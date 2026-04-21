Semnale clare că SUA apreciază ajutorul României în conflictul din Iran

A fost cea mai bună decizie de politică externă luată de România în ultimii ani. Am mai scris-o, dar o repet, fiindcă prea ne temem să vorbim despre lucrurile bune pe care le face regimul Nicușor Dan – Bolojan. Bucureștiul n-a stat să se consulte cu lașii din Vestul Europei, nu a pus condiții, nu a ezitat să ofere baza de la Kogălniceanu pentru aviația SUA implicată în conflictul din Iran.

Este foarte bine și pentru că România s-a individualizat astfel și-a arătat valoarea strategică. Degeaba am vorbi de amplasamentul „strategic” al țării, dacă nu am fi știut să-l valorificăm.

Iar Casa Albă a răspuns aproape imediat gestului României, un gest de aliat corect, care își ajută prietenii la nevoie.

Primul semnal: Wall Street Journal scrie că SUA vor muta trupe din Vestul Europei în state din Est, inclusiv România. Ce înseamnă asta? Nu doar mai multă securitate, protecție în fața Rusiei. Înseamnă că:

localitățile unde se vor afla trupe americane se vor dezvolta, pe baza relațiilor comerciale cu trupele SUA (contracte de mentenanță sau de alimentați) și

garanția stabilității politico-militare a României, o garanție bună pentru investitori.

La 9 aprilie, secretarul de stat Marco Rubio a sunat-o pe Oana Țoiu, șefa diplomației, pentru a mulțumi României că a fost un partener de nădejde, oferind un sprijin prompt și decisiv operațiunilor SUA, menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu.

Acesta a fost momentul în care Rubio a arătat clar guvernului de la București ce domenii comune de cooperare economică pot fi dezvoltate:

„Secretarul de stat și ministrul afacerilor externe au analizat, de asemenea, posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice, inclusiv în ceea ce privește proiectele de gaze offshore și cele nucleare civile”.

Este o ofertă excepțională. Vă dau doar un exemplu, cel al mineralelor critice. România NU știe ce deține. Ultimele hărți sunt vechi de circa 60 de ani. România are nevoie de ajutorul US Geological Survey ca să identifice rezervele de minerale rare. Iar SUA are firme care pot investi și exploata, într-un interes reciproc avantajos, aceste „minerale critice”.

Cât despre cooperarea în sectorul energetic, văd că premierul Bolojan începe lupta cu mafia PSD din acest sector – acesta este un semnal bun.

În loc de concluzie, vă reamintesc ce spunea președintele Trump în noiembrie 2025:

„Mie îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat”.

Vă asigur că fiecare cuvânt pe care l-a spus este adevărat, din suflet.

George Mioc

George Mioc este stabilit în Dallas, Texas, și este Fondatorul, Secretarul și Trezorierul Romanian Republicans GOP Club

