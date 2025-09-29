Planul în 21 de puncte al lui Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza

Planul propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza va fi discutat luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Ce conține mai ex

Planul propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza va fi discutat luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Ce conține mai exact acest plan în 21 de puncte?

Propunerea SUA pentru încheierea războiului din Gaza încurajează palestinienii să rămână în Fâșie și prevede crearea unei căi către un viitor stat palestinian, potrivit unei copii a planului obținută de The Times of Israel.

Documentul în 21 de puncte, împărtășit de SUA cu câteva țări arabe și musulmane la începutul acestei săptămâni, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, conține și clauze care au fost elemente de bază în diverse propuneri elaborate de diferite părți interesate în ultimele luni – de la eliberarea tuturor ostaticilor până la îndepărtarea Hamas de la putere.

Dar decizia de a încuraja în mod explicit palestinienii să rămână în Gaza reprezintă o evoluție majoră pentru Washington în această chestiune, având în vedere că, în februarie, președintele american Donald Trump a șocat o mare parte a lumii cu declarațiile sale privind preluarea controlului asupra Gazei de către SUA și relocarea permanentă a întregii sale populații, de aproximativ două milioane de oameni.

Mai mult, viziunea propunerii privind o potențială cale către un viitor stat palestinian, după ce reconstrucția Gazei va fi avansat și reforma Autorității Palestiniene va fi finalizată, pare să fie o abatere majoră de la politica administrației Trump de până acum, având în vedere că aceasta a evitat să-și exprime sprijinul pentru o soluție cu două state.

Care sunt cele 21 de puncte?

1. Gaza va fi o zonă deradicalizată, fără terorism, care nu reprezintă o amenințare pentru vecinii săi.

2. Gaza va fi reamenajată în beneficiul populației sale.

3. Dacă Israelul și Hamasul vor fi de acord cu propunerea, războiul se va încheia imediat, IDF încetând toate operațiunile și retrăgându-se treptat din Fâșie.

4. În termen de 48 de ore de la acceptarea publică a acordului de către Israel, toți ostaticii în viață și decedați vor fi returnați.

5. Odată ce ostaticii vor fi returnați, Israelul va elibera câteva sute de prizonieri palestinieni condamnați la închisoare pe viață și peste 1.000 de locuitori din Gaza arestați de la începutul războiului, împreună cu cadavrele a câteva sute de palestinieni.

6. Odată ce ostaticii vor fi eliberați, membrii Hamas care se angajează să coexiste pașnic vor beneficia de amnistie, iar membrii care doresc să părăsească Fâșia Gaza vor beneficia de trecere liberă în țările gazdă.

7. Odată ce acest acord va fi încheiat, ajutorul umanitar va ajunge în Fâșia Gaza la un nivel cel puțin egal cu cel stabilit în acordul privind ostaticii din ianuarie 2025, care prevedea 600 de camioane de ajutor umanitar pe zi, împreună cu reabilitarea infrastructurii critice și introducerea de echipamente pentru îndepărtarea molozului.

6. Ajutorul va fi distribuit – fără interferențe din partea niciuneia dintre părți – de către Organizația Națiunilor Unite și Semiluna Roșie, împreună cu alte organizații internaționale care nu sunt asociate nici cu Israelul, nici cu Hamas.

Textul acestei clauze pare intenționat vag și lasă aparent o portiță deschisă pentru continuarea activității Fundației Umanitare din Gaza, întrucât aceasta este, din punct de vedere tehnic, o organizație americană, chiar dacă a fost creată de israelieni legați de guvern și concepută pentru a se potrivi cu războiul purtat de guvernul israelian.

9. Gaza va fi administrată de un guvern temporar de tranziție format din tehnocrați palestinieni, care vor fi responsabili de furnizarea serviciilor zilnice pentru populația din Fâșie. Comitetul va fi supravegheat de un nou organism internațional înființat de SUA în consultare cu partenerii arabi și europeni. Acesta va stabili un cadru pentru finanțarea reconstrucției Gazei până când Autoritatea Palestiniană va finaliza programul său de reformă.

10. Se va elabora un plan economic pentru reconstrucția Gazei, prin convocarea unor experți cu experiență în construirea de orașe moderne în Orientul Mijlociu și prin luarea în considerare a planurilor existente care vizează atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă.

11. Se va crea o zonă economică, cu tarife reduse și rate de acces care vor fi negociate de țările participante.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

12. Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza, dar cei care aleg să plece vor avea dreptul să se întoarcă. Mai mult, locuitorii din Gaza vor fi încurajați să rămână în Fâșie și li se va oferi șansa de a-și construi un viitor mai bun acolo.

13. Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei. Se va lua angajamentul de a distruge și de a opri construirea oricărei infrastructuri militare ofensive, inclusiv tuneluri. Noii lideri din Gaza se vor angaja să coexiste pașnic cu vecinii lor.

14. Partenerii regionali vor oferi o garanție de securitate pentru a se asigura că Hamas și alte facțiuni din Gaza își respectă obligațiile și că Gaza încetează să mai reprezinte o amenințare pentru Israel sau pentru propriul popor.

15. SUA vor colabora cu partenerii arabi și alți parteneri internaționali pentru a crea o forță internațională temporară de stabilizare care se va desfășura imediat în Gaza pentru a supraveghea securitatea în Fâșie. Forța va crea și va instrui o forță de poliție palestiniană, care va servi ca organism de securitate internă pe termen lung.

16. Israelul nu va ocupa sau anexa Gaza, iar IDF va preda treptat teritoriul pe care îl ocupă în prezent, pe măsură ce forțele de securitate înlocuitoare vor stabili controlul și stabilitatea în Fâșie.

17. Dacă Hamas întârzie sau respinge această propunere, punctele de mai sus vor fi puse în aplicare în zonele libere de terorism, pe care IDF le va preda treptat forței internaționale de stabilizare.

Aceasta este prima mențiune a posibilității ca acordul să poată fi implementat cel puțin parțial, chiar dacă Hamas nu este de acord.

18. Israelul este de acord să nu mai efectueze atacuri în Qatar. Statele Unite și comunitatea internațională recunosc rolul important de mediator al Doha în conflictul din Gaza.

19. Se va institui un proces de deradicalizare a populației. Acesta va include un dialog interconfesional menit să schimbe mentalitățile și discursurile din Israel și Gaza.

20. Odată ce reconstrucția Gazei va fi avansată și programul de reformă al Autorității Palestiniene va fi implementat, vor exista condițiile necesare pentru o cale credibilă către statalitatea palestiniană, recunoscută ca aspirație a poporului palestinian.

Clauza nu oferă detalii cu privire la programul de reformă palestinian și nu este definitivă în ceea ce privește momentul în care poate fi stabilită calea către statalitate.

21. SUA vor stabili un dialog între Israel și palestinieni pentru a conveni asupra unui orizont politic pentru coexistența pașnică.

Share this: Facebook

X

