Romania Reborn – Ajutându-i pe cei nevoiași. Implică-te și tu

Jayme Metzgar, președintele Romania Reborn (România Renaște), explică de ce misiunea organizației este atât de importantă, dar și complicată.

„Prima dată când am ținut în brațe un copil abandonat a fost în 1996, în timpul primei mele călătorii în România. Un prieten m-a dus cu mașina la un bloc de apartamente de la marginea sudică a orașului. Clădirea se înălța mohorâtă pe cerul de iarnă, nemaiputând fi distinsă de orice alt bloc de apartamente din oraș. Dar înăuntru, am întâlnit o femeie care avea să-mi schimbe viața.

Corina Caba avea atunci 25 de ani. Stătea pe podeaua din micul ei living – suplă, brunetă și cu ochii somnoroși – înconjurată de bebeluși. Cu ea locuiau șapte bebeluși la acea vreme, cu vârste cuprinse între șase săptămâni și douăsprezece luni. Fiecare dintre ei ieșise recent din spitalul de copii, sosind în diferite stadii de neglijență și subnutriție. Fiecare dintre ei se recupera sub îngrijirea Corinei. Fiecare dintre ei era destinat unei familii adoptive.

Acesta a fost începutul parteneriatului care este acum Romania Reborn. Lucrurile erau diferite atunci. Adopția națională era aproape de neconceput. Infrastructura națională era încă în dezordine postcomunistă. Fiecare copil român abandonat era vulnerabil, uitat. Fără intervenție, fiecare copil abandonat era în pericol de neglijare extremă – chiar de moarte.

Douăzeci și cinci de ani mai târziu, multe s-au schimbat. Nu mai sunt nici pe departe atât de mulți nou-născuți sănătoși care cresc în spitale. Interesul cultural pentru adopție a înflorit – în parte datorită eforturilor noastre prin intermediul Alianței România Fără Orfani. Acum, abandonul copilului nu este neapărat o condamnare pe viață – sau o condamnare la moarte. Atunci când încearcă, statul reușește adesea să găsească o familie adoptivă pe teritoriul României.

Dacă bebelușul este sănătos, fără handicap.

Dacă copilul este mic.

Dacă nu are un aspect etnic rom puternic.

Dacă. Dacă. Dacă.

Dar atunci când oricare dintre aceste „dacă” se întâmplă în mod greșit, perspectivele unui copil abandonat rămân aproape la fel de sumbre astăzi ca în 1996. Aceștia sunt copiii care au nevoie disperată de ajutorul și implicarea noastră”.

Romania Reborn, înființată în Statele Unite, împreună cu centru familial operațional Hope House din Oradea, România, servește ca sediu central pentru adopții, plasament, ajutor pentru familiile sărace, îngrijire pe termen lung pentru absolvenții proveniți din orfelinatele de stat și sprijinirea familiilor biologice în prevenția abandonului. Centrul este înființat și coordonat de Corina Caba, Asistentul Social principal și Directorul Personalului din România.

Jayme Metzgar locuiește în West Virginia, Statele Unite, este căsătorită cu Todd de 21 de ani și împreună au patru copii. Jayme Metzgar este co-autor al cărții The Homeschooling Mother: A Mom Just Like You și editorialist senior la The Federalist, unde scrie pe teme religioase, culturale și politice.

În 2018, Tribuna Românească a realizat un interviu cu Jayme Metzgar și a prezentat pe larg misiunea pe care organizația Romania Reborn O desfășoară în România. Interviul poate fi citit AICI.

