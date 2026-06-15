Senatul României cere Suediei repatrierea fetelor Sara și Tiana și reunificarea familiei Samson | FOTO

Senatul României a adoptat, luni, în unanimitate, o declarație prin care solicită autorităților suedeze repatrierea de urgență a minorelor Sara și Tia

Senatul României a adoptat, luni, în unanimitate, o declarație prin care solicită autorităților suedeze repatrierea de urgență a minorelor Sara și Tiana Samson și reunificarea familiei. Declarația a fost adoptată în prezența familiei Samson și a familiei Bodnariu, la inițiativa senatorului Titus Corlățean.

Înaintea votului din plen, textul declarației a fost aprobat în unanimitate de Comisia pentru Politică Externă a Senatului.

Potrivit documentului adoptat, Senatul solicită autorităților suedeze înapoierea celor două fete la părinți și repatrierea lor de urgență, argumentând că acestea dețin exclusiv cetățenie română și sunt reținute în Suedia împotriva voinței statului român, cu încălcarea regulilor elementare ale dreptului internațional.

Prin această declarație, Senatul României transmite oficial autorităților suedeze solicitarea de reîntregire a familiei Samson și de revenire a celor două minore în România.

Textul integral al declarației poate fi citit AICI

Rezumatul Declarației

Senatul afirmă că interesul superior al copilului și dreptul la viață de familie trebuie să fie principiile fundamentale în orice decizie privind separarea copiilor de părinți.

și trebuie să fie principiile fundamentale în orice decizie privind separarea copiilor de părinți. Documentul exprimă îngrijorare față de situațiile în care copii ai unor cetățeni români aflați în străinătate sunt luați în custodie de autoritățile statelor de reședință pe baza unor suspiciuni sau acuzații considerate insuficient verificate.

față de situațiile în care copii ai unor cetățeni români aflați în străinătate sunt luați în custodie de autoritățile statelor de reședință pe baza unor suspiciuni sau acuzații considerate insuficient verificate. Declarația susține că astfel de măsuri trebuie să fie proporționale, justificate și temporare , iar autoritățile trebuie să urmărească, cu prioritate, reunificarea familiei , nu separarea permanentă.

, iar autoritățile trebuie să urmărească, cu prioritate, , nu separarea permanentă. Cazul Sara și Tiana Samson este prezentat ca unul în care Senatul consideră necesară implicarea autorităților române pentru apărarea drepturilor celor două cetățene române și pentru facilitarea revenirii lor în familie.

este prezentat ca unul în care Senatul consideră necesară implicarea autorităților române pentru apărarea drepturilor celor două cetățene române și pentru facilitarea revenirii lor în familie. Sunt invocate numeroase instrumente juridice internaționale și europene , inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția ONU privind Drepturile Copilului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru a argumenta că separarea copiilor de familie trebuie să fie o măsură excepțională.

, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția ONU privind Drepturile Copilului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru a argumenta că separarea copiilor de familie trebuie să fie o măsură excepțională. Documentul subliniază rolul statului român de a acorda sprijin consular și diplomatic cetățenilor români aflați în astfel de situații.

cetățenilor români aflați în astfel de situații. Senatul solicită cooperarea autorităților competente și dialog cu autoritățile statului în care se află copiii, astfel încât soluția să respecte drepturile fundamentale și interesul superior al minorilor.

și dialog cu autoritățile statului în care se află copiii, astfel încât soluția să respecte drepturile fundamentale și interesul superior al minorilor. Declarația se încheie cu reafirmarea angajamentului Senatului pentru protejarea drepturilor cetățenilor români și pentru promovarea respectării normelor internaționale privind protecția copilului.

În luna iunie și iulie românii organizează o serie de proteste internaționale pentru susținerea familiei Samson: București, Madrid, Roma, Copenhaga, Washington D.C., Brisbane și Stockholm.

Tribuna.US a relatat pe larg, în ultimii ani, cazul familiei Samson, aducând în atenția publicului seria de abuzuri la care sunt supuse Sara și Tiana, fiicele familiei, în custodia Socialförvaltningen Hässleholm. Mai multe informații în exclusivitate aici – https://tribuna.us/?s=samson

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