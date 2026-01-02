Spioni locali cu echipament letal: Cum au reinventat Israelul și Ucraina operațiunile secrete

O nouă fuziune puternică între vechile tehnici de spionaj uman și tehnologia de ultimă generație are un impact major asupra conflictelor cu miză mare

Când Israelul a lansat atacul de 12 zile asupra Iranului în luna iunie 2025, o rețea de agenți secreți pe teren s-a dovedit esențială în paralizarea apărării Teheranului. Unii dintre cei mai secreți agenți nu erau spioni profesioniști sau comando în camuflaj. Erau localnici obișnuiți, echipați cu gadgeturi israeliene de înaltă tehnologie. O analiză WSJ.

Agenția de intelligence israeliană, Mossad, a petrecut ani de zile identificând și cultivând în Iran o forță tăcută, incluzând victime ale represiunii iraniene, minorități etnice marginalizate de politicile regimului și oameni din Afganistan și alte țări vecine care pot trăi și lucra deschis în Iran. În tabere secrete din afara Iranului, Israelul și-a antrenat recruții să opereze echipamente sofisticate automatizate și controlate de la distanță, potrivit unor surse citate de WSJ.

Apoi Mossad le-a ordonat să-și continue viața de zi cu zi în Iran, ca parte a ceea ce numește o „operațiune de sertar” — una care rămâne liniștită, în rezervă, până când sertarul trebuie deschis. Acea zi a fost 13 iunie, când agenți poziționați strategic au folosit rachete, drone și alte arme introduse clandestin în Iran pentru a distruge sisteme de apărare antiaeriană și lansatoare de rachete din apropiere, potrivit declarațiilor israeliene și persoanelor familiarizate cu operațiunea.

Cu câteva săptămâni mai devreme, Kievul folosise un scenariu similar pentru a ataca flota de bombardiere strategice a Rusiei cu drone explozive. Versiunea reală a lui James Bond a Ucrainei, Artem Tîmofeev, este un DJ bărbos care posta pe SoundCloud sub numele Tim și care lucrase la moara de făină a tatălui său din Rusia. Tîmofeev și soția sa, artist tatuator, au pregătit în secret Operațiunea Pânza de Păianjen dintr-un depozit închiriat lângă un birou al securității de stat ruse, potrivit oficialilor ruși și ucraineni.

La fel ca agenții Israelului din Iran, Tîmofeev și soția sa sunt oameni obișnuiți care s-au integrat ușor în societatea rusă. Însă ei au folosit tehnologii avansate furnizate de coordonatorii lor din Kiev.

În ultimul an, Ucraina și Israelul au demonstrat o nouă fuziune puternică între spionajul clasic bazat pe agenți umani și echipamente de ultimă generație, oferind acțiunilor clandestine un impact disproporționat în conflicte cu miză mare. Această transformare a fost posibilă datorită electronicii, bateriilor și explozibililor din ce în ce mai compacți. Miniaturizarea, în special a surselor de energie, permite agențiilor de informații să echipeze agenți din teren cu capacități de neimaginat acum câțiva ani.

Până de curând, obținerea unui impact major de aproape, pe teritoriu ostil, presupunea de obicei trimiterea directă a unor agenți de elită, cu carieră, în pericol. Acum, odată cu apariția dispozitivelor puternice operate de la distanță sau autonome, cei care le folosesc nu mai trebuie să fie profesioniști experimentați. Amatori cu instruire minimă pot executa elemente critice din misiuni mai ample, precum plasarea dispozitivelor sau operarea lor lângă ținte greu accesibile. Fiind localnici, ei pot rămâne ascunși sau pot scăpa înainte de atac.

„Operatorul solitar de tip 007 nu mai este ceea ce căutăm acum”, a spus Eran Lerman, fost oficial de rang înalt în Consiliul Național de Securitate al Israelului și în serviciile de informații militare. „Acum, oamenii sunt vârful unei operațiuni foarte complexe”.

Agențiile de spionaj au folosit de mult timp tehnologia în mod inovator, inclusiv dispozitive mai fanteziste decât cele pe care James Bond le primește de la Q, maestrul gadgeturilor. Tehnologia este însă folosită și împotriva spionilor, iar această amenințare este exact motivul pentru care organizațiile de informații caută acum agenți locali din afara propriilor rânduri.

Supravegherea omniprezentă, urmărirea electronică și profilarea biometrică — cunoscute împreună sub numele de „praf digital” — au distrus operațiunile clasice sub acoperire. Statele Unite au descoperit acest lucru în 2003, când o echipă de aproape 25 de agenți care răpiseră un cleric egiptean în Italia pentru interogatoriu secret a fost demascată prin analiza registrelor telefoanelor mobile locale.

Mossad a fost la rândul său lovit de tehnologie în 2010, când o întreagă echipă trimisă să asasineze un oficial palestinian în Dubai a fost expusă de camerele de supraveghere. Poliția locală a publicat imagini statice din înregistrări și fotografii ale agenților din pașapoartele lor false, compromițându-le identitățile.

Eșecul a urmat unei tentative ratate din 1997, când agenți Mossad au încercat să asasineze un lider palestinian în Iordania, declanșând o criză diplomatică și demonstrând limitele capacității Israelului de a acționa în străinătate.

Cele două eșecuri au șocat Mossad, o organizație obișnuită să opereze cu impunitate. În 1960, agenții săi îl răpiseră pe nazistul Adolf Eichmann în Argentina și îl duseseră în Israel pentru a fi judecat. După ce teroriști palestinieni au ucis 11 sportivi israelieni la Jocurile Olimpice din München din 1972, agenții Mossad au petrecut ani întregi traversând globul pentru a-i vâna și ucide pe atacatori.

Agențiile de informații au văzut implicații profunde în recentele eșecuri, dincolo de umilința publică. Instrumentele și metodele tradiționale de spionaj — cunoscute drept „tradecraft” — au părut brusc inutilizabile. Pașapoartele false au devenit dovezi ale crimelor. Datele rețelelor de telefonie mobilă din apeluri secrete au oferit anchetatorilor o pistă clară. Recunoașterea facială și analiza ADN au făcut perucile și deghizările ridicole.

„Impactul biometriei a fost enorm”, a spus Alon Kantor, un investitor israelian specializat în tehnologie de securitate. Nu cu mult timp în urmă, câteva documente puteau stabili o identitate fictivă. Într-o lume digitalizată, în care aproape toată lumea are o prezență online, lipsa unei identități pe internet devine suspectă, a remarcat Kantor.

Foști oficiali ai serviciilor israeliene spun că și-au dat seama că, în loc să-și trimită propriii oameni în misiuni externe, trebuiau să găsească localnici care să execute elemente critice în numele Israelului.

Deși agențiile de spionaj s-au bazat dintotdeauna pe agenți locali pentru sarcini pe care doar cei din interior le pot îndeplini — precum descuierea ușilor, spargerea seifurilor sau plasarea microfoanelor — noii agenți aveau să facă mai mult decât să asiste. Și, spre deosebire de agenții „adormiți” trimiși de Moscova în Occident în timpul Războiului Rece și după, care trăiau ani la rând sub acoperire profundă așteptând ordine ce poate nu veneau niciodată, agenții Israelului erau instruiți pentru misiuni specifice, spun foști oficiali.

Israelul și-a activat rețeaua în 2018 pentru a ajuta la furtul arhivelor nucleare ale Iranului și scoaterea lor din țară. Oficialii israelieni au spus că prada includea aproximativ 50.000 de pagini tipărite și 183 de discuri informatice. În 2020, Mossad a recrutat agenți din interiorul Iranului pentru a ajuta la poziționarea unei mitraliere robotizate, ascunsă în spatele unei camionete parcate, de-a lungul traseului zilnic al principalului om de știință nuclear iranian. Când operatorii de la sute de kilometri distanță l-au împușcat pe Mohsen Fakhrizadeh, agenții locali ai Israelului erau deja departe de locul faptei, potrivit persoanelor familiarizate cu operațiunea.

În această lună iunie, agenții locali ai Israelului au distrus apărarea antiaeriană iraniană și au identificat ținte de mare valoare înainte și în timpul atacurilor, potrivit foștilor oficiali israelieni din serviciile de informații.

„Ceea ce ai este un fel de braț extins, care îți oferă ce e mai bun din ambele lumi”, a spus Eyal Tsir Cohen, fost oficial israelian de rang înalt. „Îți permite să operezi de la distanță, dar îți oferă negare plauzibilă și supraviețuire pentru agenți”.

Noile tehnologii clandestine nu îi împuternicesc doar pe agenții locali care se ascund la vedere. Anul trecut, agenți israelieni au detonat de la distanță explozibili ascunși în pagere și stații walkie-talkie folosite de membri ai grupării Hezbollah susținute de Iran în Liban, provocând pagube grave și ucigând cel puțin 12 persoane. Totuși, complotul de a introduce dispozitivele letale în mâinile inamicului a fost mai degrabă o operațiune clasică, realizată de profesioniști ai informațiilor, nu de amatori.

Alte agenții de spionaj au învățat din noua abordare a Israelului, folosind comunicațiile digitale și tehnologia de imagistică din telefoane mobile și drone pentru a estompa granițele dintre culegerea de informații și acțiunile clandestine.

„Liderii politici cer tot mai des agențiilor de informații nu doar să colecteze informații, ci și să influențeze situația de pe teren”, a spus un oficial european din domeniul informațiilor. „Devine din ce în ce mai important să ai o unitate de forțe speciale în interiorul agenției tale de informații”.

Acțiunea clandestină — materia romanelor de spionaj și a filmelor de la Hollywood — a servit tradițional un scop politic mai puțin spectaculos, situat undeva între diplomație și război. Deviza diviziei de operațiuni clandestine a CIA, Special Activities Center, este tertia optio, sau a treia opțiune, nici luptă, nici negociere.

A-ți arăta colții în acest mod îi poate permite unei părți să-și demonstreze capacitățile în fața unui adversar — de exemplu, ce daune poate provoca sau cât de adânc poate pătrunde într-o conducere — prin acțiuni care nu ajung la nivelul unui război deschis. Practicienii spun că acțiunile clandestine pot sprijini de fapt diplomația, arătând unui inamic că un conflict armat ar eșua și, paradoxal, ar duce la dezamorsare.

„Folosești o combinație de activitate clandestină și lovituri aeriene atunci când nu vrei să trimiți trupe terestre”, a spus Seth Jones, fost membru al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA și actual director al departamentului de apărare și securitate de la Center for Strategic and International Studies din Washington. „De obicei nu câștigă un război, dar pot fi eficiente în multe feluri”.

Așa s-a întâmplat în 2007, după ce Israelul a identificat o instalație nedivulgată în Siria pe care analiștii o considerau parte a unui program nuclear ilegal. Liderii israelieni au decis să o distrugă printr-un atac aerian secret, recunoscut oficial abia peste mai bine de un deceniu.

Siria, incapabilă să reia programul desfășurat cu încălcarea Tratatului de Neproliferare Nucleară, a spus doar la momentul respectiv că a respins un atac aerian israelian. Nu a urmat represalii directe.

Nicio țară nu a aplicat mai activ noile tehnologii și lecțiile Israelului decât Ucraina, care luptă pentru propria existență și are capacități limitate de a lovi adânc în interiorul Rusiei. După invazia pe scară largă a Moscovei în 2022, Kievul a folosit inovator drone comerciale pentru recunoaștere, țintire și lansarea de explozibili improvizați. Trupele ucrainene au apelat la informații obținute prin crowdsourcing despre pozițiile rusești, agregate prin software similar aplicațiilor de ride-sharing.

Un punct de cotitură în operațiunile clandestine ale Kievului a venit după ce forțele ruse au masacrat civili în martie 2022 la Bucea, un oraș liniștit de navetiști din apropierea Kievului. Oficialii ucraineni din informații le-au spus omologilor occidentali că vor replica represaliile Israelului pentru crimele de la Jocurile Olimpice de la München, potrivit persoanelor prezente la întâlnire.

Ucraina a intensificat epurările simpatizanților ruși rămași în agenția sa de informații SBU și a început să se profesionalizeze după modelul Mossad.

Depășit de Rusia la capitolul armament, Kievul și-a exploatat fără menajamente puținele avantaje disponibile pentru acțiuni clandestine. Agenții săi s-au dovedit pricepuți în a se apropia de ținte, deoarece majoritatea ucrainenilor vorbesc rusa și mulți au pașapoarte rusești, rude sau locuințe în Rusia, ceea ce le permite să se integreze ușor în societatea rusă. Corupția endemică din Rusia înseamnă, de asemenea, că informațiile și accesul pot fi adesea cumpărate.

Ucraina a estompat și mai mult granițele pe câmpul de luptă. Un ofițer de informații ucrainean cu indicativul Paragraf a spus anul trecut că a creat un cont fals pe o aplicație rusească de dating folosind fotografii generate de inteligența artificială și a intrat în legătură cu soldați ruși. Trimițând răspunsuri atent alese, generate de ChatGPT, i-a determinat pe soldați să trimită fotografii cu ei înșiși. Colegii ei au folosit apoi detalii din imagini pentru a le identifica locațiile și a chema lovituri aeriene.

Pe măsură ce războiul s-a prelungit, agenții SBU din interiorul Rusiei au organizat atacuri tot mai îndrăznețe, adesea cu ajutorul unor ruși care nu știau că sunt implicați. Operatori SBU au asasinat un general la Moscova folosind o bombă ascunsă într-un scuter și au ucis un propagandist la Sankt Petersburg cu o statuetă explozivă oferită de o femeie rusoaică neștiutoare, la un eveniment public. Loviturile au combinat informații umane detaliate cu tehnologii avansate de la distanță, care au permis multor agenți ucraineni să evite capturarea.

Rusia a folosit, la rândul său, agenți locali în Ucraina și Europa de Vest. Autoritățile olandeze au arestat în septembrie trei tineri olandezi de 17 ani, acuzați că au primit plăți de la un grup de hackeri legat de guvernul rus. Cei trei au primit echipamente pentru cartografierea și spargerea rețelelor Wi-Fi din clădiri oficiale, posibil „pentru spionaj digital și atacuri cibernetice”, potrivit procurorului olandez. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a respins acuzațiile ca fiind nefondate.

O diferență majoră, spun specialiștii în informații, este că agenții locali ai Rusiei lucrează de obicei pentru bani și mulți nici nu știu că lucrează pentru Moscova. Israelul și Ucraina, în schimb, au dezvoltat rețele de agenți care acționează din convingere.

Tîmofeev din Operațiunea Pânza de Păianjen a fost unul dintre acești agenți. Cetățean cu dublă cetățenie ucraineano-rusă, el lucrase în ultimii ani în orașul industrial rus Celiabinsk, la aproximativ 1.400 de kilometri est de Moscova.

Soția sa, Kateryna, tot cu dublă cetățenie, s-a mutat cu el la Celiabinsk în 2018. Acolo a deținut un salon de tatuaje despre care localnicii spuneau că rămânea deschis până târziu în noapte, potrivit presei de stat ruse.

Viața publică legitimă a cuplului le-a permis să opereze atât de deschis încât, atunci când Tîmofeev a înființat anul trecut o firmă de transport rutier pentru operațiune, a putut închiria un depozit lângă biroul local al serviciului de securitate FSB al Rusiei.

Tehnologia i-a permis Ucrainei să conducă operațiunea de la distanță, dar a prezentat și provocări inginerești, deoarece chiar și conexiunile digitale au nevoie de timp pentru a acoperi distanțele. Dronele atacau ținte aflate la până la 4.800 de kilometri de piloți, astfel încât semnalele video aveau un mic decalaj, ceea ce putea compromite loviturile. Planificatorii ucraineni au construit cu atenție software-ul și canalele de comunicații pentru a minimiza latența, potrivit persoanelor implicate.

Israelul a luat măsuri similare cu mitraliera telecomandată folosită pentru a-l ucide pe omul de știință nuclear iranian Fakhrizadeh în 2020, potrivit unei persoane familiarizate cu atacul.

Abordarea high-tech a Ucrainei în Operațiunea Pânza de Păianjen i-a permis nu doar să lovească ținte îndepărtate, ci și să-și protejeze agenții. Soții Tîmofeev au părăsit Rusia cu câteva zile înainte de atacuri. Oficialii ucraineni spun că cei doi se află acum într-o locație sigură.

