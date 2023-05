Soldatul Navy SEAL care l-a ucis pe Osama bin Laden e furios: „Nu pot să cred că am luptat pentru așa ceva!”

Foto: Gage Skidmore/Flickr

Veteranul Navy SEAL Robert J. O’Neill, care a participat la misiunea de ucidere a teroristul islamic Osama bin Laden, critică U.S. Navy pentru că a recurs la un travestit cu scopul recrutării de noi membri, informează Shawn Fleetwood, The Federalist.

Recent, Micaela Burrow, de la The Daily Caller, a relatat că Marina Americană l-a selectat pe Joshua Kelley – un travestit care poartă numele de scenă Harpy Daniels și se identifică drept non-binar – pentru poziția de „ambasador digital al U.S. Navy“.

Potrivit articolului, programul pilot Digital Ambassador s-a desfășurat în perioada octombrie 2022-martie 2023 și a avut ca obiectiv „explorarea mediului digital pentru a ajunge la o gamă largă de potențiali candidați“ pentru recrutare.

O’Neill – un veteran de război decorat, care a servit timp de opt ani ca membru al echipei SEAL Six și a fost recompensat cu zeci de distincții pentru serviciile sale – a reacționat la acest articol pe Twitter, spunând că „nu-i vine să creadă că a luptat pentru așa măgărie“.

„Bun. Forțele navale americane folosesc acum un travestit pe post de recrutor“, a scris el. „M-am săturat. China ne va distruge“.

O’Neill nu este singurul veteran care a criticat forțele armate pentru acceptarea prostească a travestiților. Într-o postare pe Twitter, Kurt Schlichter, un editorialist de la Townhall.com și colonel în rezervă în cadrul Armatei, a prezis că America „va pierde următorul război“ în care va fi implicată.

„Tatăl meu, care a făcut parte din U.S. Navy, ar fi fost îngrozit, dar e drept că el a făcut parte dintr-un U.S. Navy care a câștigat războaie, nu care își ciocnea singură navele între ele“, a adăugat el într-o altă postare.

Ronny Jackson, contraamiral de marină în rezervă și reprezentant al Partidului Republican din Texas, și-a exprimat un dezgust similar, scriind pe Twitter:

„Cine ar mai vrea să se înroleze după ce vede videoclipurile cu travestitul Kelley?“. „Agendei woke extrem, extrem de bolnave a lui Biden pentru forțele noastre armate trebuie să i se pună capăt acum!!“, a spus el.

Veterani precum prezentatorul First TV Jesse Kelly și alți conservatori cunoscuți au exprimat opinii similare.

„Nu ne ‘distrug’ armata. Acum o construiesc. Pentru alte scopuri!“

Folosirea de către U.S. Navy a unui travestit pe post de „ambasador digital“ survine în contextul în care se preconizează că forțele militare își vor rata obiectivele de recrutare pentru anul fiscal 2023.

Luna trecută, The Military Times a dezvăluit că Marina, Forțele Aeriene și Armata SUA prevăd deficite de recrutare de „mii“ de persoane în acest an. În timp ce pentru U.S. Navy se estimează că cifra va fi cu aproximativ 6.000 de recruți mai mică decât obiectivul avut, Armata și Forțele Aeriene se pare că vor fi în minus cu 10.000 și, respectiv, 3.400 de noi recruți.

După cum a relatat anterior The Federalist, Departamentul Apărării a făcut presiuni asupra conducerii forțelor armate pentru a adopta ideologia discriminatorie „DEI“ încă de la preluarea mandatului de către președintele Joe Biden. DEI – care înseamnă „diversitate, echitate și incluziune“ – este o ideologie dezbinatoare și otrăvitoare care nu ține cont de merite și discriminează pe baza unor caracteristici precum culoarea pielii și preferințele sexuale.

Persoanele care se califică pentru o anumită poziție datorită meritelor lor, dar care nu îndeplinesc obiectivul de „diversitate“ al entității discriminatoare, sunt sacrificate în favoarea celor care îndeplinesc standardele identitare preferate.

La câteva luni după ce Biden a preluat funcția, de exemplu, conducerea Marinei SUA a primit instrucțiuni să „dirijeze și să monitorizeze toate demersurile DEI în cadrul Departamentului pentru a sincroniza politicile și inițiativele cheie … și pentru a dezvolta o strategie de promovare a DEI în întregul sistem“.

Tribuna.US