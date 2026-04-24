SPLC, una dintre cele mai anticreștine organizații din SUA, pusă sub acuzare pentru infracțiuni de fraudă și spălare de bani

Southern Poverty Law Center a etichetat în mod eronat multe organizații creștine conservatoare drept „grupuri de ură", într-o încercare nefondată și nesăbuită de a le afecta reputația celor cu care pur și simplu nu este de acord.

Southern Poverty Law Center (SPLC) a fost pusă sub acuzare pentru 11 infracțiuni grave, în cadrul unui complot de fraudă și spălare de bani care s-a desfășurat pe parcursul a zece ani și care a implicat plăți secrete către persoane legate de organizații extremiste și care promovează supremația albă.

„Între 2014 și 2023, SPLC a direcționat în secret peste 3 milioane de dolari din fondurile donate către persoane asociate cu diverse grupuri extremiste violente, printre care Ku Klux Klan, Aryan Nations și Partidul Național-Socialist al Americii (Partidul Nazist American)”, se arată într-o declarație a Departamentului Justiției.

Printre celelalte grupuri extremiste se numără United Klans of America, National Alliance, Nationalist Socialist Movement, American Front și grupul de conducere care a planificat mitingul „Unite the Right” din 2017, de la Charlottesville, Virginia.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Conform actului de acuzare din această săptămână, emis de un mare juriu federal din Districtul Central al statului Alabama, procurorii susțin că SPLC s-a făcut vinovat de fraudă electronică, a făcut declarații false către bănci asigurate la nivel federal și a conspirat pentru a ascunde tranzacții financiare prin canalizarea fondurilor donatorilor prin entități fictive.

Actul de acuzare, care rezultă dintr-o anchetă condusă de FBI cu sprijinul IRS, îi determină pe procurori să afirme că donatorii au fost induși în eroare, crezând că contribuțiile lor erau utilizate exclusiv pentru a desființa aceste grupuri, însă o parte din fonduri a fost, de fapt, deturnată către membri sau lideri din cadrul acestora.

Procurorul general interimar Todd Blanche a declarat într-o conferință de presă că SPLC „pretinde că luptă împotriva supremației albe și a urii rasiale”, dar că „SPLC nu a desființat aceste grupuri. Dimpotrivă, a alimentat extremismul pe care pretinde că îl combate”.

Mai precis, în actul de acuzare al marelui juriu se precizează că SPLC a alocat fonduri în valoare de:

peste 1 milion de dolari către Alianța Națională

peste 300.000 de dolari către Națiunile Ariene

peste 270.000 de dolari către un participant la mitingul „Unite the Right”

peste 140.000 de dolari către fostul președinte al Alianței Naționale

peste 73.000 de dolari către foști membri ai Ku Klux Klan

și peste 19.000 de dolari către președintele American Front.

Procurorul general interimar Blanche a menționat că ancheta a început cu ani în urmă, dar că administrația Biden, care a colaborat strâns cu SPLC, a oprit-o.

Ca răspuns la actul de acuzare, Bryan Fair, președinte și director executiv interimar al SPLC, a confirmat că organizația a plătit informatori din rândul grupurilor extremiste. Cu toate acestea, Fair a precizat că aceste plăți au fost efectuate în interesul siguranței personalului și în scopul culegerii de informații, ca urmare a amenințărilor la adresa SPLC, și nu în legătură cu vreo faptă penală.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Cu toate acestea, oficialii federali susțin că plățile au depășit sfera colectării de informații și au fost direcționate în mod deliberat către persoane care ocupau funcții de conducere în cadrul mișcărilor extremiste. În cazul unei condamnări, SPLC ar putea fi supusă confiscării tuturor câștigurilor financiare legate de presupusa schemă, se precizează în comunicatul Departamentului Justiției.

Share this: Facebook

X

