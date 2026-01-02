Despre noile proteste din Iran

Furia împotriva regimului crește, iar Occidentul ar trebui să le acorde sprijin iranienilor Vă amintiți predicțiile atâtor experți potrivit cărora

Vă amintiți predicțiile atâtor experți potrivit cărora un atac militar asupra instalațiilor nucleare iraniene ar determina iranienii să se ralieze în spatele regimului lor? Puteți renunța la această idee convențională. La începutul anului 2026, poporul iranian protestează în stradă la doar câteva luni după atacul Israelului și al Statelor Unite.

Protestele au început printre comercianții și negustorii din Marele Bazar din Teheran, dar s-au răspândit și în alte orașe și grupuri. În special studenții s-au alăturat protestelor, cu sprijinul camionagiilor și șoferilor de autobuz. Nemulțumirile economice sunt în prim-plan, pe fondul unei inflații de 42%, a unei monede care a pierdut 40% din valoarea sa față de dolar de la războiul din iunie și chiar a lipsei de apă și energie fiabilă.

Protestele economice pot deveni cu ușurință politice, iar tulburările sociale sunt periculoase pentru regim, deoarece sărăcia este răspândită. „Moarte dictatorului”, scandau studenții în nord-vestul țării. În Teheran, alții scandau: „Nici Gaza, nici Liban, îmi dau viața pentru Iran”.

Regimul totalitar a răspuns în mod obișnuit la proteste cu bătăi, arestări, tortură și împușcături. Dar de data aceasta, răspunsul său inițial a fost mai prudent, ca și cum și-ar fi dat seama de pericolul unei revolte antiguvernamentale ample.

Regimul l-a demis pe șeful băncii centrale, considerându-l vinovat pentru inflație, și l-a prezentat pe președintele „reformist” Masoud Pezeshkian cu o ofertă rară de dialog. Iranienii știu că acesta deține puțină putere reală, iar nepopularul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a rămas în umbră.

Dar, pe măsură ce protestele s-au extins, represiunea a revenit, cu arestări și chiar cu focuri de armă. Cel puțin cinci protestatari au fost uciși și există numeroase rapoarte privind arestări. Iranul afirmă că a arestat 21.000 de „suspecți” în timpul războiului din iunie, iar grupurile pentru drepturile omului au documentat o creștere între 1.500 și 2.000 de execuții de atunci, majoritatea efectuate în secret. Această represiune face ca protestele continue să fie cu atât mai remarcabile.

Toate acestea reprezintă o oportunitate pentru SUA de a-și arăta sprijinul față de poporul iranian. În 2009, Barack Obama a comis greșeala de a rămâne tăcut în timp ce regimul zdrobea protestatarii. El dorea un acord nuclear cu ayatollahul.

Donald Trump ar putea fi tentat de aceeași iluzie, dar dacă Iranul ar fi dorit un acord, ar fi putut reveni la masa negocierilor după război. În schimb, insistă în continuare asupra îmbogățirii interne a combustibilului nuclear și reconstruiește rapid stocurile de rachete balistice care ar putea lovi Israelul sau bazele americane.

Vineri, Președintele Trump a avertizat pe platforma sa Truth Social că Statele Unite vor interveni dacă forțele de securitate iraniene vor trage și vor ucide protestatari pașnici.

„Dacă Iranul va trage (sic) și va ucide violent protestatarii pașnici, așa cum obișnuiește să facă, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”, a declarat Trump „Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a adăugat el.

Departamentul de Stat transmite mesaje în limba farsi către Iran, dar iranienii care își riscă viața merită un sprijin semnificativ. Acest lucru poate însemna restabilirea accesului la internet atunci când regimul îl întrerupe, demascarea bandiților regimului și multe altele. Trump poate, de asemenea, să pună în aplicare Legea Mahsa Amini adoptată în 2024 pentru a trage la răspundere oficialii responsabili de încălcări ale drepturilor omului.

Cel mai important este să se mențină presiunea economică asupra regimului. Asta înseamnă aplicarea sancțiunilor petroliere împotriva Iranului cu măcar jumătate din energia pe care SUA a demonstrat-o recent împotriva Venezuelei. Iranul a reușit să evite sancțiunile într-o măsură suficientă încât exporturile sale de petrol au atins noi maxime – două milioane de barili pe zi, de 20 de ori mai mult decât ținta SUA. Acest lucru ridiculizează campania de „presiune maximă” a lui Donald Trump.

Foto: The Jerusalem Post

