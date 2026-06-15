Rusia a bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ortodoxe din Ucraina

Ucraina a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone rusești. Valuri de explozii au răsunat în capitala Kiev în primele ore ale zilei de luni, în

Ucraina a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone rusești. Valuri de explozii au răsunat în capitala Kiev în primele ore ale zilei de luni, în timp ce raidurile aeriene au ucis cel puțin nouă persoane în întreaga țară.

Printre obiectivele lovite în acest atac s-a numărat Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavra Pechersk din Kiev, unul dintre cele mai importante situri religioase ale Ucrainei, precum și mai multe clădiri rezidențiale din oraș.

Imaginile de la Lavra Pechersk, sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO, arătau flăcări uriașe care se ridicau spre cupolele catedralei. Șase persoane au fost rănite.

„Acoperișul unuia dintre cele mai sfinte locuri din lumea creștină – Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pechersk – arde”, a scris pe platforma X Mitropolitul Epifanie, liderul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Premierul Iulia Sviridenko a postat o fotografie cu mănăstirea în flăcări și a scris:

„Un atac brutal asupra poporului și moștenirii noastre. Aceasta este adevărata față a valorilor ortodoxe ale Rusiei. Avem nevoie de rugăciuni pentru salvarea acestui lăcaș sfânt de la distrugere. O altă crimă rusească împotriva umanității, împotriva istoriei, împotriva creștinismului”.

Autoritățile au raportat pagube în 16 puncte din capitală, în timp ce zgomotul sistemelor de interceptare și exploziile au zguduit ferestrele din centrul orașului.

Atacurile din Ucraina au venit după ce președintele rus Vladimir Putin avertizase că Moscova va lovi Ucraina cu atacuri „sistematice”, în contextul unor noi semne privind dificultățile armatei ruse pe front.

Aceste lovituri urmează unei perioade de relativă liniște la Kiev în ultimele zile, timp în care Moscova și-a pregătit forțele de drone și rachete pentru cea mai recentă dintr-o serie de atacuri aeriene masive.

Foto: X

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