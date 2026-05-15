Securitate extremă: Cadourile chinezești, aruncate înainte de îmbarcarea în Air Force One

Echipa președintelui Donald Trump s-a asigurat că niciun obiect provenit din China — de la insigne ale delegației până la telefoane de unică folosință — nu a fost adus la bordul avionului Air Force One vineri, în momentul în care aeronava a părăsit țara comunistă.

Această măsură a făcut parte din măsurile de precauție luate de delegația lui Trump pentru a preveni spionajul și atacurile cibernetice din partea Chinei pe durata acestei vizite de mare importanță. Trump și alți oficiali americani au efectuat deplasarea fără dispozitivele electronice personale, pentru a proteja informațiile sensibile, atât guvernamentale, cât și personale.

„Personalul american a luat tot ce le-au înmânat oficialii chinezi – acreditări, telefoane de unică folosință de la personalul Casei Albe, insigne pentru delegație – le-a strâns înainte să urcăm la bordul avionului AF1 și le-a aruncat într-un coș de gunoi de la baza scărilor. Niciun obiect provenit din China nu a fost lăsat în avion”, a comentat Emily Goodin, reporteră la New York Post. „Vom decola în scurt timp spre America”.

Trump a făcut referire la restricțiile digitale în timp ce vorbea cu reporterii la bordul avionului Air Force One, când a observat că era filmat.

„Am auzit că nu aveți camere de filmat pe aici. De fapt, mi-a plăcut la nebunie”, a spus Trump. „Am auzit că ați fost ținuți la distanță timp de două ore, până când am părăsit spațiul aerian. Dar el are o cameră. Tipul ăsta nu ratează niciodată o călătorie. Ar fi bine să mă faci să arăt bine cu camera aia”.

Departamentul de Stat recomandă cetățenilor americani să adopte o atitudine discretă atunci când călătoresc în China și să nu fotografieze protestele sau activitatea poliției fără permisiune.

„Străinii aflați în Republica Populară Chineză, inclusiv, dar fără a se limita la oameni de afaceri, foști angajați ai guvernelor străine, cadre universitare, rude ale cetățenilor RPC implicați în litigii juridice și jurnaliști, au fost interogați și reținuți de către autoritățile RPC pentru presupuse încălcări ale legilor privind securitatea națională a RPC”, a declarat Departamentul de Stat într-un aviz de călătorie. „RPC a interogat, reținut și expulzat, de asemenea, cetățeni americani care locuiau și lucrau în RPC”.

Activitățile de piraterie informatică ale Chinei au devenit notorii în ultimii ani, inclusiv o operațiune recentă care a lansat primul atac cibernetic autonom bazat pe inteligență artificială împotriva a zeci de companii și agenții guvernamentale americane la începutul acestei toamne, inteligența artificială executând „80-90%” din operațiuni la viteze „fizic imposibile”.

Oficialii americani au declarat în decembrie 2024 că consideră că China a reușit să spargă sistemele Departamentului Trezoreriei, într-un incident pe care oficialii l-au descris drept „un incident major de securitate cibernetică”.

Foto: The White House / Facebook

