se concentrau pe obiceiurile de frecventare a bisericii, vânzările de Biblii și mărturiile pastorilor care semnalau o prezență mai numeroasă a tinerilor în biserică. Noile date ale Gallup ating un aspect mai profund: nu doar dacă tinerii sunt implicați în activități religioase, ci dacă consideră religia un element central al vieții lor.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Într-un raport anterior privind bărbații din Generația Z și credința, David Kinnaman, directorul general al Barna Group, a calificat această mișcare mai amplă drept „cel mai clar semn al unei renașteri spirituale în Statele Unite din ultimii peste zece ani”.

„Această generație a fost marcată de incertitudine”, a afirmat el. „Ei își pun întrebări profunde despre sensul vieții, identitate și comunitate. Iar unii găsesc aceste răspunsuri în credință”.

Analiza politică realizată de Gallup sugerează un posibil factor care stă la baza acestei tendințe: creșterea se concentrează în special în rândul tinerilor republicani. Participarea a crescut atât în rândul tinerilor republicani, bărbați și femei, cât și în rândul tinerelor democrate, deși această creștere a fost mai modestă în cazul acestora. Deoarece tinerii bărbați sunt mai predispuși decât tinerele femei să se identifice ca republicani sau să încline spre această orientare politică, Gallup a afirmat că aceste dinamici partizane ar putea contribui la creșterea generală.

Share this: Facebook

X

