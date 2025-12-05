Romanian Republicans GOP Club Inc. organizează celebrarea Zilei Naționale a României la Mar-a-Lago

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere informațiile inexacte difuzate în mass-media (N.R.: din România), Clubul Republicanilor Români GOP emite următoarele clarificări.

Sărbătorirea Zilei Naționale a României este un eveniment organizat de Romanian Republicans GOP Club Inc. (Clubul Republicanilor Români GOP Inc), o organizație afiliată Partidului Republican din Statele Unite.

Toate cheltuielile legate de eveniment au fost acoperite în totalitate de Clubul Republicanilor Români GOP Inc. Participarea este gratuită și se face strict pe bază de invitație.

Evenimentul are loc la Mar-a-Lago, reședința președintelui Donald Trump, cunoscută sub numele de „Casa Albă de iarnă”, la inițiativa organizatorilor, și va reuni zeci de membri ai comunității românești din toată America, precum și invitați speciali din partea gazdelor.

Clubul Republicanilor Români GOP rămâne la dispoziție pentru informații suplimentare și apreciază interesul manifestat față de acest eveniment.

Claudio Pater, președinte

George Mioc, secretar

https://www.rrgopclub.org/press/

