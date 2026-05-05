Analiză | Vladimir Putin, omul care a distrus Rusia

Impasul cu Ucraina nu este singurul eșec care epuizează resursele Moscovei Va rămâne Vladimir Putin în istorie ca omul care a distrus Rusia? Cev

Impasul cu Ucraina nu este singurul eșec care epuizează resursele Moscovei

Va rămâne Vladimir Putin în istorie ca omul care a distrus Rusia?

Ceva ce părea odată de neimaginat. Timp de mai bine de un deceniu, Vladimir Putin i-a depășit cu mult pe o serie de lideri occidentali nepricepuți. Înțelegerea pătrunzătoare și lipsită de sentimentalism a liderului rus față de adversarii săi i-a permis să provoace o serie de eșecuri umilitoare unui Occident prea încrezător, analizează Walter Russell pentru The Wall Street Journal.

Printre aceste umilințe se numără invazia Georgiei din 2008, anexarea Crimeei și a unei mari părți din Donbas în 2014, precum și renașterea puterii ruse în Orientul Mijlociu, în timp ce președintele Obama a renunțat la linia sa roșie în Siria. Apărarea președintelui Belarusului, Alexander Lukașenko, împotriva unui val de proteste populare și înlocuirea puterii franceze în mare parte a fostului imperiu colonial francez din Africa au contribuit, de asemenea, la promovarea obiectivului lui Putin de a face Rusia din nou mare.

Dar apoi stăpânul de la Kremlin a comis o greșeală fatală. Ucraina nu era o țară reală, s-a gândit el. Poporul său nu era naționalist. Guvernul său era o cochilie goală.

S-a dovedit că această presupunere era greșită. O masă critică de ucraineni era dispusă să lupte și să-și dea viața pentru țara pe care Putin a subestimat-o cu aroganță. Liderul lor, președintele Volodimir Zelenski, s-a dovedit a fi un politician și diplomat talentat, care a reușit să-și mențină poporul unit pe plan intern, în timp ce a adunat cu răbdare sprijinul internațional.

Zeul războiului este capricios, iar ofensivele rusești din primăvară și vară ar putea încă să împingă Ucraina într-o criză. Dar chiar dacă armata lui Putin, aflată într-un impas, își va recăpăta oarecum avântul, războiul a durat atât de mult, a costat atât de mult și a slăbit atât de grav forțele Rusiei, încât orice victorie va fi una pirică. Rezultatul cel mai probabil, un impas agonizant care continuă să consume forța de muncă și resursele economice rusești, amenință controlul lui Putin asupra puterii și viitorul Rusiei însăși.

Kellogg le transmite rușilor: „Nu câștigați acest război, îl pierdeți”, îndemnând Moscova să negocieze

Fostul trimis special al președintelui SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent în rezervă Keith Kellogg, a declarat că Ucraina merită „toate laudele” pentru performanțele sale pe câmpul de luptă împotriva Rusiei, susținând că Moscova pierde războiul și nu reușește să-și atingă obiectivele strategice.

În cadrul unui interviu acordat Fox News, Kellogg a fost întrebat despre recentele atacuri ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești, precum și despre aspecte mai generale legate de sprijinul acordat de SUA, chestiuni ridicate, printre altele, într-un articol semnat de Mitch McConnell în The Washington Post, referitor la întârzierile în finanțarea Pentagonului.

„Chiar au reușit; trebuie să le recunoaștem meritele pentru ceea ce au realizat, având în vedere diferența de mărime față de ruși”, a spus Kellogg. „Cred că și Putin are o problemă. Dacă ne uităm la numărul victimelor sale, care, în acest moment, se ridică la aproximativ 1,2–1,4 milioane de morți și răniți în acest război”, a spus Kellogg. „Să nu uităm, au părăsit Afganistanul după ce au pierdut doar 18.000 de oameni, așa că are o problemă din punct de vedere economic”, a adăugat el.

În același timp, el a subliniat reziliența Ucrainei, adăugând că Rusia a înregistrat câștiguri teritoriale limitate începând din 2014.

„Ucrainenii au pierdut doar aproximativ 1% din teritoriu începând din 2014, așa că au luptat foarte, foarte bine”, a spus el.

Kellogg a oferit o evaluare directă a poziției Rusiei în război:

„Și le-aș spune rușilor: nu câștigați acest război, îl pierdeți”.

Chiar și în timp ce se luptă în zadar în Ucraina, Putin a fost nevoit să asiste la declinul influenței ruse în Europa. Înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria a privat Rusia de cel mai apropiat aliat european al său. Putin ar putea fi nevoit acum să privească neputincios cum anchetatorii maghiari îi ajută pe colegii lor occidentali să urmărească fluxurile de bani negri ruși către cercurile de afaceri și politice europene. Între timp, europenii, divizați cum sunt și dezorientați de ruptura transatlantică, au găsit mijloacele financiare pentru a menține Ucraina în război și pot probabil să susțină Ucraina în viitorul previzibil, potrivit lui Russell.

Vladimir Putin s-a dovedit incapabil să oprească declinul influenței ruse în restul spațiului post-sovietic. Armenia și Azerbaidjanul cooperează activ cu Occidentul. Unele republici din Asia Centrală au acum legături economice mai strânse cu China decât cu Rusia. Acestea salută extinderea traseelor conductelor către Occident, care ocolesc Rusia, și atrag investiții din Turcia și din Uniunea Europeană.

La un nivel mai larg, încercarea odată promițătoare a lui Putin de a readuce Rusia în Orientul Mijlociu a pierdut din avânt. Aliatul său de lungă durată, Bashar al-Assad, a fost detronat. Rusia nu a reușit să exercite o influență semnificativă asupra evenimentelor militare sau diplomatice din cadrul conflictului dintre SUA și Iran. Nici aventura Rusiei în Africa nu merge prea bine. Eșecurile militare din Mali au subminat puterea și prestigiul Rusiei, înrăutățind relațiile cu guvernele africane dezamăgite, care se așteptau la mai mult ajutor împotriva rebelilor jihadiști decât pot oferi forțele rusești, deja suprasolicitate.

Între timp, războiul din Ucraina agravează declinul demografic al Rusiei. Sute de mii de bărbați apți de serviciu militar au fost uciși în război; alte sute de mii, printre care se numără mulți dintre cei mai bine pregătiți din Rusia, au fugit din țară pentru a evita să fie trimiși la moarte. Chiar dacă minoritățile musulmane din Rusia sunt în creștere, populația slavă rusă pare sortită să continue să scadă într-un ritm tot mai accelerat.

Aceste tendințe nu înseamnă doar probleme pentru Putin. Ele pot duce la o criză pentru Federația Rusă la fel de gravă ca și colapsul care a urmat prăbușirii Uniunii Sovietice. Economia Rusiei rămâne astăzi printre cele mai slabe dintre marile și aproape marile puteri. La vest, se învecinează cu o Europă profund și amar înstrăinată. Granița sa estică contestată se confruntă cu o China prădătoare și ambițioasă. Pe plan intern, minoritățile etnice neliniștite clocotesc de nemulțumire. Dacă ideologia renașterii naționale ruse pe care Vladimir Putin a propus-o va fi considerată un eșec decisiv, succesorii săi ar putea avea dificultăți în a menține unitatea a ceea ce a mai rămas din imperiu.

În aceste condiții, informațiile potrivit cărora Putin își întărește măsurile de securitate și petrece mai mult timp în buncăre subterane par plauzibile.

Președintele rus, un om viclean, nu trebuie subestimat. Indiferent ce părere ar avea cineva despre moralitatea sa, Putin a dat dovadă în repetate rânduri de o îndrăzneală și o abilitate uimitoare. Însă, dacă nu va reuși să-și mobilizeze energia și creativitatea necesare pentru a ieși din această situație dificilă, istoria s-ar putea să-l țină minte ca fiind liderul sub mandatul căruia Rusia și-a pierdut definitiv și iremediabil statutul de mare putere.

Share this: Facebook

X

