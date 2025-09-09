Senatori americani cer Meta și Alphabet să prevină influența Rusiei în alegerile din Rep. Moldova

Doi senatori din ambele partide politice îndeamnă Meta și Alphabet, companiile-mamă ale giganților social media Facebook, Instagram și Google, să împi

Doi senatori din ambele partide politice îndeamnă Meta și Alphabet, companiile-mamă ale giganților social media Facebook, Instagram și Google, să împiedice operațiunile de influențare rusești pe platformele sale de social media legate de alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.

Scrisoarea bipartizană subliniază amenințarea continuă din partea Rusiei și tacticile în continuă evoluție pe care le folosește pentru a influența rezultatul alegerilor din străinătate, în special în fostele state sovietice democratice, în timp ce Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei.

În scrisori separate adresate directorilor executivi ai Meta și Alphabets, senatorii Jeanne Shaheen (D-NH), membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, și Thom Tillis (R-NC) au recunoscut angajamentul companiilor față de Comisia Electorală Centrală (CEC) din Moldova în luna iunie și au solicitat continuarea cooperării.

„Vă încurajăm să rămâneți angajați în colaborarea cu CEC și să alocați resurse suficiente pentru a împiedica dezinformarea și finanțarea politică susținute de Rusia să acceseze platformele dvs. în perioada preelectorală din Moldova”, au scris senatorii. „Implicarea în perioada preelectorală este esențială pentru a garanta că alegerile nu sunt doar libere, ci și corecte”, se mai arată în scrisoare.

O democrație în joc

Republica Moldova se află într-un moment esențial pentru viitorul său democratic și direcția europeană. După referendumul constituțional și realegerea președintei Maia Sandu în 2024, guvernul pro-european de la Chișinău se pregătește pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025. Acestea sunt considerate ultima șansă de a continua reformele necesare pentru aderarea la UE până în 2030.

Mizele: de ce este Moldova o țintă strategică

Din 2022, războiul din Ucraina a intensificat influența rusă asupra Moldovei. Rusia folosește tactici hibride – de la propagandă la presiune economică – pentru a o readuce sub influența sa, folosindu-se inclusiv de regiunea separatistă Transnistria, unde sunt prezenți aproximativ 1.500 de militari ruși.

Campanii de dezinformare și manipulare

Numeroase grupuri și operațiuni sprijinite de Kremlin au intrat în scenă:

Operation Overload, Foundation to Battle Injustice, Operation Undercut, Portal Kombat și Pravda Moldova sunt active în răspândirea de știri false, deepfake-uri și campanii anti-Sandu, deseori atribuite mass-mediei occidentale, pentru a denatura realitatea și a submina încrederea în autoritățile moldovenești și integrarea europeană.

Reacții și măsuri de contracarare

Țări precum Marea Britanie, SUA și Canada au acuzat Rusia de „dezinformare și propagandă amplă” împotriva președintei Sandu și a integrării europene, sancționând persoane și entități implicate.

UE a impus sancțiuni asupra unor grupări paramilitare și indivizi ruși suspectați că destabilizau Moldova, inclusiv asupra organizației „Scutul Poporului” și liderului său, Chiril Guzun.

În 2023, un partid pro-rus („ȘANSĂ”, clonă a partidului Șor) a fost interzis, iar partidele contaminate de influență externă au fost vizate de legislație pentru a proteja securitatea alegerilor.

