România, invitată de Administrația Trump într-un parteneriat privind minereurile rare

Miercuri, Statele Unite au prezentat noi inițiative pentru mobilizarea aliaților într-un bloc comercial preferențial pentru minerale critice, inclusiv prețuri minime coordonate, în contextul eforturilor Washingtonului de a contracara dominația Chinei pe piața vitală pentru tehnologie și apărare. România a fost invitată de Administrația Trump să facă parte din acest acord.

Planurile au fost discutate în cadrul unei reuniuni ministeriale privind mineralele critice, care a avut loc săptămâna aceasta la Washington și la care au participat reprezentanți din 54 de țări, Uniunea Europeană și înalți funcționari ai administrației Trump.

După eveniment, Washingtonul a anunțat că a semnat acorduri bilaterale privind mineralele critice cu 11 țări, pe baza a 10 pacturi similare semnate în ultimele cinci luni. De asemenea, au fost finalizate negocierile cu alte 17 țări.

„Statele Unite şi ţările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanţurile de aprovizionare sigure şi fiabile cu minerale critice sunt esenţiale pentru securitatea economică şi naţională comună şi îşi reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, potrivit Ambasadei SUA în România. „Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare”, a transmis Ministerul român de Externe în urma vizitei Ministrului Țoiu la Washington D.C.

Obiectivele acordurilor sunt de a aborda provocările legate de stabilirea prețurilor, de a stimula dezvoltarea, de a crea piețe mai echitabile și de a extinde accesul la finanțare în sectorul mineralelor critice.

Secretarul de stat Marco Rubio, care a găzduit reuniunea ministerială, a anunțat miercuri și înființarea „Forumului pentru angajament geostrategic în domeniul resurselor (FORGE)”, un parteneriat menit să coordoneze politicile și proiectele critice în domeniul mineralelor.

„Avem o serie de țări care au semnat acest acord și sperăm că multe altele vor face același lucru… Scopul FORGE este de a promova colaborarea și de a construi o rețea de parteneri în întreaga lume”, a declarat Rubio.

Rubio a avertizat asupra riscurilor legate de concentrarea mineralelor critice într-o „singură țară”, făcând referire în mod evident la China, inclusiv asupra influenței geopolitice și potențialelor perturbări cauzate de pandemii sau instabilitate.

În ultimii ani, Beijingul și-a folosit poziția dominantă pe piața mineritului și rafinării celor mai importante minerale ca instrument geopolitic, restricționând în mod selectiv exporturile.

Rubio a criticat, de asemenea, „practicile neloiale”, precum subvențiile de stat care au subminat concurența, făcând proiectele neviabile din punct de vedere economic.

Într-o declarație separată, vicepreședintele JD Vance a afirmat că SUA urmăresc „eliminarea problemei invaziei piețelor noastre cu minerale critice ieftine, care subminează producătorii interni”.

„Vom stabili prețuri de referință pentru mineralele critice în fiecare etapă a producției”, a declarat Vance. „Pentru membrii zonei preferențiale, aceste prețuri de referință vor funcționa ca un prag minim menținut prin tarife ajustabile, pentru a susține integritatea prețurilor”.

Aceste evoluții au loc în contextul eforturilor mai ample ale administrației Trump de a construi lanțuri de aprovizionare mai puternice cu minerale critice.

Foto: US Department of State / X

