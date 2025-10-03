România a ajuns principalul exportator de grâu din Uniunea Europeană

România a exportat peste 2 milioane de tone de grâu în trei luni Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au totalizat 4,12 milioane de tone

România a exportat peste 2 milioane de tone de grâu în trei luni

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au totalizat 4,12 milioane de tone între 1 iulie și 21 septembrie, în debutul anului agricol 2025/2026, arată datele publicate marți de Comisia Europeană, informează Agerpres.

România a devenit principalul exportator din blocul comunitar, cu 2,07 milioane de tone livrate. Următoarele poziții sunt ocupate de Lituania (620.000 de tone), Germania (410.000 de tone), Polonia (330.000 de tone) și Letonia (310.000 de tone).

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Comisia Europeană precizează că scăderea generală a exporturilor este influențată și de datele incomplete privind Franța. Situația este similară și în cazul Bulgariei și Irlandei, unde cifrele nu sunt încă raportate integral.

Pe de altă parte, Ucraina a anunțat că în perioada 1 iulie – 22 septembrie a acestui an agricol a exportat 5,82 milioane de tone de cereale și leguminoase, dintre care 4,02 milioane de tone au fost grâu.

Share this: Facebook

X

