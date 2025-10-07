Chicago interzice ICE în spațiile publice după ce a refuzat protejarea agenților ferderali agresați

Îmbrățișând pe deplin anarhia, liderii democrați din Chicago, un oraș sanctuar, și din Illinois, un stat sanctuar, folosesc toate metodele posibile pe

Îmbrățișând pe deplin anarhia, liderii democrați din Chicago, un oraș sanctuar, și din Illinois, un stat sanctuar, folosesc toate metodele posibile pentru a împiedica autoritățile federale de imigrare să expulzeze imigranții ilegali și să reducă criminalitatea rampantă din aceste zone.

Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a emis luni un ordin executiv prin care a creat o zonă liberă de ICE, împiedicând ICE să utilizeze proprietățile orașului, cum ar fi parcările, ca zone de staționare sau pentru acțiuni de aplicare a legii. Agențiile orașului sunt îndrumate să utilizeze bariere fizice, cum ar fi porți încuiate, pentru a limita accesul la proprietățile orașului și să raporteze primarului orice încercare de utilizare a proprietăților orașului pentru aplicarea legii în materie de imigrație.

Contribuabilii din Chicago vor finanța distribuirea în întreg orașul a materialelor „Cunoașteți-vă drepturile” pentru angajați, chiriași și personalul de securitate, instruindu-i să facă față agenților federali care doresc să utilizeze proprietățile orașului.

Guvernatorul JB Pritzker a anunțat că statul a intentat luni un proces prin care solicită un ordin de restricție temporară pentru a-l împiedica pe președintele Donald Trump să folosească trupele Gărzii Naționale din Illinois și Texas pentru a combate criminalitatea din Chicago.

„Illinois va folosi toate mijloacele de care dispune pentru a se opune acestei preluări de putere și pentru a-i alunga pe gorilele lui (secretarul DHS Kristi) Noem din Chicago”, a declarat Pritzker într-o conferință de presă luni după-amiază. El a mai spus de mai multe ori că trupele din Texas ar trebui „să stea departe de Illinois”.

În weekendul din 4 octombrie, agenții Patrulei de Frontieră efectuau o patrulare în Chicago când vehiculul lor a fost lovit de alte vehicule și au fost înconjurați de 10 mașini, potrivit unei declarații a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

„Ofițerii au ieșit din vehiculul blocat, când un suspect a încercat să-i calce, forțându-i să tragă în legitimă apărare”, se arată în comunicat. „Unul dintre șoferii care a lovit vehiculul forțelor de ordine era înarmat cu o armă semiautomată. Forțele de ordine au fost nevoite să-și folosească armele și au tras în legitimă apărare asupra unei cetățene americane înarmate, care s-a dus singură la spital pentru a primi îngrijiri medicale pentru rănile suferite”.

O mulțime furioasă s-a adunat în jurul agenților ICE și, în loc să ofere asistență, polițiștii din Chicago prezenți la fața locului au plecat, potrivit DHS, iar cei care erau pe drum au primit instrucțiuni să rămână la distanță, lăsând ICE pe cont propriu, potrivit FOX News.

Acest incident subliniază cât de scăpată de sub control este infracționalitatea în Chicago. Nu în orice oraș se simt în siguranță huliganii să lovească un vehicul al forțelor de ordine și să-l înconjoare. În weekendul trecut, în Chicago au avut loc 22 de împușcături.

Cu toate acestea, autoritățile locale au insistat că rata criminalității este în scădere și că ajutorul federal nu este dorit sau necesar.

În cadrul conferinței de presă, Johnson a vorbit despre oamenii care vin să „se organizeze, să construiască rezistența”.

„Va fi nevoie de toate mijloacele, litigii, ordine executive, legislație și, cred eu, cel mai important, de oamenii din acest oraș și județ, din stat și din întreaga țară, care să se opună tiraniei”, a spus Johnson.

Reporterii au pus întrebări provocatoare, cum ar fi ce măsuri sunt dispuși să ia oficialii dacă nu câștigă în instanță și dacă fac apel la un război civil.

Pritzker a spus că guvernul federal „creează un mediu în care incită oamenii să facă mai mult decât să protesteze pașnic”. Și a stârnit panică, afirmând că oficialii federali „trag în oameni care nu fac altceva decât să strige” și „să spună ceea ce cred sau să țină pancarte”. El face să pară că oamenii calmi stau pur și simplu în picioare și sunt împușcați de guvernul federal, fără să fi provocat în vreun fel, iar în aceeași conferință de presă oamenii au fost îndemnați să se „organizeze” și să „construiască o rezistență” împotriva lui Trump. Politicienii încearcă să incite publicul la frenezia.

Pritzker intenționa să se adreseze instanței înainte ca Trump să cheme Garda Națională. Echipa sa juridică a lucrat „timp de săptămâni”, a spus el, redactând dosarul care a fost depus luni, în anticiparea sosirii trupelor federale.

Pritzker este, de asemenea, nemulțumit de faptul că Poliția de Frontieră a SUA a fost trimisă în oraș.

„Au declarat că granița se află pe malul lacului Michigan. De aceea li se permite să funcționeze acum, sau cel puțin așa li se spune că li se permite să funcționeze în orașul Chicago. Mie nu mi se pare corect”, a spus Pritzker. El a afirmat că, din câte știe, granița se află de cealaltă parte a lacului Michigan.

