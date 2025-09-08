Romanian Community Summit 2025 – DE LA VIZIUNE LA ACȚIUNE

CLICK ON THE IMAGE TO ENLARGE Summitul comunității românești din Chicago este un eveniment anual care reunește lideri ai comunității românești

Summitul comunității românești din Chicago este un eveniment anual care reunește lideri ai comunității românești din Chicago, inclusiv reprezentanți și lideri ai organizațiilor non-profit social-culturale și religioase, biserici, grupuri asociative profesionale și de afaceri, grupuri artistice, precum și alți membri ai comunității.

Ediția 2025 a Summitului Comunității Românești din Chicago este cea de-a treia ediție a unui eveniment de prim rang care reunește și de această dată liderii și dezvoltatorii diasporei noastre cu un singur scop: transformarea viziunii în acțiune.

Summitul este o platformă dinamică pentru lansarea de inițiative inovatoare care onorează trecutul nostru și deschid calea către un viitor prosper.

Programată pentru ziua de sâmbătă 20 septembrie 2025, la Christian Heritage Academy din Northfield, Illinois, ediția Summitului Comunității Românești din Chicago 2025 are ca temă principală: „Transformarea viziunii în acțiune”.

Ediția 2025 se concentrează pe trei priorități:

1. Consolidarea legăturilor comerciale româno-americane

2. Construirea de alianțe academice între universitățile românești și cele globale

3. Unirea bisericilor și a grupurilor comunitare pentru a spori coeziunea socială.

Printre participanții de marcă se numără doi miniștri români, reprezentanți ai Guvernului României precum și reprezentanți din corpul diplomatic. Din lista vorbitorilorilor confirmați face parte ministra afacerilor externe d-na Oana-Silvia Țoiu, ministrul educației prof. dr. Daniel David, ambasadorul României în Statele Unite Andrei Muraru și vorbitorul public preotul prof. dr. Constantin Necula, alături de lideri ai mediului de afaceri și ai diasporei care reprezintă state precum New York, New Jersey, California, Illinois și altele.

Momente importante ale ediției din 2025

Summitul din acest an se va concentra pe trei priorități cu impact puternic:

• Consolidarea comunității de afaceri româno-americane din SUA și promovarea relațiilor economice pe termen lung între România și Statele Unite.

• Crearea de alianțe academice puternice între universitățile românești și cele internaționale.

• Unirea bisericilor și comunităților pentru consolidarea structurii sociale a diasporei.

Cu participarea a două ministere din România, a reprezentanților guvernatorului statului Illinois și a primarului, precum și a cinci ambasadori, acest summit ar putea fi cel mai influent de până acum. Printre participanții confirmați se numără:

• D-na Oana-Silvia Țoiu, ministra de externe a României

• Prof. univ. dr. Daniel David, ministrul educației

• E.S. Andrei Muraru, ambasador al României în Statele Unite

• Pr. prof. univ. dr. hab. Constantin Necula, renumit orator

• 4 președinți ai camerelor de comerț din Vancouver, Toronto, New York și Chicago

• 3 consuli generali români din SUA (Chicago, New York și Miami)

• 4 consuli onorifici ai României în SUA (San Francisco, Kentucky, Indianapolis, New Jersey)

• Oameni de afaceri și lideri ai comunității din NY, NJ, WA, CA, IL, IN, WI, OH, MI, CT și DC

Aceasta este cu adevărat o platformă internațională cu acoperire globală, care plasează diaspora română pe harta lumii.

Aceasta este ocazia fiecăruia de a:

• Intra în contact direct cu factorii de decizie și liderii din industrie care impulsionează schimbarea pentru diaspora noastră.

• Stabili parteneriate care deschid noi oportunități pentru întreprinderile și profesioniștii români.

• Contribui la modelarea viitorului comunității noastre, prin susținerea unei viziuni îndrăznețe și unite.

În numele Consiliului de conducere al summitului și al tuturor organizațiilor partenere, așteptăm cu nerăbdare participarea dumneavoastră la Summitul Comunității Românești din Chicago 2025.

Obiectivele ediției din 2024

Obiectivele ediției anterioare ale Summitului Comunității Române din Chicago au fost stabilite pentru a continua pe baza realizărilor din anul precedent, extinzând în același timp aria de acțiune și impactul în cadrul și dincolo de comunitatea românească din Chicago.

Summitul Comunității Românești din Chicago 2024 a avut loc pe 25 mai la Liceul și Școala Românească din zona Chicago Logos Christian Academy din Niles. Printre subiectele cheie s-au numărat educația, comunitatea, dezvoltarea afacerilor și chiar Programul de scutire de vize al SUA. Printre vorbitorii de seamă s-au numărat ambasadorul României în SUA, ambasadorul Moldovei și alți lideri ai comunității și ai mediului de afaceri.

Un rezumat al programului evidențiază discuțiile privind formarea unui Consiliu al Comunității Românești – care să reunească sectoarele religios, cultural, educațional și de afaceri – și extinderea eforturilor de colaborare la nivel regional și național. Prioritățile în materie de advocacy, precum justiția socială și inegalitatea de șanse, imigrația și sprijinul acordat refugiaților și imigranților de orice tip, au fost, de asemenea, teme centrale.

Discuțiile din cadrul ediției 2024 s-au concentrat pe subiecte precum educația copiilor născuți în familii de imigranți români și accesul la învățământul superior, politica SUA în materie de vize și programul Visa Waiver, accesul imigranților la asistență juridică și echitatea socială în societatea americană.

RoSummit 2023 – prima ediție

Desfășurat în luna februarie la ROCO Chicago (Romanian Community of Chicago), acest summit inaugural a inclus mese rotunde pe teme precum construirea comunității, educația și artele.

Evenimentul a fost organizat sub auspiciile Consulatului General al României la Chicago și a reprezentat un moment important pentru implicarea civică și culturală.

În februarie 2023, la prima ediție anuală a Summitului Comunității Românești din Chicago, lideri ai comunității, membri ai organizațiilor non-profit, biserici, întreprinderi, mediul academic și grupuri artistice s-au reunit într-o serie de mese rotunde pentru a interacționa, colabora și consolida spiritul comunitar.

După încheierea celei dintăi ediții ale Summitului Comunității Românești din Chicago – RoSummit 2023, Mihai Lehene, în calitate de organizator, a declarat următoarele:

„89% dintre participanții de anul trecut (2023) au declarat că sunt foarte probabil să participe. 11% au spus că sunt probabil să participe. Cred cu tărie că vom avea un eveniment extraordinar în 2024”.

