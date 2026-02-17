Românul care a înființat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa din România. Un suspect reținut

Românul devenit faimos pentru înfiinţarea primului şi singurului sat românesc din Statele Unite, a fost găsit decedat în locuinţa sa din Cluj. Poliția

Românul devenit faimos pentru înfiinţarea primului şi singurului sat românesc din Statele Unite, a fost găsit decedat în locuinţa sa din Cluj. Poliția a arestat un suspect după decesul lui Gheorghe Chindriș.

Cine era Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș era un reputat doctor inginer minier și manager de top, fost director al Cupru Min SA, cu o carieră vastă în industria extractivă și în administrarea companiilor de stat.

Gheorghe Chindriș era cunoscut și ca un promotor al valorilor românești în afara țării. Având dublă cetățenie româno-americană, el a construit un sat românesc în SUA, în Michigan.

Chindriș s-a născut în Maramureș, dar s-a mutat la Cluj, unde, la vârsta de 31 de ani, a devenit director al minei de aur Băișoara. În 2001 s-a stabilit în Statele Unite, unde a construit un sat românesc cu case tradiționale, în jurul unei biserici maramureșene. S-a întors în România în 2012, iar în 2018 a fost numit director al companiei Cupru Min Abrud – cea mai profitabilă întreprindere de stat din județul Alba.

Un suspect reținut

Poliția are un prim suspect în cazul crimei care a șocat Clujul. Surse judiciare citate de presa locală spun că ar fi vorba despre un tânăr de 26 de ani pe care Gheorghe Chindriș l-ar fi cunoscut online și care ar fi venit la casa lui din Florești noaptea trecută. În urma unui conflict spontan, tânărul l-ar fi lovit cu un corp dur în zona capului. Leziunile suferite au fost fatale.

De asemenea, aceleași surse afirmă că, după agresiune, bărbatul ar fi plecat din casa victimei cu mai multe bunuri.

Anchetatorii mai spun că, imediat după comiterea faptei, tânărul le-a ar fi spus părinților ce a făcut, iar aceștia au decis să plece împreună spre zona orașului Reghin, județul Mureș, pentru a se ascunde. Acolo a și fost localizat de polițiștii clujeni și capturat de forțele speciale de poliție SIAS.

Primul sat românesc din SUA

Ideea de înfiinţare a „Satului românesc din America” a apărut în 2010. Mănăstirea „Înălţarea Domnului” a cumpărat în oraşul Clinton, statul Michigan, 27 hectare de teren, cu un râu ce străbate terenul şi două lacuri.

Aici, în jurul bisericii maramureşene din lemn care s-a ridicat în mijlocul terenului, a început construcţia unui sat cu uliţe şi case tradiţionale româneşti reprezentative pentru toate zonele etnografice ale României. În 2013 au fost aduse din Bârsana (Maramureş) trei porţi şi o toacă.

„Într-un sat românesc toate se învârt, totul se petrece în jurul bisericii. Am spus că pe acest domeniu minunat să punem câteva case tradiţionale româneşti, să le construim şi să fie un colţ de Românie”, a declarat Gheorghe Chindriş. A fost un proiect unic prin care i-a adus pe românii de acolo mai aproape de originile lor.

