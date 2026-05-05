România | Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură

O alianță parlamentară formată din PSD – AUR – PACE a demis guvernul condus de Ilie Bolojan

S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Moțiunea PSD-AUR intitulată „Stop planului Bolojan” a fost semnată de 254 de parlamentari din totalul de 464. Ca să treacă erau nevoie de 233 de voturi „pentru” din partea deputaților și senatorilor. Până recent, Partidul Social Democrat (PSD) a fost parte a guvernului împreună cu Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR). Guvernul Bolojan a fost investit pe 20 iunie 2025.

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Noul premier propus trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru a forma un nou guvern.

Reacții în presa internațională

EFE notează că adoptarea moțiunii de cenzură va deschide o perioadă de incertitudine și negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern.

Agenția remarcă faptul că moțiunea a fost adoptată cu cel mai puternic sprijin parlamentar de la revenirea democrației în România în 1990.

Moțiunea deschide calea unor negocieri intense în această țară membră a UE și NATO, iar o nouă coaliție similară cu cea anterioară nu poate fi exclusă, deși cu un nou prim-ministru la conducere, comentează EFE.

EFE mai remarcă faptul că această criza politică a afectat deja piețele, odată cu deprecierea leului, moneda națională, și cu creșterea costurilor de împrumut ale țării.

La rândul său, AFP scrie că rezultatul votului riscă să arunce din nou țara în turbulențe politice, în timp ce forțele democratice au acuzat PSD că se joacă cu focul, ajutând la legitimarea partid extremist în plină expansiune.

Aliindu-se cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), PSD a transformat-o într-un „actor politic major”, în contextul în care până acum formațiunea era „ostracizată”, a declarat politologul Costin Ciobanu, intervievat de AFP.

Și Reuters menționează că decizia pune în pericol ratingurile datoriei suverane a țării, accesul acesteia la fondurile UE și stabilitatea monedei. Deși organizarea de alegeri anticipate pare puțin probabilă, piețele financiare sunt îngrijorate că turbulențele ar putea însemna că Bucureștiul va renunța la angajamentul de a-și reduce deficitul bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană, scrie agenția de presă britanică.

Ilie Bolojan va rămâne premier interimar cu atribuții limitate până când un nou guvern va fi aprobat de parlament. România trebuie să continue să-și reducă deficitul, precum și să implementeze reforme pentru a accesa aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile UE de redresare și reziliență înainte de data limită din august. Se așteaptă ca deficitul să se reducă la 6,2%, de la peste 9% în 2024.

