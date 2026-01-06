România, lider la exportul de grâu în Uniunea Europeană. A depășit Franța și Germania

În sezonul agricol 2024–2025, România a devenit cel mai mare exportator de grâu moale din Uniunea Europeană, depășind state cu tradiție în acest domen

În sezonul agricol 2024–2025, România a devenit cel mai mare exportator de grâu moale din Uniunea Europeană, depășind state cu tradiție în acest domeniu, precum Franța și Germania. Datele centralizate la nivel european arată o schimbare semnificativă de ierarhie pe piața cerealelor, cu România în prim-plan.

Potrivit statisticilor europene, România a exportat peste 5,5 milioane de tone de grâu moale, situându-se pe primul loc în UE. Prin comparație, Franța — liderul tradițional al exporturilor de grâu în uniune — a avut volume mult mai reduse, de aproximativ 2 milioane de tone, iar Germania s-a situat sub pragul de 3 milioane de tone.

Cum a ajuns România pe primul loc

Această performanță este rezultatul mai multor factori convergenți. Pe de o parte, condițiile meteorologice favorabile din România au permis obținerea unei recolte bune, atât cantitativ, cât și calitativ. Pe de altă parte, Franța a fost afectată de ploi excesive și randamente scăzute, ceea ce a redus semnificativ capacitatea sa de export.

Un alt rol esențial l-a jucat și poziția strategică a României la Marea Neagră, care facilitează accesul rapid către piețe importante din Orientul Mijlociu și Africa de Nord — regiuni mari importatoare de grâu. Portul Constanța a devenit, astfel, unul dintre principalele hub-uri de export de cereale din Europa.

O premieră pentru agricultura românească

Deși România s-a aflat constant în topul exportatorilor europeni de cereale în ultimii ani, poziția de lider absolut la grâu reprezintă o premieră. În sezoanele anterioare, Franța și Germania ocupau primele locuri, România fiind de regulă pe podium, dar în urma celor două.

Specialiștii din domeniul agricol subliniază însă că această performanță trebuie privită în context. „Este un rezultat foarte bun, dar care depinde de factori conjuncturali: clima, cererea externă, logistica și prețurile. Menținerea acestui loc va necesita investiții continue în infrastructură și tehnologie agricolă”, avertizează analiștii.

Ce urmează

Pentru fermierii români, statutul de principal exportator de grâu din UE aduce o vizibilitate crescută pe piețele internaționale, dar și presiunea de a menține standarde ridicate de calitate. În același timp, autoritățile guvernamentale sunt așteptate să sprijine sectorul prin investiții în irigații, depozitare și transport.

Pe termen scurt, România confirmă că este un jucător-cheie pe piața cerealelor europene. Pe termen lung, rămâne de văzut dacă această poziție de lider va putea fi consolidată și transformată într-un avantaj major pentru agricultura românească.

