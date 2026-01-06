Iluzia „dreptului internațional” în intervenția SUA în Venezuela

Regimurile totalitare îl folosesc acum ca scut pentru a-și proteja propriile acțiuni ilegale A devenit dreptul internațional cel mai bun prieten al

A devenit dreptul internațional cel mai bun prieten al tiranilor? Partidul Democrat și unii lideri străini susțin că arestarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro de către președintele Trump este ilegală – cel puțin în conformitate cu interpretarea dreptului internațional de către complexul dominant format din profesori, ONG-uri și birocrați multilaterali, scrie echipa editorială a WSJ.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate”. Alături de el se află obișnuiții suspecți, printre care unii europeni, aflați în siguranță, departe de conflict, China („o încălcare clară”) și Rusia fără rușine („un act de agresiune armată”). Preferata rămâne declarația Hamasului, care condamnă arestarea lui Maduro ca fiind o „încălcare gravă a dreptului internațional” și „un atac la suveranitatea unui stat independent”.

Ar fi frumos să credem că trăim într-o grădină wilsoniană, unde legea guvernează relațiile dintre națiuni. Nu este cazul. Cel mai aproape de acest ideal am fost în perioada de după Războiul Rece, când Statele Unite erau dominante la nivel global și au format coaliții pentru a impune normele internaționale în primul Război din Golf și în Balcani. Astăzi, regimurile totalitare sunt în ascensiune, iar dreptul internațional și instituțiile care ar trebui să îl apere ajung să protejeze pe cei care încalcă legea.

Nu este înțelept să renunțăm la întregul corpus al dreptului internațional, pe care Statele Unite au contribuit atât de mult la construirea lui de-a lungul anilor, dar distorsionarea acestuia nu mai poate fi ignorată. Răufăcătorii lumii încalcă toate regulile, doar pentru a le folosi împotriva democrațiilor care respectă legea, ca mijloc de a-și continua fărădelegile.

Citatul frecvent referitor la Venezuela este articolul 2(4) din Carta ONU: „Toți membrii se vor abține în relațiile lor internaționale de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat”. Dar dacă aprofundăm puțin, analiza devine confuză, analizează WSJ.

În primul rând, intervenția SUA constituie o încălcare a suveranității Venezuelei atunci când autoritatea legitimă a țării este de acord cu aceasta? Edmundo González, ales de poporul venezuelean în 2024, s-a pronunțat în favoarea operațiunii. Regimul Maduro, care a furat alegerile, se opune. Poziția bipartizană a SUA este că domnul Maduro nu era președintele legitim.

Nicolas Maduro a primit cu brațele deschise Hezbollah și a folosit trupele cubaneze pentru a-și impune dominația asupra Venezuelei. Regimul de la Havana afirmă că 32 de cubanezi au murit apărându-l pe Maduro. Așa cum scrie Eugene Kontorovich, „Ar fi ciudat să interpretăm [articolul] 2(4) ca permițând puterilor străine să folosească trupe pentru a susține un dictator ilegitim și neales, dar nu și pentru a-l înlătura”.

În al doilea rând, se poate considera că aceasta este o măsură de autoapărare a SUA împotriva traficului de droguri și utilizării migrației ca armă de către regimul venezuelean? SUA au invocat, de asemenea, autoapărarea ca motiv pentru arestarea dictatorului panamez Manuel Noriega în 1989.

În acel caz, un aviz al Departamentului Justiției emis de Bill Barr, ulterior procuror general, a constatat că „articolul 2 alineatul (4) se referă la una dintre cele mai fundamentale chestiuni politice cu care se confruntă o națiune – când să recurgă la forță în relațiile sale internaționale”. Aceasta nu este o decizie care să revină unei instanțe judecătorești, care nu răspunde în fața poporului.

Mulțimea de analiști instant susține, de asemenea, că operațiunea americană le va da lui Vladimir Putin și Xi Jinping libertate de acțiune în Ucraina și Taiwan.

„Gândiți-vă la ce au învățat Rusia și China”, a declarat duminică Jim Himes, reprezentantul democrat de vârf din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, în emisiunea „Face the Nation” a postului CBS. De parcă Moscova și Beijingul nu ar călca deja în picioare dreptul internațional atunci când le stă în cale.

Președintele Xi nu așteaptă o nouă interpretare juridică pentru a cuceri Taiwanul; pentru asta servește consolidarea sa militară. China a ignorat hotărârea internațională împotriva acaparării insulelor din Marea Chinei de Sud. Veto-urile Chinei și Rusiei au neutralizat Consiliul de Securitate al ONU. Curtea Penală Internațională a devenit o armă împotriva SUA și Israelului în lupta lor împotriva terorismului.

Avea nevoie Trump de acordul Congresului?

În aceste circumstanțe speciale și imediate, nu. Dar ipocrizia acelorași analiști de social media trebuie adresată.

„Îi înțeleg pe cei care spun că invadarea unei țări pentru a aresta președintele acesteia este un act de război care, conform Constituției, necesită aprobarea Congresului. Nu îi înțeleg pe cei care folosesc acest argument doar împotriva președintelui Trump”, afirmă Michael Farris, fost CEO al Alliance Defending Freedom și avocat constituționalist.

Farris merge mai departe și susține că „Adevărul este că Statele Unite nu au declarat război în mod adecvat printr-o rezoluție a Congresului de la al Doilea Război Mondial încoace.

De atunci, ne-am angajat în nenumărate acțiuni militare. Coreea, Vietnam, diverse războaie din Golf și multe altele. Nu este prima dată când arestăm președintele unei alte țări cu ajutorul armatei noastre”.

Exact acum 36 de ani, George HW Bush a trimis 24.000 de soldați americani pentru a răsturna regimul lui Manuel Noriega în Panama. Raidul s-a soldat cu moartea a 23 de soldați americani. Noriega a fost arestat, adus în Statele Unite, judecat, condamnat și a petrecut 20 de ani în închisoare.

„Trump a acționat în conformitate cu un precedent clar. Spun acest lucru chiar dacă consider că majoritatea acțiunilor pe care le-am enumerat ar fi trebuit să fie autorizate printr-o declarație de război a Congresului. Dar nimeni nu poate critica pe Trump pentru că a făcut ceva diferit față de practica noastră de lungă durată”.

Există și o altă teorie juridică alternativă. Atunci când o altă națiune comite acte de război împotriva SUA, președintele nu trebuie să aștepte aprobarea Congresului. El poate reacționa și proteja țara imediat. Ei au declarat război SUA și noi putem răspunde fără a aștepta aprobarea Congresului.

„Deși nu cunosc suficient de bine faptele pentru a mă asigura că Venezuela a întreprins acțiuni care constituie acte de război în conformitate cu dreptul internațional, ceea ce am citit în această dimineață mă face să cred că acesta ar putea fi cazul. Dacă este așa, invazia este pe deplin justificată în conformitate cu Constituția, fără a fi necesară o rezoluție a Congresului”, susține Farris. „Aș prefera ca argumentele care justifică această concluzie să fie prezentate la scurt timp după invazie, dar, din nou, convingerea mea despre Constituție și război nu a fost niciodată respectată de guvernul nostru în timpul vieții mele, iar eu am 74 de ani”. „Nu cred în cei care susțin că Constituția îl obligă pe președintele Trump în moduri în care niciun alt președinte nu a fost obligat în ultimele decenii”, conchide Farris.

