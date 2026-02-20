„O amenințare extraordinară” – Trump prelungește sancțiunile împotriva Rusiei pe fondul războiul din Ucraina

Administrația Trump a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu încă un an, invocând Crimeea, Donbasul și invazia pe scară largă, în timp ce oficialii

Președintele Donald Trump a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu încă un an, invocând anexarea Crimeei de către Moscova, războiul din Donbas și invazia pe scară largă a Ucrainei.

O notificare prezidențială din 18 februarie – care urmează să fie publicată în Registrul Federal pe 20 februarie – garantează că măsurile vor rămâne în vigoare după 6 martie 2026.

„Prelungesc cu un an starea de urgență națională declarată prin Ordinul Executiv 13660”, se menționează în document.

Regimul de sancțiuni a fost introdus pentru prima dată în 2014, sub administrația Obama, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. De atunci, acesta a fost extins prin ordine executive ulterioare.

În ultima sa notificare, guvernul SUA a declarat că acțiunile Rusiei continuă să reprezinte „o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale și a politicii externe” a Statelor Unite.

Ordinul executiv 13660 constituie baza juridică a arhitecturii sancțiunilor impuse de Washington împotriva Moscovei. Măsuri suplimentare – inclusiv ordinele executive 14065 și 14068 emise în 2022 – au extins restricțiile în urma lansării invaziei rusești la scară largă.

Sancțiunile includ măsuri personale care vizează:

asociații președintelui rus Vladimir Putin, oligarhii și înalții funcționari;

restricții sectoriale care limitează accesul la tehnologia, capitalul și echipamentele energetice occidentale;

interdicții privind importul și exportul de bunuri strategice;

și restricții privind tranzacțiile care implică datoria suverană a Rusiei.

Reînnoirea anuală este necesară pentru a preveni expirarea automată a restricțiilor.

Presiunea sancțiunilor americane a împins expunerea comercială a Rusiei la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii, cu cifre comparabile cu ultimii ani ai Uniunii Sovietice.

