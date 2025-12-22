Directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, afirmă că serviciile secrete americane nu cred că Moscova poate ocupa Ucraina. Agenț

Directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, afirmă că serviciile secrete americane nu cred că Moscova poate ocupa Ucraina.

Agențiile de informații americane nu cred că Moscova are capacitatea de a cuceri și ocupa Ucraina – o afirmație care a stârnit dezbateri în contextul eforturilor continue ale SUA de a negocia pacea în regiune.

Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații, a subliniat că serviciile secrete americane nu consideră că Moscova este capabilă să ocupe Ucraina, contrazicând în mod direct evaluările aliaților europeni și NATO cu privire la intențiile Rusiei.

Gabbard a postat sâmbătă pe rețelele sociale pentru a contesta narațiunea predominantă, afirmând că „războinicii Deep State și mass-media lor propagandistică încearcă din nou să submineze eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina – și, de fapt, în Europa – afirmând în mod fals că „comunitatea de informații a SUA” este de acord și susține punctele de vedere ale UE/NATO potrivit cărora scopul Rusiei este de a invada/cuceri Europa”.

Ea a clarificat în continuare: „Adevărul este că „serviciile secrete americane” consideră că Rusia nu are nici măcar capacitatea de a cuceri și ocupa Ucraina, cu atât mai puțin de a „invada și ocupa” Europa.

Rapoarte contradictorii în cadrul comunității de informații

În ciuda declarațiilor lui Gabbard, alte rapoarte indică o situație mai complexă în cadrul aparatului de informații.

Un raport anterior al Reuters, citând șase surse familiarizate cu activitățile serviciilor de informații americane, sugerează că mulți analiști continuă să avertizeze că Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze teritoriile deținute anterior de Uniunea Sovietică.

O sursă a menționat că cea mai recentă evaluare oficială a serviciilor de informații pe această temă a fost publicată la sfârșitul lunii septembrie.

Aceste evaluări interne contrastează cu retorica președintelui Trump și a negociatorilor săi de pace, care susțin că Putin caută o soluție diplomatică la conflict.

Această divergență subliniază tensiunile crescânde între obiectivele diplomatice ale administrației și avertismentele de lungă durată ale serviciilor de informații.

Anxietatea europeană crește

În timp ce administrația se arată optimistă, aliații europeni rămân profund sceptici. Încă de la invazia din 2022, serviciile secrete americane au susținut în mod tradițional că ambițiile lui Putin depășesc granițele Ucrainei.

„Serviciile de intelligence au indicat întotdeauna că Putin vrea mai mult. Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Țările baltice cred că ele sunt pe primul loc”, a declarat Mike Quigley (D-Ill.), membru al Comisiei de Informații al Camerei Reprezentanților.

În ciuda acestor puncte de vedere contradictorii, Casa Albă rămâne concentrată pe strategia sa diplomatică.

În timp ce aceste dezbateri continuă la Washington, miza rămâne ridicată pe front.

