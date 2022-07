Victorie majoră pentru psihologi și clienții lor care suferă de confuzie de gen

Curtea de Apel a Circuitului 11 a respins o solicitare din partea Districtului Palm Beach și a Municipalității Boca Raton pentru o revizuire en banc (de către toți judecătorii de apel) a unei decizii emise de o comisie formată din trei judecători care anulase anterior reglementările din 2020 ce interzic psihologilor să ofere clienților minori și familiilor acestora orice fel de servicii pentru a diminua sau depăși confuzia de gen și comportamentele sau atracția nedorită față de persoane de același sex.

Decizia în cazul Otto, et al vs City of Boca Raton, FL et al, a constatat că reglementările discriminau în funcție de conținut și opinii și încălcau dreptul la liberă exprimare prevăzut în Primul Amendament, Liberty Counsel.

Aceasta este prima hotărâre a Curții Federale de Apel cu privire la astfel de legi, după decizia din 2018 a Curții Supreme SUA în cauza National Institute of Family & Life Advocates vs Becerra (NIFLA).

Liberty Counsel îi reprezintă pe Dr. Robert Otto, LMFT și Dr. Julie Hamilton, LMFT și pe clienții lor minori care au contestat constituționalitatea ordonanțelor adoptate de Municipalitatea Boca Raton și de Districtul Palm Beach, ce interzic consilierea gratuită a minorilor de către specialiști din domeniu.

Acești terapeuți acreditați oferă servicii de consiliere extrem de necesare minorilor care doresc cu disperare să își conformeze atracțiile, comportamentele și identitatea de gen la convingerile lor religioase sincere.

Judecătorul Grant, căruia i s-au alăturat judecătorii Branch și Lagoa, a formulat opinia majoritară în care și-a exprimat acordul de a se refuza revizuirea deciziei.

Ei au scris: „Perspectiva impusă de aceste politici locale este extrem de populară în multe comunități. Iar discursul interzis de aceste ordonanțe este considerat de mulți drept greșit și chiar periculos. Dar Primul Amendament se aplică chiar și în cazul – și mai ales – discursurilor care, în general, nu convin… Opinia comisiei explică în detaliu de ce o aplicare corectă și neutră a preceptelor Primului Amendament desființează respectivele ordonanțe“.

„Deoarece normele clare ale Primului Amendament demontează aceste interdicții de liberă exprimare, era necesară o soluție creativă pentru a le salva. În încercarea de a convinge cititorul de contrariul, judecătorii ce se opun interpretează greșit precedentele Primului Amendament.

Analizați de exemplu cazul National Institute of Family & Life Advocates vs Becerra (NIFLA). Judecătorul Rosenbaum citează acest caz ca dovadă a faptului că Instanța Supremă permite guvernelor să impună restricții bazate pe conținut asupra libertății de exprimare cu dovezi convingătoare… ale unei tradiții îndelungate (chiar dacă nerecunoscute până acum) în acest sens“.

În decizia de astăzi, instanța recunoaște că National Institute of Family & Life Advocates v. Becerra (NIFLA) a abrogat cazurile privind ajutorul de specialitate pentru diminuarea sau eliminarea atracțiilor și comportamentelor nedorite față de persoanele de același sex și a confuziei de gen.

„Interpretat corect, decizia NIFLA subliniază faptul că reglementarea bazată pe conținut este puternic dezaprobată și că nu există o tradiție de reglementare a discursului specialiștilor“.

„Acea dezaprobare ar trebui să fie întotdeauna suficientă pentru a induce prudență. Dar ea are și mai multă greutate în cazul de față, deoarece în decizia NIFLA Curtea Supremă a criticat în mod specific aprobarea de către alte instanțe:

a unor interdicții asupra „discursului specialiștilor“ exact ca cele pe care le analizăm acum… (menținând interdicția de liberă exprimare aplicată psihologilor, identică practic cu cele de care vorbim aici, după ce a concluzionat că „un terapeut acreditat nu beneficiază de protecția deplină a principiilor Primului Amendament atunci când își exercită profesia“)

precum și Pickup v. Brown, (confirmând o interdicție similară, din nou pe baza raționamentului că aceasta reglementează comportamentul, nu discursul).

Nu putem uita nici faptul că Instanța a ‘subliniat în mod specific pericolul reglementărilor bazate pe conținut în domeniul medicinei și sănătății publice’“

Curtea de Apel a continuat: „Opoziția sugerează că acordăm un tratament special restricțiilor de exprimare care interzic ‘specialiștilor acreditați să practice, pe segmente demografice de la care nu se poate obține în mod eficient consimțământul informat, tehnici de tratament care (1) nu îndeplinesc condițiile standard privind serviciile medicale (2) nu s-au dovedit a fi eficiente și (3) sunt asociate cu o creștere semnificativă a riscului de deces“ – pe scurt, restricții care se aplică numai la ceea ce opoziția numește „tehnici de tratament care pun în pericol viața“.

Aceasta nu reprezintă deloc o categorie. Este o descriere a discursului nedorit care nu seamănă deloc cu celelalte modele analitice stabilite de Curtea Supremă. Ea privilegiază opiniile curente ale anumitor organizații profesionale. Și necesită o muncă imensă chiar și pentru a fi descifrată. Ca și „categorie“, ratează cu desăvârșire aspectul constituțional“.

Nu se poate avea încredere în guvern că va interzice doar discursul ‘rău’. Iar rolul nostru, în calitate de sistem judiciar independent, este de a aplica Primul Amendament, nu de a decide ce idei merită imunitate față de reglementările guvernamentale – sau ce grupuri profesionale pot lua această decizie în locul nostru“.

„Ceea ce a făcut acest Circuit a fost, de fapt, să mențină protecțiile conferite de Primul Amendament discursului nepopular. Acest lucru poate fi greu de făcut. Dar dacă Primul Amendament ar proteja doar discursul pe care judecătorii și politicienii îl aprobă, acesta nu ar fi de mare folos. Suntem de acord cu decizia Curții de a nu rejudeca acest caz“, a scris instanța.

Patru dintre cei 11 judecători activi s-au opus și ar fi votat în favoarea unei noi audieri cu privire la decizia comisiei formată din trei judecători. Însă majoritatea a votat pentru respingerea cererii de reexaminare, astfel că decizia inițială rămâne valabilă.

Fondatorul și președintele Liberty Counsel, Mat Staver, a declarat:

„Aceasta este o victorie uriașă pentru psihologi și pentru clienții lor, care pot alege orice specialist doresc, fără a mai exista cenzura politică din partea ideologilor guvernamentali.

Acest caz este începutul sfârșitului pentru interdicții similare privind consilierea din întreaga țară. Conform reglementărilor anulate, un terapeut avea voie să încurajeze un client să ia medicamente hormonale care îi schimbă definitiv viața sau chiar să se supună unei intervenții chirurgicale invazive pentru a îndepărta părți sănătoase ale corpului, dar nu avea dreptul să-l ajute să scape de atracțiile și comportamentul nedorit față de persoane de același sex.

Clienții au dreptul să hotărască singuri în dreptul lor. Au dreptul de a alege cine să-i consilieze. Specialiștii sunt ca un GPS care îl ajută pe client să atingă obiectivul dorit. Însă respectivele interdicții privind consilierea au injectat o ideologie impusă de guvern care anula obiectivele terapeutului și ale clientului. Acele reglementări încălcau în mod clar Primul Amendament“.

