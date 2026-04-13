Cine este Peter Magyar, omul care l-a detronat pe Viktor Orbán

Succesul lui Magyar în alegerile din Ungaria se datorează în mare parte nemulțumirii generale a opiniei publice față de corupție și îngrijorării legate de creșterea economică lentă

Partidul lui Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, politician conservator și deputat în Parlamentul European, a dat o lovitură zdrobitoare în alegerile de duminică din Ungaria, detronându-l pe Viktor Orban, prim-ministru timp de 16 ani.

Magyar, care a studiat dreptul, a fost un membru puțin cunoscut al partidului Fidesz al lui Orbán timp de mai bine de două decenii, ocupând funcția de diplomat la Bruxelles și deținând funcții de conducere în agenții de stat. A fost căsătorit cu Judit Varga, o figură importantă a partidului Fidesz, până în 2023.

În vârstă de 45 de ani, avocat și tată a trei copii, Peter Magyar a fost ani la rând apropiat de partidul lui Viktor Orbán și de cercul de putere construit în jurul acestuia.

Magyar a ieșit în prim-plan în 2024, după ce s-a despărțit de Viktor Orbán în urma unui scandal politic declanșat de dezvăluirile potrivit cărora un bărbat condamnat pentru mușamalizarea unor abuzuri sexuale într-un centru de plasament fusese grațiat. În acel an, Magyar a înființat Tisza, o mișcare politică nou-înființată care a obținut 30% din voturi în Ungaria la alegerile pentru Parlamentul European.

În timpul mandatului său, președinta Ungariei de atunci, Katalin Novák, a acordat o grațiere controversată unui bărbat condamnat pentru complicitate la mușamalizarea unor abuzuri sexuale asupra minorilor într-un centru de protecție. Grațierea a fost contrasemnată de Judit Varga în calitate de ministru al Justiției, iar scandalul a declanșat proteste masive și, în final, demisia ambelor oficiale.

Divorțul lui Magyar de Varga a marcat o ruptură spectaculoasă, care a depășit rapid sfera personală și s-a transformat într-un scandal politic major. După despărțire, el a părăsit Fidesz și a început să lanseze acuzații publice la adresa sistemului din care făcuse parte. Magyar a publicat inclusiv înregistrări audio în care fosta sa soție ar vorbi despre intervenții și presiuni în dosare sensibile de corupție.

La alegerile parlamentare din Ungaria de duminică, cu 99% din voturi numărate, partidul este pe cale să obțină 138 de mandate, adică o majoritate de peste două treimi.

Campania sa a fost alimentată în mare parte de nemulțumirea generalizată a opiniei publice față de corupție, în special față de deturnarea a miliarde de euro din fondurile UE, precum și de îngrijorarea legată de creșterea economică lentă a Ungariei. El a promis că va îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană, care a blocat fondurile de dezvoltare destinate Ungariei, pe fondul acuzațiilor că Orbán a subminat instituțiile democratice.

Magyar s-a concentrat, de asemenea, pe nivelul de trai și pe probleme precum sistemul de sănătate în stare de degradare din Ungaria. Cu toate acestea, el a evitat subiecte precum drepturile comunității LGBTQ și nu a făcut nicio referire la interzicerea paradei Budapest Pride de anul trecut. Și, deși a criticat orientarea domnului Orban către Rusia, subliniind lunga istorie a abuzurilor comise de Moscova împotriva Ungariei, el a evitat să vorbească despre războiul din Ucraina.

Magyar nu a fost primul adversar de dreapta al lui Orban.

La alegerile generale din 2022, adversarii divizați ai lui Orbán s-au raliat în spatele lui Peter Marki-Zay, un primar conservator, creștin practicant, dintr-un oraș mic, tată a șapte copii. Efortul a eșuat, încheindu-se cu o victorie zdrobitoare a partidului Fidesz, după ce partidul de la guvernare și-a mobilizat mașinăria mediatică pentru a-l prezenta pe Marki-Zay drept un belicos hotărât să trimită maghiarii să lupte împotriva Rusiei în Ucraina.

