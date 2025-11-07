Trump, despre retragerea parțială a trupelor americane: „Trupele rămân în România, modificăm doar rotația”

„Românii, un popor grozav. Relația cu România este foarte bună” În timpul unei conferințe de presă la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, pr

„Românii, un popor grozav. Relația cu România este foarte bună”

În timpul unei conferințe de presă la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele Donald Trump a fost întrebat dacă numărul soldaților americani staționați în România va suferi modificări, în contextul în care s-a anunțat o redimensionare a militarilor americani din unele baze NATO din Europa.

Mai întâi a răspuns Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Acesta a subliniat că forțele americane vor rămâne în România și că doar rotația acestora se va modifica. Președintele Trump a întărit spusele lui Hegseth, spunând despre români că sunt „un popor grozav”.

„Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim trupe. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a comentat Trump.

După alte comentarii privind faptul că trupele americane rămân staționate în România și că se fac modificări doar în privința rotației militarilor, Trump a revenit spunând că „relația cu România este una foarte bună”.

„Nu, (Pentagonul) nu a ignorat nimic din ceea ce am spus. Ceea ce au făcut a fost să aducă modificări. Ne mutăm (trupele). Numărul total este același, dar mutăm oamenii. Îmi place poporul român. Cred că sunt oameni minunați”, a precizat Trump. „Relația cu România este foarte bună. Relația cu Europa este foarte bună. Nu sunt de acord cu ceea ce face Europa în ceea ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei în multe alte privințe”, a adăugat Trump. La rândul său, Secretarul De Război, Pete Hegseth a adăugat că vor „rămâne trupe în România“ și a existat o comunicare între SUA și NATO pe acest subiect. „Nu, nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul (retragerea parțială) face parte din viziunea pe care o avem asupra Europei. Și vor rămâne trupe în România, dar vor exista unele schimbări în ceea ce privește modul în care le rotim, numărul lor… Am coordonat toate acestea cu secretarul general Mark Rutte, prin intermediul EUCOM (Comandamentul militar strategic al SUA pentru Europa), prin intermediul aliaților noștri. Toată lumea a fost informată în prealabil”, a confirmat și Hegseth.

Congresul SUA, scrisoare de revoltă împotriva retragerii trupelor din România: Coaliție rară între democrați și republicani

Republicanii şi democraţii din Congresul SUA au făcut o rară alianţă pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând, printr-un demers oficial, că această mişcare ar putea transmite un mesaj de retragere în faţa Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă.

Poziția este oficializată într-o scrisoare adresată secretarului apărării Pete Hegseth, emisă joi, şi iniţiată de Bill Keating, democrat, membru al Subcomisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor, Brian Fitzpatrick, republican, copreşedinte al grupului pentru relaţiile cu Ucraina, Tom Suozzi (democrat) şi Michael Turner (republican), ultimii doi copreşedinţi ai grupului din Congresul SUA pentru relaţiile cu România.

