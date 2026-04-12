Sfârșitul unei ere în Ungaria: Viktor Orbán, zdrobit în alegeri după 16 ani de guvernare

Partidul lui Viktor Orbán, Fidesz, a pierdut duminică alegerile parlamentare după un scor zdrobitor al opoziției. Aflat de 16 ani la putere, Orbán părăsește funcția de prim-ministru al Ungariei.

Apropiat al regimului Putin, pe Viktor Orbán nu l-a ajutat prea mult nici susținerea de conjunctură manifestată de Donald Trump și JD Vance. Alegerile parlamentare de duminică au înregistrat cea mai mare rată de participare din istoria postcomunistă a Ungariei, au declarat oficialii cu puțin înainte de închiderea urnelor, aproape 78% (6 milioane de cetățeni) dintre alegătorii cu drept de vot exprimându-și opțiunea politică.

După numărarea a 70% din voturi, adversarul său, Péter Magyar și partidul de centru-dreapta Tisza, este pe cale să obțină 137-139 de locuri în parlamentul de 199 de locuri. Partidul Fidesz al lui Orbán încearcă să obțină peste 50 de locuri.

Viktor Orban își recunoaște înfrângerea

Magyar a anunțat pe Facebook la ora 21:12 că: „Prim-ministrul Viktor Orbán tocmai ne-a sunat pentru a ne felicita pentru victoria noastră”.

„Rezultatul alegerilor este dureros, dar clar, am felicitat partidul câștigător”, a declarat Viktor Orban într-o conferință de presă.

Dacă această diferență de voturi se menține, Magyar va obține o majoritate calificată care îi va permite să desființeze elementele-cheie ale „democrației iliberale” a lui Orbán — punând capăt controlului strict exercitat de prim-ministru asupra sistemului judiciar, afacerilor de stat și mass-mediei.

Conform Constituției , prim-ministrul Ungariei este numit de Parlament.

Cine este Péter Magyar

De la omul sistemului la principalul adversar al lui Orbán.

În vârstă de 45 de ani, avocat și tată a trei copii, Peter Magyar a fost ani la rând apropiat de partidul lui Viktor Orbán și de cercul de putere construit în jurul acestuia. A ocupat funcții în instituții de stat și companii publice și a fost considerat mult timp un om al sistemului.

Viața sa personală este strâns legată de politica de la Budapesta. Fosta sa soție, Judit Varga, de care a divorțat în 2023, a fost ministru al Justiției și una dintre cele mai influente figuri ale guvernului Orbán.

În timpul mandatului său, președinta Ungariei de atunci, Katalin Novák, a acordat o grațiere controversată unui bărbat condamnat pentru complicitate la mușamalizarea unor abuzuri sexuale asupra minorilor într-un centru de protecție. Grațierea a fost contrasemnată de Judit Varga în calitate de ministru al Justiției, iar scandalul a declanșat proteste masive și, în final, demisia ambelor oficiale.

Divorțul lui Magyar de Varga a marcat o ruptură spectaculoasă, care a depășit rapid sfera personală și s-a transformat într-un scandal politic major. După despărțire, el a părăsit Fidesz și a început să lanseze acuzații publice la adresa sistemului din care făcuse parte. Magyar a publicat inclusiv înregistrări audio în care fosta sa soție ar vorbi despre intervenții și presiuni în dosare sensibile de corupție.

După ruptura de Fidesz, Peter Magyar a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai guvernării Orbán, pe care o acuză că este dominată de corupție și de o elită restrânsă care controlează economia și instituțiile statului.

Ascensiunea sa politică a fost rapidă: în doar câteva luni, Magyar a fondat partidul Tisza, reușind să mobilizeze un electorat divers – de la conservatori dezamăgiți de Fidesz până la votanți pro-europeni.

Programul său politic promite reforme profunde ale statului, reducerea influenței politice asupra justiției și administrației, combaterea corupției și transparentizarea cheltuielilor publice. În plan extern, Magyar susține o apropiere mai puternică de Uniunea Europeană.

Foto: Steffen Prößdorf (CC BY-SA 4.0)

