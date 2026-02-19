Presiunea pentru interzicerea accesului adolescenților la rețelele sociale se extinde la nivel global

Liderii din Europa, SUA și Asia intenționează să împiedice utilizatorii mai tineri să exploreze fluxurile de știri, invocând riscurile pentru sănătate

Liderii din Europa, SUA și Asia intenționează să împiedice utilizatorii mai tineri să exploreze fluxurile de știri, invocând riscurile pentru sănătatea mintală

Măsurile de interzicere a accesului adolescenților mai tineri la rețelele sociale devin, ei bine, virale.

Ceea ce a început ca o măsură legislativă izolată luată de Australia în toamna anului trecut s-a răspândit în mai mult de zece de capitale, unde liderii profită de problemele ridicate de utilizarea internetului de către copii pentru a atrage atenția părinților de toate orientările politice.

Aceasta se adaugă la reacția negativă tot mai puternică împotriva utilizării smartphone-urilor de către adolescenți, care este considerată de unii critici drept cauza deteriorării sănătății mintale și a epidemiei de dependență de ecrane.

De la Paris la New Delhi, limitarea accesului copiilor la aplicații precum TikTok, Instagram și YouTube este în prezent dezbătută sau implementată, marcând un punct de cotitură în discuția privind reglementarea rețelelor sociale și un potențial blocaj în fluxul de utilizatori al companiilor din domeniul tehnologiei.

În Statele Unite, Florida a declarat că a început să aplice interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către persoanele cu vârsta sub 14 ani, iar unele state, printre care California și New York, au adoptat legi care impun afișarea de etichete de avertizare cu detalii privind potențialele efecte nocive ale aplicațiilor de socializare asupra copiilor și adolescenților.

Proprietarul Instagram, Meta Platforms, și YouTube, deținut de divizia Alphabet a Google, se apără în prezent într-un proces civil în California, care se concentrează pe potențialele daune cauzate de aplicațiile de social media asupra sănătății mentale a adolescenților.

Miercuri, directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a apărat practicile companiei sale în cadrul unei declarații sub jurământ, în contextul întrebărilor privind eforturile companiei sale de a atrage mai mult timp și atenție din partea utilizatorilor. Directorul executiv a afirmat că obiectivele de creștere ale Meta reflectă dorința de a oferi utilizatorilor ceva util, nu de a-i face dependenți, și că compania nu încearcă să atragă copiii ca utilizatori.

TikTok și Snap au ajuns la o înțelegere înainte de proces. Avocații companiilor au declarat că produsele lor nu creează dependență și nu sunt responsabile pentru problemele de sănătate mintală ale reclamantului.

Limitele de vârstă propuse în țările europene, inclusiv în Regatul Unit, Franța și Austria, variază, dar în general au ca scop împiedicarea copiilor și adolescenților mai mici să acceseze platforme care oferă fluxuri de videoclipuri și postări scurte.

Noile inițiative reflectă voința politică tot mai puternică de a aborda problema dacă utilizarea pe scară largă a rețelelor sociale și a smartphone-urilor este de vină pentru creșterea anxietății, depresiei și automutilării în rândul adolescenților și dacă cea mai bună modalitate de a combate aceste flageluri este blocarea accesului tinerilor.

Aplicațiile utilizează adesea algoritmi care personalizează conținutul afișat utilizatorilor în funcție de activitatea lor de navigare, o caracteristică care, potrivit criticilor, îi captivează pe tineri în medii online dăunătoare. Alții menționează efectele negative potențiale ale utilizării excesive a smartphone-urilor și a notificărilor telefonice asupra somnului și dezvoltării creierului.

În decembrie, Australia a devenit prima țară care a blocat accesul persoanelor sub 16 ani, obligând companiile de socializare, printre care Meta, ByteDance, proprietarul TikTok, și YouTube, să dezactiveze milioane de conturi de socializare ale adolescenților.

De atunci, camera inferioară a Parlamentului francez a adoptat o interdicție pentru utilizatorii de social media cu vârsta sub 15 ani, cu scopul de a promulga o lege înainte de începerea noului an școlar. Spania plănuiește o interdicție pentru adolescenții cu vârsta sub 16 ani, liderii guvernului german au susținut o interdicție, iar Marea Britanie va începe luna viitoare o consultare publică cu privire la o interdicție similară.

Studii recente efectuate în SUA și Europa sugerează că majoritatea adolescenților utilizează zilnic aplicații de socializare. În Franța, un raport al Parlamentului a constatat că aproximativ 93% dintre elevii de gimnaziu au conturi pe rețelele de socializare. În SUA, majoritatea adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani spun că vizitează zilnic YouTube, TikTok și Instagram, iar aproximativ o cincime dintre ei afirmă că o fac „aproape constant”, potrivit Pew Research Center.

Cu toate acestea, companiile din domeniul tehnologiei, precum și unele grupuri care militează pentru drepturile digitale și drepturile copiilor, susțin că măsurile de limitare a vârstei sunt instrumente ineficiente, care riscă să aibă efecte negative. Acestea afirmă că interdicțiile îi izolează pe adolescenți de sursele de conectare, apartenență și învățare. Criticii adaugă că legătura cauzală între rețelele sociale și problemele de sănătate mintală ale adolescenților rămâne nedovedită.

În Australia, există unele dovezi anecdotice că adolescenții mai tineri s-au orientat în schimb către jocurile online multiplayer cu funcții de chat care nu sunt vizate de interdicție. YouTube afirmă că interdicția din Australia a fost adoptată în grabă și nu a dus la o experiență mai sigură pentru adolescenți.

Meta, proprietarul Snap, TikTok, YouTube și Instagram, afirmă că este mai sigur pentru adolescenți să acceseze experiențele adecvate vârstei pe care le oferă. În funcție de aplicație, acestea includ restricții de conținut și blocări ale mesageriei și transmisiunilor live, precum și limite de utilizare și linkuri către conturile părinților. YouTube afirmă că intenționează, în următoarele săptămâni, să ofere părinților posibilitatea de a bloca accesul adolescenților la Shorts, serviciul său de videoclipuri scurte.

Mai mulți directori din domeniul tehnologiei au recunoscut în privat că multe dintre interdicțiile propuse vor deveni probabil lege, deoarece reprezintă o victorie politică ușoară, care atrage părinții de dreapta și de stânga. Pentru unele companii din domeniul tehnologiei, lobby-ul s-a concentrat pe domeniul de aplicare – pentru a fi scutite sau, cel puțin, pentru a se asigura că și concurenții sunt incluși.

Meta și TikTok au susținut că YouTube ar trebui să fie inclus în interdicții. Snap, la rândul său, susține că este în primul rând o aplicație de mesagerie și ar trebui exclusă. YouTube a declarat că se opune interdicțiilor generale.

Impactul financiar imediat asupra companiilor de social media ar putea fi limitat, deoarece multe dintre acestea restricționează deja publicitatea adresată minorilor, bazându-se doar pe categorii generale, cum ar fi locația generală. Un cost mai direct al noilor interdicții ar fi întreruperea fluxului de potențiali utilizatori care ar rămâne fideli aplicației și după ce ar deveni adulți.

