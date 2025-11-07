SATIRĂ | Mamdani mută biroul primarului sub spitalul de copii din New York

În prima sa acțiune oficială în calitate de primar ales al orașului New York, Zohran Mamdani a mutat biroul primarului sub un spital de copii. O satir

În prima sa acțiune oficială în calitate de primar ales al orașului New York, Zohran Mamdani a mutat biroul primarului sub un spital de copii. O satiră marca The Babylon Bee.

Biroul primarului se afla în Primăria New Yorkului din 1812, dar Mamdani era hotărât să-l mute când a aflat că nu era poziționat strategic în spatele unor scuturi umane.

„Acest loc nu corespunde nevoilor noastre pentru un sediu”, a spus el, aparent neștiind că nu era o practică americană să aliniezi pereții cu copii bolnavi.

Se pare că alegătorii au fost șocați să afle că Mamdani și-a mutat biroul sub un spital de copii, dar au fost asigurați că acest lucru era „perfect normal” și „nu era nimic îngrijorător”.

„Aceasta este procedura standard”, a spus Mamdani, vizibil surprins de îngrijorarea tuturor. „Întotdeauna îți ascunzi biroul sub un loc pe care nimeni nu ar îndrăzni să-l atace. Este o strategie genială care s-a dovedit a fi eficientă”.

Mamdani este originar din Uganda, unde operează o organizație teroristă străină cunoscută sub numele de Forțele Democratice Aliate (ADF). Aceștia evită detectarea amestecându-se în comunitate, o strategie care, potrivit lui Mamdani, i-a fost de mare folos în viață. „Copiii sunt viitorul meu”, a spus el, detaliind strategia sa. „Atâta timp cât sunt înconjurat de copii, nimeni nu poate să mă atingă”.

„Cu cât sunt mai bolnavi, cu atât mai bine”, a adăugat el. „Oamenilor le este prea milă de ei ca să le facă probleme”.

