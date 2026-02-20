Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a raportat un deficit bugetar estimat la 5,4 miliarde de dolari, marcând prima dată în istorie când un soc

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a raportat un deficit bugetar estimat la 5,4 miliarde de dolari, marcând prima dată în istorie când un socialist a rămas fără bani. O satiră marca The Babylon Bee.

Într-o încercare disperată de a-și pune în aplicare toate politicile socialiste, Mamdani a lansat ideea unei creșteri generale a impozitului pe proprietate cu 9,5% ca mijloc de a depăși acest deficit bugetar surprinzător.

„Pur și simplu nu înțeleg. Socialiștii nu rămân niciodată fără bani”, ar fi spus Mamdani, vizibil frustrat, în timpul unei ședințe privind bugetul la care au participat toți angajații. „Ei bine, e timpul să mărim impozitele. Sau poate am putea începe să vindem organe. Putem vinde organe? Nu ale mele, desigur”.

Potrivit istoricului economic Michael Billbur, Mamdani a demonstrat că fundamentele tipic impenetrabile ale socialismului pot avea unele lacune.

„Guvernele socialiste au, în general, prea mulți bani și nu au niciodată nevoie să recurgă la abuzuri asupra poporului”, a spus el. „URSS era o utopie futuristă în care nu se întâmpla niciodată nimic rău. De aceea rămâne și astăzi un exemplu prosper de măreție socială. Este cu adevărat surprinzător să vedem că a eșuat în New York. Nu sunt sigur care este problema lui Mamdani”. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

La momentul publicării, Zohran Mamdani autorizase poliția să adune persoanele fără adăpost și să le recolteze organele pentru binele cauzei.

