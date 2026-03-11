România permite SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru sprijinul operațiunilor din Iran

Președintele României a dat asigurări că echipamentele militare americane instalate în România sunt de natura defensivă. Amplarea acestora pe teritori

Președintele Nicușor Dan a convocat miercuri o ședință CSAT (Consiliul Suprem de Apărare al Țării) în care a fost aprobată solicitarea Statelor Unite de a folosi baza militară de la Mihail Kogălniceanu (Constanța) pentru susținerea războiului din Iran. Decizia CSAT va fi dezbătută și aprobată tot miercuri în Parlamentul României.

România are un „Acord de Acces” cu Statele Unite pentru baza Mihail Kogălniceanu

În 2005, România și Statele Unite ale Americii au semnat un „Acord de Acces” la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, care permite dislocarea de echipamente și tehnică militară americane pentru un timp și scop limitat.

Ce trimit SUA în România

Conform declarațiilor președintelui Dan, SUA ar urma să desfășoare echipamente și forțe militare defensive la Mihail Kogălniceanu pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire.

• avioane de realimentare

• avioane suplimentare de luptă

• echipamente de monitorizare

• echipamente de comunicații satelitare

• 5.000 de soldați suplimentari

„Al treilea punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. Este vorba despre avioane de realimentare, așa cum s-a discutat deja în spațiul public, precum și despre unele echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”.

România, o țară protejată

La finalul ședinței CSAT, Președintele Dan a dat asigurări că cetățenii români nu au motive de îngrijorare și că România, prin prezența sporită a SUA, este o țară și mai sigură.

„Subliniez că este vorba despre niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură.”, a spus Nicușor Dan.

