SUA și India anunță un acord comercial care va afecta direct economia Rusiei

Președintele Donald Trump a anunțat un acord comercial între Statele Unite și India după o convorbire telefonică recentă cu prim-ministrul indian Narendra Modi. Conform termenilor stabiliți de Trump pe Truth Social, India va reduce tarifele vamale aplicate produselor americane de la 13,5% la 0% și va cumpăra mai multe produse americane, în timp ce SUA vor reduce tarifele vamale aplicate produselor indiene de la 50% la 18%, aliniindu-le la tarifele negociate cu vecinii regionali ai Indiei.

Dar cel mai important punct a fost că Modi „a fost de acord să înceteze achiziționarea de petrol rusesc”, ceea ce, potrivit lui Trump, „va contribui la încetarea războiului din Ucraina”.

În aprilie 2025, India s-a confruntat cu o rată tarifară de 26% conform introducerii tarifelor „Ziua Eliberării” a lui Trump, iar în august a fost impusă o rată tarifară de 25%. Ulterior, Trump a aplicat un alt tarif de 25% asupra mărfurilor indiene, deoarece țara importa petrol rusesc la preț redus, ceea ce a contribuit la finanțarea războiului din Ucraina. Oficialii indieni au protestat că alte țări care cumpărau și mai mult petrol rusesc – în special China – nu au primit tarife punitive.

În ciuda tarifelor ridicate, SUA au importat bunuri și servicii din India în valoare de cel puțin 95 de miliarde de dolari în 2025 (conform datelor disponibile până în noiembrie) și au exportat bunuri și servicii în valoare de cel puțin 42 de miliarde de dolari. În 2024, India era al zecelea partener comercial al Americii. În 2023, India a depășit China ca cea mai populată țară din lume, cu o populație de peste 1,4 miliarde de locuitori și în continuă creștere.

Negocierile bilaterale privind tarifele au fost blocate până când New Delhi a anunțat un acord comercial amplu cu Uniunea Europeană, pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a numit „mama tuturor acordurilor”. Trump a anunțat acordul comercial cu India la scurt timp după aceea.

Deși nu există detalii cu privire la forma exactă a acordului comercial dintre SUA și India, pare evident că acordul nu va afecta tarifele aplicabile tuturor produselor. Exporturile indiene, precum produsele farmaceutice și electronice de larg consum (inclusiv smartphone-uri în valoare de aproape 5 miliarde de dolari), sunt deja scutite de tarifele impuse de Trump.

De asemenea, într-un interviu recent, reprezentantul comercial al SUA, Jameson Greer, a declarat că India va menține tarifele protecționiste pentru unele produse agricole; orezul, carnea de vită, soia, zahărul și produsele lactate au fost scutite de acordul comercial al Indiei cu Uniunea Europeană.

Până în prezent, publicul cunoaște această înțelegere doar din declarațiile oficiale ale autorităților, nu dintr-un acord propriu-zis.

Într-un anunț separat, prim-ministrul Modi a confirmat unele dintre detaliile menționate de Trump, dar a omis altele.

„A fost minunat să vorbesc astăzi cu dragul meu prieten, președintele Trump”, a scris Modi. „Sunt încântat că produsele fabricate în India vor beneficia acum de o reducere a tarifului vamal de 18%”.

Cu toate acestea, Modi nu a menționat nimic despre un acord privind achiziționarea unui număr atât de mare de produse americane, nici despre reducerea importurilor de petrol rusesc.

La rândul său, Kremlinul susține că nu a auzit nimic despre întreruperea livrărilor de petrol rusesc către India și că nu ar accepta o astfel de declarație fără să reacționeze.

„Nu am auzit încă nicio declarație din partea Delhi cu privire la această chestiune”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Acesta este cel mai important lucru pentru noi și intenționăm să dezvoltăm în continuare relațiile bilaterale cu Delhi”.

Timp de decenii după obținerea independenței, India a menținut relații strânse cu Uniunea Sovietică, dar în ultimele decenii s-a deschis mai mult către Statele Unite.

Cu toate acestea, în ciuda afirmațiilor Rusiei, importurile indiene de petrol rusesc sunt în scădere de câteva luni. Importurile de petrol rusesc au scăzut cu 22% din noiembrie până în decembrie și cu încă 12% din decembrie până în ianuarie. India importă în prezent 1,2 milioane de barili pe zi (bpd) de țiței rusesc, comparativ cu 2 milioane de bpd în iunie 2025.

Chiar dacă au pierdut contractul cu India, vicepremierul rus Alexander Novak s-a lăudat că regimul ar putea găsi probabil un alt cumpărător. „În general, resursele noastre energetice sunt la mare căutare”, a spus el. „Vedem asta des. Oferta va găsi întotdeauna cerere, deoarece echilibrul este menținut”.

Novak nu a menționat, însă, faptul că Rusia este nevoită să-și vândă petrolul la prețuri foarte reduse pentru a găsi cumpărători dispuși să sfideze sancțiunile americane și să-i finanțeze războiul. Marți, petrolul rusesc Urals se vindea cu 27,10 dolari mai puțin pe baril decât petrolul Brent, referința mondială în materie de petrol (care se vindea marți după-amiază cu 63-64 dolari pe baril).

Novak ar putea avea dreptate când spune că Rusia ar putea găsi un alt cumpărător dacă India încetează să mai cumpere petrolul său, cel mai probabil China, care importă deja aproape jumătate din exporturile de petrol rusești. Dar lista cumpărătorilor Rusiei nu este nesfârșită, iar presiunea exercitată de Trump asupra celor mai rele regimuri din lume (Iran, Venezuela) ar putea reduce și mai mult această listă.

Anunțul privind acordul comercial dintre SUA și India umple unul dintre cele mai mari goluri rămase în procesul de reformare a politicii externe a SUA de către președintele Trump. India nu este doar cea mai populată țară din lume. Este, de asemenea, o țară aliniată strategic împotriva Chinei și terorismului islamist.

Cu toate acestea, India rămâne una dintre țările cu cea mai mare persecuție a creștinilor, ocupând locul 12 în Lista Mondială de Supraveghere 2026 realizată de Open Doors USA. O mare parte din persecuție este ostilitate culturală, dar guvernul naționalist hindus adesea închide ochii, chiar dacă nu susține sau nu conduce în mod deschis persecuția.

Orice aliniere solidă între SUA și India ar trebui să abordeze această persecuție a creștinilor, dar aceasta nu s-a numărat printre subiectele pe care președintele Trump a declarat că le-a abordat cu prim-ministrul Modi. Până în prezent, angajamentul Americii față de India rămâne în primul rând pragmatic, nu unul moral.

Foto: Trump White House / Flickr

