Limba română, protejată oficial în Ucraina. Dispar limba „moldovenească” și limba rusă

Verkhovna Rada, parlamentul Ucrainei, a adoptat pe 3 decembrie un amendament prin care limba rusă a fost eliminată de pe lista limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. La solicitarea istorică a Bucureștiului, limba română este recunoscută și protejată ca limbă minoritară în Ucraina.

„Astăzi am restabilit în sfârșit justiția istorică și am întors pagina asupra anilor de distorsiuni care au fost folosite pentru a exercita presiuni politice și pentru a legitima rusificarea. Am demonstrat maturitatea noastră ca stat european”, a declarat Ombudsmanul pentru limbi, Olena Ivanovska, pe 3 decembrie.

Ministrul Culturii, Tetyana Berezhna, a lăudat, de asemenea, amendamentul, afirmând că acesta „ne permite să protejăm cu adevărat limbile care au nevoie de protecție, consolidând în același timp limba ucraineană ca limbă oficială a statului”.

Limba moldovenească a fost, de asemenea, eliminată de pe listă, întrucât guvernul moldovean a recunoscut oficial limba română ca limbă oficială a țării în 2023, marcând o ruptură cu politica din era sovietică menită să distingă în mod artificial limba moldovenească ca limbă „separată” și să submineze relațiile cu România.

Lista include în continuare alte 18 limbi, printre care belarusa, bulgara, găgăuza, tătara de Crimeea, poloneza, româna, slovaca, uruma, romani, maghiara, ceha și ebraica.

În 2024, 78% dintre ucraineni au declarat că limba lor maternă este ucraineana. În 2017, procentul era de 68%, în 2015 – 60%, iar în 2006 – 52%.

Limba română, recunoscută oficial de Ucraina

Autorităţile de la Kiev au decis, în 2023, recunoașterea limbii române ca limbă oficială a minorității române din Ucraina. Decizia a avut loc la finalul şedinţei comune ale guvernelor României şi Ucrainei, în contextul obligației îndeplinirii de către Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, unul dintre criterii referindu-se şi la drepturile minorităţilor naţionale.

Câți români trăiesc în Ucraina

Românii reprezintă un grup etnic important în Ucraina, numărând aproximativ 150.989 de persoane, potrivit recensământului din 2001.

Teritorial, diaspora română locuiește în regiunile limitrofe cu România și Republica Moldova, în regiunile Cernăuți, Odesa, Transcarpatia, Nikolaev și Kirovohrad.

